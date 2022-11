Real Betis vs HJK Helsinki: puntuaciones del Betis en la 6º jornada de la Europa League

El Real Betis Balompié consiguió su 5º victoria en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Tras una fase previa casi impoluta, con cinco triunfos y un empate ante la Roma en casa, el conjunto verdiblanco puede ‘aparcar’ la competición europea hasta marzo. Los 16 puntos conseguidos demuestran el gran nivel de los heliopolitanos en Europa.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

Rui Silva (7)| Normal

El luso no tuvo ni que hacer acto de presencia. Es cierto que los finlandeses realizaron tres tiros a puerta, aunque sin ninguna dificultad para el portugués, que vio recompensada su gran actuación en Anoeta con la titularidad y sus primeros minutos en la competición continental. Merece ser el titular ante el Sevilla.

El senegalés parece otro. Mucho más acertado en los cortes, con mejor lectura de los duelos y con una mayor potencia física. La asistencia a Aitor en el segundo gol seguro que le hace recuperar la confianza para lo que resta de liga hasta el parón mundialista.

Edgar (7)| Seguro

Otro día más donde no hay que mencionar nada espectacular, ni para bien ni para mal, de la pareja de centrales. Además, la dupla Víctor-Edgar no parece una mala alternativa para cuando, como es el caso, no estén al 100% los titulares Luiz Felipe-Pezzella. También es verdad que para el domingo lo ideal sería que jugara el canterano junto al argentino.

Víctor Ruíz (7)| Cerrojo

Buen juego aéreo. Lento en las anticipaciones, aunque con un gran posicionamiento en bloque bajo. Contribuyó a mantener, una vez más y ya van 9 en 18 partidos (50%), la portería a cero.

Juan Miranda (8)| Liberado

Otro que no parece el de siempre. Quizás por el ‘tirón de orejas’ que le supuso a sí mismo la excelente actuación de Álex Moreno en el Reale Arena o porque en este partido no ha estado tan exigido en defensa como contra el Ludogorets, pero el partido de Miranda ha sido muy bueno. Llegando a línea de fondo, centrando con la precisión que le caracteriza, aportando en ataque e incluso asistiendo a Aitor en el primer gol.

Paul (7)| Notable

Muy buena actuación del costamarfileño. Cuando se le junta en el doble pivote con un jugón como lo es Carvalho o como lo puede ser Canales, saca a lucir su mejor versión de destructor. En Anoeta, junto a Guardado, no llegó a ser él mismo, en este partido sí y con creces.

William Carvalho (7)| Motor

Qué decir del portugués. Una vez más que da la sensación que juega con personas inferiores a él o, al menos, así parece que hace sentir a sus rivales cuando intentan quitarle, sin recompensa, la bola. Hace jugar al equipo y tomas las riendas cuando no están ni Fekir ni el cántabro.

Luiz Henrique (7)| Asistente

Junto a Ruibal, puede ser el jugador que sale con más ansia al campo. Al menos, esa es la sensación que da cuando, constantemente, se ofrece, encara, asiste, incordia al rival y recorre todo el área presionando. Es verdad que en algunos partidos de esta temporada había que darle una pelota para él solo. En cuanto mejore su capacidad asociativa y sepa leer mejor los espacios en campo rival, será un Luiz Henrique bestial.

Rodri (8)| Omnipresente

El extremeño está en todos lados. Si juega de enganche, aparece para oxigenar al equipo por el centro. Si se desplaza a la banda, retiene la bola hasta la subida de los compañeros. Se desenvuelve muy bien en todas las facetas y lo mejor, no lo quema la pelota.

Aitor Ruibal (10)| Polivalente

El mejor partido de su vida. Ha dado una verdadera lección sobre lo que supone el esfuerzo y la recompensa que este trae si se trabaja de verdad. Hasta ahora solo contaba como otro lateral. En este partido, Pellegrini le ha puesto en su sitio, en la banda, como extremo y mejor no ha podido estar. Con una jugada, culminada con un golpeo exquisito, además de un segundo gol en el que tuvo el olfato de un verdadero delantero centro. Por si fuera poco, tras la salida de Sabaly, volvió a retrasarlo al lateral y, como no, funcionó otra vez y demostró estar en un gran nivel.

Willian José (6)| Incómodo

Es la única pieza que sigue sin encajar en el sistema del ‘Ingeniero’. Ha disfrutado de más minutos que Borja en Europa League, y menos que este en liga, pero en el recuerdo queda su inicio de la fase de grupos, donde se salió con un doblete. Está a años luz del Panda. Esperemos que vuelva a su nivel tras el Mundial.

Canales (7)| Batuta

Se nota cuando está y cuando no. Cuando no está, la palabra con la que se identifica el equipo es ‘locura’, pero cuando está sobre el terreno de juego, esta especie de desorden y alboroto se convierte en armonía. Juego por y para el equipo. Entró en el descanso y aportó el pase clave para el tercer gol.

Borja Iglesias (7)| Humilde

Lo tiene todo este chico. Máximo goleador del equipo, actual Zarra, generoso con sus compañeros, trabajador como el que más y si ya encima regala goles como el de Fekir, pues apaga y vámonos. Se merece, no solo por su calidad futbolística, ir al Mundial.

Dani Pérez (7)| Debutante

2005. Año de nacimiento de este diamante en bruto. El ‘ahijado’ futbolístico de Dani Ceballos parece tener muy buena pinta. Entró para debutar cuando el marcador iba 2-0 y vaya sí se divirtió. Se ofreció, tuvo una oportunidad para colar, mostró descaro y valentía. Hay que pulirlo, pero bendito problema.

Nabil Fekir (8)| Rematador

La entrada del campeón del mundo en el campo fue el golpe definitivo para el HJK. Su electricidad y nerviosismo provocan una constante tensión en los rivales que les lleva a cometer errores que el franco-argelino sabe aprovechar a la perfección. Marcó el tercero tras un ‘regalo’ de Borja.

Andrés Guardado (S.C.)| Recambio

Entró sustituyendo a Paul y para llegar rodado al derbi. No se sabe con certeza si llegará Guido Rodríguez. Es por eso que, en caso negativo, el mexicano contará con minutos casi con total garantía.

Manuel Pellegrini (9)| Ingeniero

Su apodo no puede hacerle más justicia. Sabe tocar las piezas perfectas para conseguir lo que busca. Da, a la perfección, el descanso necesario a los jugadores clave sin casarse con nadie. No da un partido por perdido ni tampoco es capaz de pensar en el próximo partido si el actual no ha terminado. Veremos el once que sacará el domingo y la idea de juego que desarrolla.