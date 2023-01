Villarreal - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid en su primera derrota liguera del 2023

El Real Madrid disputaba su primer partido del 2023 en LaLiga y no le fue nada bien ante un rival, el Villarreal, al que no gana en su casa desde 2017.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

6. Desesperado. El italiano vio como su equipo fue incapaz de generar apenas peligro a un rival que planteó el encuentro mejor que él. Ancelotti realizó los cambios que tenía y creía necesarios, pero ya no sirvieron de nada. Estuvo atento de sustituir a Mendy cuando erró en el primer tanto de los locales.

Thibaut Courtois

6. Salvador. Otro día más, el belga fue el mejor del equipo salvando dos ocasiones claras que tuvo el Villarreal. A pesar de los dos tantos encajados en los que no pudo hacer más, Courtois se queda con el premio al mejor futbolista del Real Madrid en el día de ayer.

Eder Militao

5. Incómodo. El brasileño empezó disputando el partido en el lateral derecho de la zaga madridista, algo a lo que no está acostumbrado. No estuvo cómodo ni en ataque, ni en defensa algo que el Madrid sufrió hasta la entrada de Lucas Vázquez, cuando Militao se desplazó al centro de la defensa.

Antonio Rüdiger

4. Sobrepasado. Al central se le vio algo desubicado durante todo el partido, pero sobretodo en los minutos iniciales donde tuvo dos errores de concentración que casi le salen caros a su equipo.

David Alaba

5. Suficiente. El austriaco cometió un penalti por mano tras resbalarse en el área y volvió a demostrar que no está al nivel de la temporada pasada. Con la salida de Ferland Mendy, se trasladó al lateral izquierdo de la defensa.

Ferland Mendy

2. Desastre. No fue ni mucho menos el partido de un Mendy, que cometió un grave error que terminó con el primer tanto del Villarreal subiendo al marcador de La Cerámica. Señalado por la mayoría de aficionados blancos y no es la primera vez.

Aurelien Tchouameni

5. Discreto. El futbolista francés no ha regresado del Mundial con su mejor nivel y eso es algo que empieza a preocupar en el conjunto blanco. Ayer tuvo poca participación y Ancelotti decidió sustituirle pronto.

5. Desaparecido. El Real Madrid echó en falta la calidad de Modric en el partido de ayer y es que, el conjunto de Ancelotti no generó apenas ocasiones, algo que fue la consecuencia de tener al croata muy bien tapado y sin oportunidad de hacer daño al Villarreal.

Toni Kroos

4. Desconectado. Ninguno de los tres futbolistas del mediocampo blanco fueron capaces de darle ese juego al Real Madrid. Kroos fue otro de los futbolistas que se vio anulado y desaparecido, incapaz de contener el centro del campo madridista.

Fede Valverde

3. Ausente. El uruguayo volvió a demostrar que no está al nivel máximo demostrado esta temporada. Se le vio desaparecido y sin ideas dentro del campo. Al igual que con otros jugadores, urge volver a recuperar la forma del 'pajarito' Valverde.

Vinicius Jr

7. Luchador. Junto a Courtois, el mejor futbolista del Real Madrid del partido. No se cansó de intentarlo y estuvo 'guerrero' en los acercamientos al área. Fue clave en la jugada del penalti a favor del Madrid.

Karim Benzema

5. Algo perdido. A pesar de marcar el gol de penalti, Benzema no está al nivel del año pasado: pierde duelos, no está atento a balones claros y no está tan acertado de cara a puerta. Aunque llega de lesión, es vital para el conjunto blanco recuperar al actual Balón de Oro para la dura temporada que tienen los blancos por delante.

Rodrygo

5. Activo. Cuando salió tuvo buenas actuaciones en ataque, pero no fue del todo decisivo. A pesar de eso se le vio con ganas de intentarlo.

Lucas Vázquez

4. Dudoso. Tuvo algunas muestras de confianza en defensa que se podría haber ahorrado.

Eduardo Camavinga

6. Suficiente. Con su entrada al campo el equipo creció, pero se le vio algo dudoso en ciertas ocasiones.

Marco Asensio

4. Mal. Desperdició la última jugada del partido con una ocasión muy clara a favor del Real Madrid. Una vez más no fue decisivo.