Recreativo Granada - Recreativo de Huelva: duelo de dos Recreativos muy necesitados

Tres derrotas consecutivas, quinto partido sin conocer la victoria. Esos son los últimos resultados del Recreativo Granada, que se sitúa en puestos de descenso con tan solo seis puntos. El filial del Granada CF se mide este domingo al Recreativo de Huelva en la Ciudad Deportiva, en un duelo que comenzará a las 12:00 horas.

La pasada jornada, el filial nazarí salió derrotado en su visita al Mar Menor con un abultado resultado, pues encajó cuatro goles. Los rojiblancos iban perdiendo por dos goles cuando Mario da Costa recortó distancias en la segunda mitad, pero un minuto más tarde fue expulsado Youness por doble amarilla, lo que dejó a los rojiblancos muy mermados ante un Mar Menor con ganas de golear. En el 75', Aquino puso el 3-1 y dejaba el encuentro muy encarrilado, pero Baro en el 90' puso el definitivo 4-1 que deja a los nazaríes muy tocados y con la necesidad de revertir la situación.

Este fin de semana tienen una cita muy importante en la Ciudad Deportiva. Se enfrentan los dos Recreativos y ambos llegan necesitados al duelo, aunque el Decano del fútbol español ha conseguido romper su mala racha ganándole en casa al El Ejido por dos tantos a uno. Los onubenses suman 11 puntos y forman un triple empate en la lucha por el play-off, por tanto, tienen la necesidad de sumar para mantenerse arriba y se encontrarán con un Recreativo Granada muy necesitado.

El Recreativo Granada, el máximo goleado

Ya no es solo que el filial granadino no haya conseguido dejar la portería a cero en ningún partido, sino también que es el que más goles ha encajado del grupo con un total de 13 en siete partidos, casi dos por encuentro. Unos números que imposibilitan mucho el sumar y más de tres en tres, ya que solo suma ocho goles a favor. Es un aspecto crucial que debe corregir cuanto antes si no quiere que le pase factura para el resto de temporada. A esto se suma que al menos un portero debe viajar con el primer equipo para ser suplente por la baja de André Ferreira.

Milla espera un partido "muy complicado"

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha destacado en unas declaraciones previas al partido, difundidas por el club, que tiene "confianza en el trabajo diario" y "en el compromiso de los jugadores para poder revertir una situación que se ha complicado en las últimas semanas". "Llevamos tres semanas con tres derrotas consecutivas. Considero que no deberíamos haber perdido los tres, que en alguno hemos merecido algo más, pero es la realidad. El equipo se debe sobreponer a ello", ha apuntado.

Sobre el Recreativo de Huelva, Milla ha dicho que sabe "la grandeza del club" onubense y que está en esta categoría "por circunstancias". "Va a ser un partido muy complicado. Están necesitados de puntos, en una situación un poco más cómoda que nosotros. Es un equipo hecho para ascender y sabemos que va ser complicado", ha indicado Milla, quien ha añadido que su equipo tiene que centrarse en ellos y "en corregir errores".

El técnico del filial granadino espera que la afición acuda este domingo a la Ciudad Deportiva para "ayudar" al equipo. Milla ha recordado que todos los domingos cuando juegan fuera se encuentran que sus rivales están "respaldados por su afición" y espera que sea así también para ellos. "Pedimos que todo el que pueda venga y ayude a los chavales y los respalde", ha señalado.

Posibles alineaciones

Recreativo Granada,: Ángel, Diego, Sepúlveda, Eu, Raúl Castro, Martín, Pérez, Juanma, Mario da Costa, Echu y Samu Omorodion.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Bernardo, Fran Ávila, Juanjo, Galan, Jordi Ortega, Núñez, Arjona, Laerte, Iago Díaz y Dopico.