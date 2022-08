Previa UD Ibiza - Granada CF: un nuevo comienzo

La Liga Smartbank ha arrancado este fin de semana con la celebración de su primera jornada, en la que se enfrentarán en Can Misses la UD Ibiza y el Granada CF,. Una primera prueba de contacto del conjunto granadinista en su regreso a Segunda División tras el dramático descenso de la última temporada y con la mirada fijada únicamente en lograr el ascenso de la manera más rápida posible. Delante tendrá a un conjunto ibicenco que afronta la nueva campaña con optimismo tras una pasada en la que acabó en mitad de tabla, en la que fue su primera experiencia en el fútbol profesional español.

Consolidarse en la Liga Smartbank

La UD Ibiza llega al inicio de temporada con el objetivo de dar un paso adelante en la clasificación. La pasada campaña, que fue su primera temporada en Segunda División, terminó en decimoquinta posición y dio una buena imagen, pues en ningún momento de la temporada el equipo tuvo problemas con respecto al descenso, mientras que prácticamente durante todo el transcurso de la Liga estuvo en mitad de tabla sin tampoco merodear los puestos de promoción. Además, el Ibiza comenzó con Juan Carlos Carcedo de entrenador, pero fue destituido en diciembre y su sustituto fue Paco Jémez, con el que el equipo no supo dar ese salto de calidad que se le pedía. Pese a ello, el conjunto balear dio una buena imagen en la última temporada y ahora ha sido Javi Baraja el elegido para tomar las riendas del club.

Para esta nueva campaña, el Ibiza ha mantenido el bloque de jugadores que tan buen rendimiento dio en el pasado, aunque con alguna marcha como la de Manu Molina al Real Zaragoza; Davo al Wisla Plock polaco; Bogusz, que ha regresado al Leeds United tras su cesión, o Javi Lara, que se ha marchado a la AD Alcorcón. Por otro lado, el conjunto ibicenco se ha reforzado con jugadores como Armando Shashoua, centrocampista inglés que llega procedente del Atlético Baleares, realizando un buen papel en Primera RFEF. Otro de los jugadores que ha llegado en este mercado ha sido Zé Carlos, lateral derecho que viene del Sporting de Braga cedido, al igual que Darío Poveda y Martín Pascual, que llegan en calidad de cedidos desde el Rayo Vallecano y el Getafe CF respectivamente.

Otras incorporaciones que han llegado para reforzar al Ibiza han sido el guardameta brasileño procedente de la Roma Daniel Fuzato, Iván Morante, desde el Real Madrid, y Suleiman Camara, desde el Girona FC.

Con respecto a la alineación, hay varias dudas, como la de la portería, ya que Germán Parreño partiría como favorito tras jugarlo prácticamente todo en la última temporada, aunque también podría probar Javi Baraja a Fuzato bajo los palos. Por lo demás, es posible que debuten algunas incorporaciones como Martín Pascual en el eje central de la zaga, Zé Carlos en el lateral derecho, Armando Shashoua en el centro del campo o Darío Poveda como referencia en el ataque acompañado por Ekain como segundo punta.

Empezar bien la nueva temporada

El Granada CF afronta este primer partido con el objetivo de hacerse con los primeros tres puntos de la temporada. Tras la gran decepción que supuso el descenso en la pasada campaña, en la que el equipo dio una imagen bastante pobre y tuvo hasta tres entrenadores, el conjunto granadino mira con ilusión esta nueva temporada en la que la directiva ha ratificado su confianza en Aitor Karanka para dirigir a la plantilla. El técnico vasco llegó al Granada CF en el último tramo de Liga -seis partidos- y pese a que el equipo dio una imagen bastante mejor en cuanto a juego y sensaciones, no fue suficiente para salvar la categoría. Ahora, el Granada CF aspira a conseguir la primera victoria en Liga a domicilio en un campo complicado.

Con respecto a la plantilla, han sido numerosos los cambios que ha habido, jugadores como Luis Maximiano, Domingos Duarte, Milla o Luis Suárez han puesto rumbo a otros equipos de Primera División o de otros países, mientras que otros jugadores como Germán y Montoro acabaron el contrato, no fueron renovados y jugarán la próxima temporada en el Real Oviedo y Racing Club de Santander, respectivamente. En cuanto a las llegadas, en portería han sido Raúl Fernández y André Ferreira los guardametas elegidos para proteger la portería granadina después de la marcha también de Aarón al FC Cartagena. Otros jugadores que han llegado son Jonathan Silva, Cabaco, Ignasi Miquel y Miguel Rubio, todos dentro de la operación de la venta de Luis Milla al Getafe CF y que ayudarán a reforzar la defensa.

En cuanto al centro del campo, Bodiger, Messeguer y Sergio Ruiz han sido los elegidos para comandar esta posición junto a Petrovic, el único centrocampista que quedaba en la plantilla ya que Isma Ruiz parece que se va a marchar cedido precisamente a la UD Ibiza. Por último, dos de los grandes fichajes han sido Melendo y Callejón. El primero llega procedente del RCD Espanyol para reforzar la mediapunta del equipo, mientras que Callejón llega tras nueve temporadas en Italia, primero en el Nápoles, donde fue una auténtica estrella, y luego en la Fiorentina, donde ha jugado 30 partidos en esta última campaña, quedando el equipo en sexta posición.

En cuanto a la alineación del Granada CF, es posible que muchas de estas nuevas incorporaciones partan de inicio, como Ricard Sánchez, que tras su regreso de la cesión en Lugo podría ser titular en el lateral derecho, mientras que en la delantera podría salir de titular Jorge Molina o Matías Arezo, quien podría tener mucha más relevancia en esta nueva temporada.

Declaraciones de Javi Baraja y Aitor Karanka

El entrenador de la UD Ibiza, Javi Baraja, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre cómo ve a su equipo tras la realización de la pretemporada: "Hemos tenido una pretemporada bastante buena, aunque ha habido jugadores que no hemos tenido por lesión, pero en estas dos últimas semanas sí hemos contacto prácticamente con toda la plantilla. Estamos en un buen punto para empezar la temporada, ante un buen rival en nuestra casa. Con todos los ingredientes para que sea un gran partido". También ha hablado acerca del juego del Granada CF: "Trabaja bien en bloque medio, con líneas juntas, que no deja transitar. Juega replegado y con intensidad. Con la calidad que tiene, sus contras son letales. Si sabemos aprovechar espacios, podremos ganar". Por último, ha hablado sobre la posible llegada de Isma Ruiz a su equipo: "Es una posibilidad que tenemos encima de la mesa, aunque de momento no se puede concretar".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el técnico del Granada CF, Aitor Karanka, que ha dejado clara que la mala experiencia de la pasada temporada ya es historia: "No sé si se ha llegado a hablar del año pasado desde que estamos aquí. Creo que lo primero que hay que hacer es pensar en el partido de este domingo y en lo que nos queda este año por delante, que espero que sea duro pero bonito". También ha hablado sobre la rivalidad en portería, señalando que va a ser difícil elegir a uno de sus porteros para el puesto de titular. Por último, Karanka ha comentado que todos los jugadores de la plantilla están disponibles para este encuentro.

UD Ibiza: Fuzato, Zé Carlos, Martín Pascual, David Goldar, Escobar, Suleiman Camara, Armando Shashoua, Cristian Herrera, Iván Morante, Ekain y Darío Poveda.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini, Bodiger, Petrovic, Puertas, Callejón, Uzuni y Jorge Molina.