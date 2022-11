Previa Yeclano Deportivo - Granada CF: iniciar la nueva etapa con una victoria

La Copa del Rey 2022-2023 continúa su curso con la entrada de los equipos de Primera y Segunda división en la celebración de su primera ronda, que medirá en el Estadio de La Constitución al Yeclano Deportivo y al Granada CF. Un partido importante para los granadinos en el que será el debut de Paco López al frente del banquillo, quien quiere comenzar con buen pie con una primera victoria en una competición que trae grandes recuerdos para el equipo. Por su parte, el Yeclano Deportivo buscará dar la sorpresa para poder seguir viviendo el sueño en la competición del ko.

Dar la sorpresa

El Yeclano Deportivo llega a este partido con el objetivo de dar el campanazo y vencer a un equipo de dos categorías superiores delante de su público pudiendo vivir un gran momento en La Constitución, que promete tener un gran ambiente. El conjunto murciano milita en el Grupo IV de Segunda RFEF tras el ansiado ascenso la pasada temporada tras quedar primero en el grupo murciano de Tercera RFEF. Además, el equipo de Yecla está cuajando una gran temporada en su estreno en Segunda RFEF, pues actualmente ocupa la sexta posición con 16 puntos, empatado con el Real Betis B, equipo que marca los puestos de promoción a Primera RFEF. De esta forma, el equipo se encuentra inmerso en plena lucha por los puestos delanteros de la clasificación.

La temporada del equipo dirigido por Adrián Hernández no comenzó de la manera esperada, consiguiendo solo 4 puntos de los primeros 12, y tras ser goleado como local incluso por el Vélez CF por 0-3. Pese a ello, el Yeclano supo recomponerse y actualmente afronta una gran dinámica, pues desde esa derrota, el conjunto murciano encadena seis jornadas consecutivas sin perder, con un balance total de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. De esta forma, el Yeclano Deportivo quiere aprovechar el buen momento de forma por el que está pasando para poder llevarse un triunfo en Copa del Rey ante un rival de Segunda División y continuar con la progresión que está viviendo esta campaña.

En cuanto a la plantilla, el Yeclano mantiene gran parte del bloque que consiguió el ascenso la pasada temporada, con jugadores como Manu Costa, Gabri, Diego Ruiz o Marcos Bautista, mientras que también destaca el veterano de 39 años Tonete, que aunque este año no está teniendo mucha relevancia tras haber jugado solo dos partidos, lleva en el club desde 2006 de forma ininterrumpida, por lo que podría tener su oportunidad en este encuentro. Con respecto a la alineación, es posible que Adrián Hernández mantenga un once muy parecido al de la última jornada, con Iván en portería y con defensa de cinco, mientras que en el centro del campo podría entrar en el once Uclés en sustitución de Manu Costa o Marcos Bautista, mientras que la referencia en el ataque podría ser Revi o Salinas, que lleva cuatro goles en diez partidos.

Comenzar con paso firme en Copa del Rey

El Granada CF afronta este partido después de una semana movida en las oficinas tras la destitución de Aitor Karanka en el banquillo, pues la derrota por 1-0 en la última jornada en el Carlos Tartiere ante un Real Oviedo con uno menos desde el minuto 30 supuso el fin de la etapa del técnico vasco en la ciudad de la Alhambra. Ahora, ha llegado a dirigir el equipo Paco López, que tendrá el objetivo de revitalizar a un equipo que en ataque ha mostrado muchas dudas, pues ha marcado un solo gol en las últimas cinco jornadas y no ha marcado en los últimos siete encuentros a domicilio. Además, el nuevo entrenador tiene también el objetivo de impulsar al Granada en la clasificación, donde se encuentra en octava posición con 22 puntos, a tres de los puestos de promoción y a cinco de los puestos de ascenso directo.

La temporada del Granada CF arrancó muy bien, encadenando tres victorias en sus primeros tres partidos. Sin embargo, se comenzó a ver desde muy pronto la incapacidad del equipo en ataque, sobre todo a domicilio, donde el equipo se ha mostrado con una imagen muy endeble y frágil. Sin embargo, defensivamente el conjunto granadinista sí que ha estado a la altura, consiguiendo acabar hasta en nueve ocasiones con la portería a cero, por lo que Paco López tiene la tarea de mejorar en ataque, pero seguir haciendo un gran papel en la defensa. Para ello, el equipo quiere arrancar esta nueva etapa consiguiendo un triunfo en Copa del Rey, una competición en la que el año pasado con Robert Moreno acabó muy pronto tras caer derrotado en Segunda Ronda ante el Atlético Mancha Real. Pese a ello, el equipo guarda grandes recuerdos, pues llegó a semifinales en la temporada 2019-2020 y a cuartos de final en la 2020-2021, siendo apeado por el Athletic Club y el FC Barcelona, respectivamente.

Para este partido, Paco López tiene la baja segura de André Ferreira, mientras que en los primeros entrenamientos ha habido muchos jugadores que han trabajado al margen por molestias físicas que han arrastrado, algunos como Uzuni, Melendo, Petrovic o Bodiger, mientras que Ignasi Miquel sí que se reincorporó con el resto del grupo en el entrenamiento del viernes. Así pues, se espera una alineación con algunos cambios, la principal duda está en el ataque, pues no se sabe si el nuevo técnico apostará por un delantero en su posición natural como Arezo o Jorge Molina, o si partirá de inicio algún jugador como falso 9. En cuanto al centro del campo, las molestias de Petrovic y Bodiger hacen que Meseguer sea el único centrocampista natural disponible.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Yeclano Deportivo, Adrián Hernández, ha comparecido en rueda de prensa, en la que ha hablado sobre la situación de su plantilla para este encuentro: "No va a ir convocado nadie que esté tocado o tenga riesgo de lesión ya que venimos de un inicio complicado. Vamos a dar minutos a jugadores que lo necesitan y saldrá un equipo muy competitivo". También ha hablado acerca del rival: "Espero a un equipo enrabietado y con muchos jugadores que buscarán su hueco con el nuevo entrenador, se dan todas las situaciones para que vengan a competir al 120%". Por último, ha hablado sobre lo que supone jugar este encuentro en fin de semana: "Al no ser entre semana, no nos trastoca en la planificación, pero cada partido se plantea diferente siempre dentro de nuestro modelo de juego transversal".

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido también en rueda de prensa, donde ha hablado sobre las bajas en su plantilla: "Tenemos mucha gente fuera. Ignasi Miquel está recuperado, y Melendo ha entrenado con normalidad, pero consideramos que es un riesgo. Alguno tendrá que jugar fuera de posición habitual. Hay una normativa con el filial y si hay algún desliz sería un error. Hay que tener mucho cuidado con las fichas del filial". También ha hablado sobre el rival: "Nos vamos a encontrar un equipo muy complicado. Cada vez se reducen menos las distancias respecto a las categorías. Tiene jugadores muy importantes, que están jugando muy bien. Salinas, Marcos Bautista... Muy complicado". Por último, ha hablado acerca de la duda en la portería: "Aunque tengamos una idea los entrenadores, me gusta vivir el momento y transmitirle a los jugadores en su momento si van a jugar o no. Raúl y Adri han trabajado muy bien y están preparados".

Posibles alineaciones

Yeclano Deportivo: Iván, Álvaro, Gabri, Oliver, Diego Ruíz, Juanmi, Pau Pérez, Marcos Bautista, Manu Costa, Alvarito y Salinas.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Cabaco, Ignasi Miquel, Jonathan Silva, Bodiger, Meseguer, Puertas, Callejón, Melendo y Jorge Molina.