CD Tenerife - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 11 de LaLiga Smartbank

Una montaña rusa es el mejor comparativo del Granada actualmente. Lo mismo puede hacer un gran partido y golear a un rival de la parte alta, que puede ser totalmente dominado por un rival que no ha arrancado bien la temporada como el Tenerife, dominio que se transformó en derrota y que hacen aparecer de nuevo los fantasmas de hace unas semanas, haciendo ver que la buena imagen mostrada en Ponferrada y en casa ante el Sporting fue un mero espejismo.

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

4/ Impreciso. Venía de hacer un gran encuentro ante el Sporting, y cuajó un partido muy irregular y malo. Hizo un penalti muy tonto que le costó el segundo gol en contra al Granada y que disipó las pocas esperanzas del conjunto nazarí de conseguir, como mínimo, el empate.

5/ Discreto. Partido poco habitual el suyo. Lleno de imprecisiones y de pocas apariciones en el ataque, además, sin mucho peligro.

2/ Horrible. Cabaco, llamado a ser uno de los mejores centrales de la categoría, hizo el peor partido que se le ha visto a un jugador con la camiseta del Granada esta temporada. Llegó tarde siempre, defendió muy blando y no aportó nada a la defensa nazarí, cosa que supo aprovechar a la perfección el Tenerife que, con balones en largo y a la espalda, hicieron muchísimo daño, de hecho así fue el primer tanto del conjunto blanquiazul.

Víctor Díaz

6/ Competitivo. Que Víctor Díaz fuera de los mejores del equipo dice mucho del estado anímico y físico de los rojiblancos. Estuvo correcto en la mayoría del tiempo del partido y no tuvo nada destacable negativamente hablando.

4/ Fallón. Pasó de no tener apenas minutos, o directamente no jugar, a ser titular por unas rotaciones forzadas por el cansancio según dijo Karanka en rueda de prensa. Con falta de ritmo y de forma física, no pudo completar un buen partido, pero no fue el único caso.

Bodiger

5/ Irregular. Tuvo momentos de lucidez, sacando muy bien el balón jugado entre los centrales, pero tuvo más momentos de apagón que conllevaron imprecisiones y malas decisiones.

4/ Desaparecido. Ni estaba ni se le esperaba al almeriense con 3l paso de los minutos. Partido muy discreto el suyo, sin nada destacable, puesto que apenas apareció en ataque, y menos aún en defensa.

5/ Bipolar. Lo mismo te hace un partidazo que no sabes ni que está jugando, exactamente igual que el equipo. Lo intentó tímidamente, pero no era el partido del albanés, igual que del resto del equipo.

Soro

2/ Sin ritmo. Al igual que Meseguer, Soro pasó de no tener minutos a ser titular Sumado a que ha salido recientemente de una lesión, era un coctel explosivo que se convirtió en un partido horrible del aragonés.

Jorge Molina

5/ Desesperado. No solo en este partido, si no en las últimas jornadas, se está viendo a un Jorge Molina un tanto desesperado y ansioso, a la par que frustrado por no conseguir marcar un gol y contra el Tenerife no fue la excepción, algo que está jugando en su contra.

6/ Espejismo. Cuando salió, parecía que el equipo empezaba a arrancar, pero el segundo gol de los tinerfeños hundió al equipo anímicamente y con ellos, a Melendo. Entró en el minuto 59 en sustitución de Soro.

6/ Revulsivo. Un rayo de luz entre tanta oscuridad. A pesar de que no fue ni su mejor día ni el del equipo, no dejó de intentarlo siempre que pudo, y eso es algo de agradecer en esas situaciones. Entró por Ricard en el minuto 59.

5/ Ausente. Primera vez que partía como suplente. Cuando entró al campo, junto con Melendo, parecía que se podía reaccionar, pero fue un espejismo total, que se confirmó cuando el Tenerife marcó el segundo. A partir de ahí, el equipo desapareció. Entró en el minuto 59 por Jorge Molina.

5/ Sin oportunidades. De lo que más se ha criticado hasta ahora a Karanka es que no le da minutos al uruguayo. Por fin los tuvo, pero en una situación en la que todo el mundo sabía que no iba a acabar bien, y es que, si bien el ariete rojiblanco no dejó de luchar e intentarlo, el equipo hacía tiempo ya que había claudicado ante el Tenerife, lo que puede desembocar en una tormenta perfecta para que vuelva a no tener minutos en las siguientes jornadas. Sustituyó a Uzuni en el minuto 74.

2/ Nulo. Si bien el entrenador supo leer a la perfección el partido ante el Sporting, no es algo habitual, y contra el Tenerife fue otra prueba de ello. No supo leer a lo que quería jugar el Tenerife en los 90 minutos, y usó la técnica de las excusas en rueda de prensa para restarle importancia al asunto y echar balones fuera. Hay tiempo de mejorar, pero la situación tiene muy mala pinta.

Árbitro: Ais Reig

3/ Si bien acertó pitando el penalti a favor del Tenerife, dicho penalti no tuvo que existir puesto que en la jugada anterior, un corner claro a favor del Granada fue, a su parecer, saque de puerta para el equipo local, a lo que se suman faltas inexistentes para ambos equipos y falta de mostrar tarjetas en alguna que otra ocasión. Todo eso hace que el colegiado valenciano no estuviese para nada acertado.