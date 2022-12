El Numancia asalta Castalia

Castalia acogía un emocionante choque entre el CD Numancia y el Castellón, partido correspondiente a la jornada 15º del Grupo II de Primera RFEF.

El Castellón llegaba al encuentro como primeros de grupo. La confianza que tenía el equipo era máxima y ganar al Numancia haría que se siguieran distanciando del segundo puesto, algo fundamental en un grupo tan apretado y donde una racha de dos partidos negativos te hacen desescalar varios puestos en la clasificación.

El Numancia llegaba al choque con una mentalidad completamente contraria a la de sus oponentes. Tras perder 0-2 en casa contra la Real Unión, equipo que se encuentra en los puestos bajos de la tabla, los de Iñaki Bea llegaron a Castalia con casi la necesidad urgente de mínimo puntuar. Conseguirlo, ante los ojos de las apuestas, era bastante complicado, ya no solo porque el Castellón es el líder, sino porque estaban invictos en su feudo y nadie había conseguido "rascar" ni el empate.

El entrenador alavés salió con Gaizka Ayesa en portería; una línea de cinco formada por Dani Sánchez, Fer Román, Gorka, Simic y Valín; doble pivote en el centro del campo con Bonaldo y Toni Arranz; y por último, una línea de tres arriba con Carrillo por una banda, en la otra Moha y en punta de ataque, el goleador numantino Rubén Mesa.

Un golpe encima de la mesa

El CD Numancia, por mucho que se estuviese enfrentando al líder la categoría, no se iba a achicar, y desde un principio fue a por el partido, metiendo miedo en el cuerpo a los castellonenses.

La primera jugada medianamente clara que se pudo observar estuvo en las botas del canterano numantino Moha. El 14 marroquí no se lo pensó dos veces y desde fuera del área probó suerte, aunque el remate no fue del todo bueno y el esférico se marchó desviado de la portería defendida por Alfonso Pastor.

El Numancia estaba enchufado y, además, sabía que había salido mejor que su rival, por lo que lo siguió intentando. Toni Arranz, tras una buena acción ofensiva se acercó a la meta rival, y en la siguiente jugada, Moha, que fue un quebradero constante de cabeza para la defensa del Castellón, se quedó muy cerca de llegar a un centro de Carrillo.

El primer y único tanto del partido llegó en el minuto 23. Valín desde la banda derecha se transformó en Luis Figo, y con un gran regate en parado, puso el esférico directamente a la cabeza de Bonaldo, el cual no iba a desaprovechar esa gran oportunidad e introdujo con un gran testarazo el balón hasta el fondo de las mallas.

El Castellón quiso despertar, y a los pocos minutos anotó un gran tanto, el cual no subió al marcador porque el árbitro decretó posición antirreglamentaria. Ayesa, antes de que el árbitro decretase el final de los primeros 45 minutos, realizó una de las paradas de la jornada.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el partido al comienzo tuvo el mismo guion que en la primera parte, y es que a los pocos minutos de que el árbitro pitase, Rubén Mesa, con un gran misil, dio al poste derecho de la portería.

En la segunda mitad hubo bastante menos acción que en la primera. El Numancia se acabó replegando en su campo en bloque bajo, mientras el conjunto local buscaba encontrar líneas de pase entre la maraña de defensas numantinos. Las ocasiones no llegaban o no eran demasiadas claras, sobre todo porque la forma de atacar de los chicos de Rubén Torrecilla era mediante centros laterales que no llegaban a ningún sitio.

El partido se volvió un poco bronco y en donde el árbitro se hartó de sacar tarjetas amarrillas a los jugadores de ambos equipos, aunque Iñaki Bea también se iba a volver a Soria con una de ellas.

Con este resultado de 0-1 a favor de los intereses numantinos, estos se coloca en décima posición con 20 puntos, a tan solo tres de las posiciones de play-off, objetivo principal de los de Iñaki Bea. Además, con esta victoria es el mejor equipo visitante de la categoría, algo muy difícil de ver en este equipo. El Castellón sigue primero, aunque el Eldense ya le ha igualado a 27 puntos.