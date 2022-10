El Granada CF alarga su mala racha a domicilio: ni gana ni marca desde agosto

El Granada CF de Aitor Karanka continúa con su mala racha fuera de casa. El equipo granadino perdió este domingo en su visita al estadio Heliodoro Rodríguez López, donde cayó por 2-0. Desde agosto, en la primera jornada, el Granada CF no sabe lo que es celebrar una victoria a domicilio. Entonces venció por 0-2 a la UD Ibiza en Can Misses, pero desde aquel partido, los rojiblancos no han ganado lejos de su estadio y ni siquiera han sido capaces de marcar un gol en los siguientes cinco partidos disputados a domicilio.

El conjunto granadino solamente ha logrado arañar un empate en su visita a la Ponferradina (0-0), el resto de encuentros han terminado con derrota para los rojiblancos. Así, el Granada CF perdió por 1-0 en su visita al Andorra; sufrió una dura goleada por 4-0 contra el Eibar en Ipurúa; cayó por 2-0 contra la UD Las Palmas y perdió también por 2-0 contra el Tenerife este pasado domingo. Una mala racha de resultados a domicilio que tiene que cambiar con urgencia para no alejarse de su objetivo: lograr el ascenso a Primera División.

El último rival del Granada CF, el Tenerife, es el equipo al que más tiempo lleva sin ganar como visitante en Segunda División. El conjunto granadino encadena 14 partidos sin ganar al Tenerife en su estadio, según el dato ofrecido por @GCFStats. Otro equipo canario, la UD Las Palmas, es el segundo equipo al que el Granada CF lleva más tiempo sin poder vencer cuando le visita, con 11 partidos en total.

La siguiente jornada fuera de casa, el Granada CF tendrá que visitar al Cartagena. Antes pasará por el estadio Nuevo Los Cármenes el Real Zaragoza. En casa, el equipo de Karanka muestra una versión distinta y solamente ha dejado escapar dos puntos de su feudo hasta la fecha, en el empate a cero que logró contra el Huesca. En los otros cuatro partidos disputados como local, el Granada CF ha conseguido la victoria, incluida una goleada por 5-0 contra el Sporting de Gijón. El equipo de Karanka tiene que ser capaz de trasladar su versión como local cuando juega como foráneo si quiere seguir con pasos firmes hacia su objetivo. Sin ganar fuera de casa, difícilmente lo podrá lograr.