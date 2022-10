Previa CD Tenerife - Granada CF: ganar lejos de Los Cármenes para confirmar la mejoría

La Liga Smartbank afronta este fin de semana la celebración de su undécima jornada, que medirá en el Heliodoro Rodríguez López al CD Tenerife y al Granada CF. Los locales llegan con la intención de romper la racha de cuatro empates consecutivos con un triunfo ante su afición, mientras que el Granada CF lo afronta con el objetivo de vencer para seguir escalando puestos en la tabla después de conseguir una victoria imperiosa con goleada incluida por 5-0 con la que rompió la mala dinámica.

Vencer para alejarse del descenso

El CD Tenerife llega a este partido después de empatar en la jornada intersemanal como local ante el Cartagena FC por 0-0, en un encuentro igualado y en el que ambos conjuntos tuvieron sus opciones de llevarse los tres puntos. Tras este encuentro, el conjunto canario se encuentra en decimocuarta posición con 11 puntos, a tan solo uno de los puestos de descenso, pues hay que tener en cuenta lo igualada que está la clasificación, pues hay tres equipos empatados con 11 puntos, y otros tres con 10. De esta manera, los blanquiazules aspiran a hacerse con un triunfo necesario para alejarse de los puestos peligrosos y poder escalar puestos en la tabla, e incluso acercarse a los de promoción, de los que se encuentra a seis puntos.

La temporada para el equipo entrenado por Luis Miguel Ramís no comenzó con buenas sensaciones, tras conseguir solo un punto en las tres primeras jornadas. El Tenerife comenzó a situarse en los puestos bajos de la clasificación. Sin embargo, dos victorias como local ante la UD Ibiza y el Málaga CF permitió al cuadro posicionarse en los puestos medios. De hecho, hay que señalar que los blanquiazules están rindiendo de forma positiva en su estadio, pues todavía no conocen la derrota. Así pues, el equipo quiere retomar el camino de la victoria tras cuatro jornadas consecutivas acabando los partidos en tablas, mientras que en total lleva hasta cinco fechas sin perder.

Para este partido, el preparador catalán tiene la sensible baja por lesión de Waldo, que padece una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo derecho y no estará disponible durante esta jornada. Esta baja se suma a las de Álex Corredera y Shashoua, ya que ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. De esta forma, se espera un once en el que la referencia en el ataque sea Enric Gallego, mientras que podría estar acompañado en las bandas por Mo Dauda y Appiah. En otras posiciones como en los laterales, podría dar continuidad Mellot por la derecha y a Nacho Martínez por la izquierda, mientras que el eje central de la zaga podría estar formado por José León y Carlos Ruíz.

Confirmar la mejoría fuera de casa

El Granada CF afronta este duelo tras conseguir un triunfo balsámico en la última jornada ante el Real Sporting de Gijón por 5-0 en Los Cármenes, mostrándose como un equipo dominador en un encuentro en el que le salió todo bien al conjunto rojiblanco y con el que puso fin a las dudas que le habían estado acompañando durante las últimas semanas. Tras este resultado, el cuadro granadinista vuelve a entrar en puestos de promoción, ocupando la quinta posición con 17 puntos, a una distancia de dos de los puestos de ascenso directo a Primera División y a tres del liderato. Así pues, el Granada quiere confirmar su mejoría en esta nueva jornada volviendo a ganar a domicilio, algo que no hace desde la primera jornada cuando venció 0-2 al UD Ibiza en Can Misses.

Los rojiblancos no han estado pasando por buenas semanas después de dar malas sensaciones en los últimos encuentros, es cierto que el equipo comenzó bien venciendo en las tres primeras jornadas, pero después llegaron varias derrotas de manera consecutiva y algunos correctivos dolorosos como el de Ipurúa, donde el equipo cayó derrotado por 4-0 ante la SD Eibar. No obstante, los de Aitor Karanka han sabido reponerse ante las malas sensaciones y la falta de gol goleando y mostrándose plenamente superior a un equipo que se encontraba por encima en la clasificación, consiguiendo que en Los Cármenes se viviera un gran ambiente. Ahora, el equipo tiene un nuevo reto por delante para seguir estableciéndose en los puestos delanteros de la clasificación.

Para este partido, Karanka sigue teniendo las bajas por lesión de André Ferreira en portería, Ignasi Miquel en la defensa y Sergio Ruiz en el centro del campo. Por otro lado, en el último encuentro se confirmó el regreso de Carlos Neva, que volvió a entrar en una convocatoria tras varios meses apartado de los terrenos de juego por su rotura del ligamento cruzado. Así pues, se espera un once en el que pueda haber varios cambios, como puede ser en el centro del campo, dando entrada a Meseguer ocupando el puesto de Bodiger o Petrovic, mientras que una de las principales dudas del once seguirá estando en la delantera, pues no se sabe si Callejón o incluso Melendo seguirán ocupando el puesto de referencia, o el técnico vasco cambiará de estrategia y optará por colocar a un delantero puro como Jorge Molina o Arezo.

Declaraciones de Ramis y Karanka

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre como ve a su equipo: “Veo al equipo con alegría, feliz y responsabilizado. Sabemos que debemos estar al límite, dando un pelín más para que esos detalles vengan acompañados de victorias. El equipo se siente con fortaleza". También ha hablado acerca del rival: “Todos sabemos que el Granada CF tiene un potencial ofensivo grande. Recupera bien en campo rival, te ahoga y cuentan con mucho talento. Habrá que hacer un partido muy serio, sin cometer errores". Por último, ha hablado sobre la situación del equipo: “Quedan muchos partidos. Tenemos que crecer. No estamos contentos con los puntos reflejados, pero no hay excusas. Debemos corregir esos errores para tener esos puntos. El equipo mantiene su identidad y es importante”.

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, que ha hablado sobre el estado de sus jugadores tras el último encuentro: "Varios jugadores acabaron bastante cansados. A día de hoy, estamos viendo cómo evolucionan. Aparte del cansancio del último partido, están los antecedentes que tenemos con algún jugador de lesiones y demás. Es otro partido para tener mucho cuidado de cuidar jugadores". También ha hablado sobre el rival: " Es un conjunto reconocible, muy organizado. Tenemos que tener cuidado de no cometer errores e intentar llevar el partido a lo que nos gusta, tratar de presionar arriba, tener un alto ritmo con balón". Por último, ha hablado acerca de la importancia de tener a todos sus jugadores disponibles: "No es casualidad que cuando estuvimos entrenando y llegó el partido del Villarreal B, tuvimos el pico. Llegaron las lesiones que todo el mundo sabe. Ahora, tenemos que tener cuidado y no correr riesgos, porque se ve que, cuando el equipo está prácticamente completo, da otro nivel".

Posibles alineaciones

CD Tenerife: Juan Soriano, Mellot, Carlos Ruiz, José León Nacho Martínez, Aitor Sanz, Jurado, Borja Garcés, Mo Dauda, Appiah y Enric Gallego.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Quini, Bodiger, Meseguer, Puertas, Uzuni, Callejón y Jorge Molina.