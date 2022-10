Lucas Vázquez: "Si ganamos, logramos la clasificación y eso es lo que nos importa"

Lucas Vázquez acompañó a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League que medirá al Real Madrid y al Shaktar Donetsk. El conjunto madridista podría cerrar su participación en la siguiente fase del torneo y el canterano madridista se mostró muy determinado en la consecución de este objetivo.

"Es un paso muy importante para nosotros. Si ganamos mañana dejamos encarrilada la clasificación. Es algo difícil de conseguir, pero estamos haciendo las cosas muy bien y estamos contentos con el camino que está llevando la temporada", afirmó Lucas.

Adaptación al lateral derecho

Lucas Vázquez se ha asentado como un lateral más que competente en este Real Madrid. El de Curtis, que arrancó su carrera como extremo, ha emprendido este camino que cada vez resulta más popular y asegura estar plenamente capacitado para ello. "A día de me considero lateral derecho. Es una posición a la que me he adaptado muy bien y me encuentro muy cómodo jugando ahí en cada partido y entrenamiento. Disfruto jugando al fútbol en esa posición”, dijo Lucas. Además, confirmó que está totalmente recuperado de su lesión y aseguró tener buenas sensaciones.

Éxito en la Champions League

También fue preguntado el canterano por el idilio del Real Madrid con la Champions. El conjunto blanco, actual campeón, ha ganado los tres partidos y tan solo ha encajado un gol. Además, también reflexionó sobre el camino del conjunto blanco la temporada pasada. "Creemos que ganar una Champions no es por suerte ni por casualidad. Cada Champions es más difícil y el hecho de haber conseguido tantas en los últimos años es un orgullo y hace que estemos muy contentos. Lo que opinen fuera no nos importa mucho", dijo Lucas.

Y es que el Real Madrid vuelve a no estar entre los máximos favoritos para ganar esta competición según diversos medios, portales y casas de apuestas. Preguntado por esto, Lucas dijo: "No nos molesta, es una motivación más. El año pasado no se nos dio por favoritos y al final conseguimos la Champions. Lo que depende de nosotros es hacerlo bien e intentar ganarla, y eso es lo que hacemos todos los años".