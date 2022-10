Tarde redonda en el Sánchez-Pizjuán

El Ramón Sánchez-Pizjuán se vistió de gala y acogió uno de los duelos más importantes e históricos del fútbol español. En esta jornada, el Atlético de Madrid visitó el feudo sevillista con el objetivo de sumar tres valiosos puntos que le permitieran volver a la senda de la victoria, por el contrario, el Sevilla buscó lo mismo, ya que está inmerso en un espiral de malos resultados, por lo que a priori, este encuentro se planteó como una lucha de necesidades.

Leyenda rojiblanca

Sin embargo, para todos los rojiblancos, lo deportivo pasó a segundo plano por un momento debido a que Jorge Resurrección, mejor conocido como "Koke", disputó su encuentro número 554 con la elástica rojiblanca, convirtiéndose de esta manera en el jugador con más partidos en la historia del club, engrandeciendo su legado y consagrándolo como lo que es, una leyenda viva del Atlético de Madrid.

Twitter: Atlético de Madrid oficial

Inicio muy disputado

Volviendo al partido, en el inicio del encuentro, ambos conjuntos salieron muy enchufados al terreno de juego y desde el pitido inicial, lucharon por la tenencia del esférico, siendo el Atlético de Madrid el equipo que más cerca estuvo de abrir la lata tras un centro de Koke que atajó Bono, pero con el transcurrir de los minutos, el Sevilla empezó a asentarse en el campo y manejaba más el balón, no obstante, sin intimidar a Jan Oblak, en parte, gracias a la defensa rojiblanca, que despejaba el peligro.

Con el transcurrir de los minutos, el conjunto local se fue envalentonando y buscaba con mayor peligro el gol que les permita adelantarse en el marcador, pero la defensa rojiblanca seguía bien posicionada y dejaba todo en la cancha en cada despeje, sin embargo, el balón no les duraba a los colchoneros, equipo que no podía dar más de tres pases seguidos, no obstante, cuando lo hacía, inquietaba a Bono, por ejemplo, tuvo una clara situación tras un centro de Cunha a Llorente, jugador que de cabeza buscó arco, pero de milagro el balón se marchó a un lado del travesaño.

Tras la ocasión previamente mencionada, el Atleti empezó a buscar arco, y casi logra silenciar el Sánchez-Pizjuán tras un remate de Morata, no obstante, la suerte no estuvo de lado del colchonero, ya que el balón se marchó sobre el travesaño, por el contrario, el Sevilla seguía en lo suyo, insistiendo por cada sector del campo y siendo el claro dominador del esférico, pero aunque tenía la tenencia del balón, no intimidaba a Oblak y hasta el momento no creó una situación clara de gol.

Y se decantó la balanza

Y llegó el gol y de quién más, sino del más inteligente de la clase. Tras un gran centro de Koke, Llorente no desaprovechó la oportunidad de romper el arco rival y abrió el marcador, anotando el primero del partido.

Twitter: LaLiga oficial

Luego del golazo del rojiblanco, el partido se abrió y ahora sí, el Atleti se convirtió en el amo y señor del encuentro, llegando con mucha libertad al área chica de Bono y estando cada vez más cerca del segundo del encuentro, mientras tanto, el Sevilla no se resignaba y buscaba empatar el marcador, pero seguía sin estar preciso de cara al arco rival.

En los instantes finales del primer tiempo, el equipo de Lopetegui se posicionó en campo rival y luchó por conseguir el ansiado tanto, pero la tónica no cambió y la defensa rojiblanca fue mejor, terminando la primera parte con el Atleti por delante.

Comienzo goleador de la segunda parte

En el comienzo del segundo tiempo, el Sevilla salió con un solo objetivo en mente: anotar y luchó por conseguir su objetivo, metiendo en su propio campo al equipo rojiblanco, sin embargo, al Atlético se le veía cómodo en dicha faceta y protegía el arco de Oblak con mucha eficiencia, por el contrario, los dirigidos por Simeone esperaban su oportunidad de salir a la contra y aumentar su renta, consiguiéndolo en la primera situación clara que tuvieron. Tras un pase fantástico de Oblak, Cunha y Morata salieron a la contra y tras una definición magistral de Álvaro, el colchonero anotó el segundo del encuentro, rompiendo de esta manera su racha negativa de tres partidos sin ver puerta.

Twitter: LaLiga oficial

Tras el segundo gol rojiblanco y ya con Griezmann en la cancha, el Atlético de Madrid fue a por más y casi lo logró tras un bombazo de Cunha, pero su remate se marchó a un lado del travesaño, sin embargo, el Atleti siguió ahí, metido en el área de Bono e intimidándolo en cada oportunidad.

El guion no cambió

En los siguientes minutos, el Sevilla se esforzaba por inventarse alguna jugada que pudiera meterlo en el partido, pero parece que no era su día, ya que aunque tuvo situaciones, ninguna fue con peligro, por el contrario, el Atleti, en sus pocas llegadas, intimidó a Bono y se sentía el peligro cada vez que el conjunto rojiblanco pisaba el área contraria, estando cerquísima del tercero tras un centro al área que cabeceó Correa en la primera que tuvo, tristemente, el balón se marchó por encima del travesaño.

En el cierre del encuentro, el guion se mantuvo, con un equipo llegando con insistencia y con el otro defendiendo y saliendo a la contra con peligro, siendo el equipo rojiblanco el conjunto que más cerca estuvo de anotar, pero tanto Bono como la defensa sevillista rechazaron el peligro, por lo que el marcador no se movió y el Atlético de Madrid consiguió una importantísima victoria de cara a sus aspiraciones en la competición ligera e inyectándoles un chut de confianza a este plantel para ir a Bélgica a cosechar su segundo triunfo en la Champions League.