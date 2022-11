Karanka se despide del Granada CF una semana después

El exentrenador del Granada CF Aitor Karanka ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que se ha despedido del club granadino y de su afición una semana después de ser cesado como técnico del equipo rojiblanco. El vasco ha comenzado por pedir una disculpa por la tardanza en publicar el mismo. "Ante todo, os debo una disculpa. Necesitaba tiempo para dedicaros estas palabras. Os las merecéis", señala.

"Este verano decidí volver por vosotros. Por vuestra calidad humana. La que me ha llenado cada día desde que llegué en un momento delicado", indica Karanka en alusión a la afición granadinista en el comunicado de despedida.

"Vine por proyecto, ya os lo dije, pero para levantarlo es necesario tener tiempo y paciencia. No se admite bajar los brazos. Por eso, inesperadamente debo despedirme de vosotros. Con la cabeza bien alta, tras habernos esforzado al máximo. Me apena que nos tengamos que separar, ya que tenía lleno el depósito de energía", resalta Karanka, quien añade que sigo convencido de que lograrían los objetivos. "Porque nuestro compromiso con vosotros ha sido absoluto", señala.

Karanka también ha tenido palabras de agradecimiento para sus futbolistas y empleados del club: "A los que decidisteis quedaros, a los que unisteis y a los jóvenes. No me olvido de los equipos de la cantera y las componentes del Femenino. Sin olvidar a los empleados del club, entre los que tenemos a nuestra querida Laura. Nos habéis alegrado cada jornada".

El vasco finaliza su comunicado con las siguientes palabras: "Ahora, esa ilusión de la que os hablé cuando regresé es toda vuestra. Defendedla. No os rindáis. Mantenedla intacta. Me llevo vuestro cariño y aprecio. Dejo muchos amigos en esta gran ciudad, y eso me llena de orgullo. Nos veremos a menudo, os lo aseguro. Hasta pronto, Granada".

Además de en español, Karanka también ha compartido en sus redes sociales este comunicado en inglés con el mensaje: "Many thanks, Granada. #EternaLucha".

Comunicado de despedida de Karanka

