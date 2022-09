El virus FIFA llega al Betis

LaLiga llega al primer parón de la temporada y los equipos dejan espacio a los partidos de selecciones cediendo una parte de su plantilla. El Real Betis no será una excepción y se verá afectado por el virus FIFA, ése que hace que tras dos semanas con sus selecciones, los jugadores vuelvan con más carga de minutos en las piernas y posiblemente con alguna lesión.

La relación de jugadores del Real Betis convocados es la siguiente: Borja Iglesias (España), Rodri y Juan Miranda (España sub-21), William Carvalho (Portugal), Guido Rodríguez y Germán Pezzella (Argentina), Andrés Guardado (México) y Luiz Felipe (Italia).

En el caso de los españoles, la internacionalidad para Borja Iglesias ha sido una gran noticia para el jugador y el Real Betis. El delantero gallego ha tenido un gran inicio de temporada, con 6 goles en 6 partidos de LaLiga. Un premio para un jugador que no lo tuvo fácil en sus inicios en el Real Betis y con mucho esfuerzo ha conseguido la llamada de Luis Enrique.

Más habitual es la presencia de Rodri y Juan Miranda con la selección española sub-21. Rodri ha aprovechado las bajas de Fekir y Juanmi para asentarse en el esquema de Pellegrini y ya se ha estrenado como goleador esta temporada, ante un rival de postín como el Villarreal. Juan Miranda se encuentra en el rol de suplente en el Real Betis, con Álex Moreno en un gran momento de forma ocupando el puesto de lateral izquierdo titular. No obstante, Juan Miranda aprovechó su oportunidad en el encuentro de UEFA Europa League ante el Ludogorets y aportó dos asistencias al equipo.

Miranda levanta a Denis Suárez en un Celta - Real Betis. Foto: LaLiga

Luiz Felipe no tiene asegurado el puesto con Italia. El brasileño nacionalizado italiano es otro de los jugadores que no pudo ser de la partida con el Real Betis en LaLiga desde el principio debido a las dificultades económicas del club y sus problemas para realizar su inscripción. Las aguas volvieron a su cauce y Luiz Felipe pudo ser alineado por Manuel Pellegrini a partir de la jornada 3 . Desde ese encuentro, Luiz Felipe se ha erigido en el mejor defensa del Real Betis. El italo-brasileño ha exhibido anticipación, agresividad, solidez y capacidad para sacar el balón jugado. Pese a todo, no tiene un sitio fijo en el once italiano que pondrá en liza Roberto Mancini ante Inglaterra y Hungría.

William Carvalho sí partirá como titular con Portugal en los encuentros que los lusos disputen en la UEFA Europa League ante República Checa y España. El centrocampista del Real Betis ha ofrecido muy buen rendimiento en el arranque de LaLiga, siendo su renovación con los verdiblancos una de las mejores noticias en el mercado de fichajes estival.

Al otro lado del charco

Tres son los internacionales del Real Betis que jugarán con selecciones del continente americano. Si bien no serán titulares en los encuentros a disputar, habrán de superar un viaje transoceánico y el efecto del jet lag antes de ponerse a las órdenes de Pellegrini.

Andrés Guardado acudirá a la convocatoria de México para los encuentros de los mexicanos ante Perú y Colombia. Ambos partidos son amistosos, por lo que se espera que Gerardo Martino, seleccionador mexicano use a casi todos los jugadores en los dos envites, esa carga equitativa de minutos propiciaría que Guardado no llegue en malas condiciones físicas a España.

En el Real Betis, el mexicano ha podido jugar menos de lo que le gustaría debido a que no pudo ser inscrito en el inicio liguero, además de la pretensión de Pellegrini de dosificarle de manera que, pese a su eda pueda aportar al cuadro verdiblanco todas sus cualidades.

Guido Rodríguez celebra el título de la Copa América. Fuente: Conmebol

Los argentinos Germán Pezzella y Guido Rodríguez ocupan un lugar secundario en el once titular del seleccionador albiceleste Lionel Scaloni. Se espera que no completen los dos encuentros con Argentina y vuelvan en condiciones óptimas para jugar ante el Celta. Ambos jugadores son claves en el once de gala de Pellegrini, que deberá, una vez más, realizar su habitual encaje de bolillos para confeccionar el mejor once verdiblanco posible.