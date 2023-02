Camavinga, eje del equipo

Algo que no se esperaba Eduardo Camavinga cuando fichó por el conjunto blanco era jugar en la posición de lateral izquierdo. Esta es la situación que ha tenido que afrontar el francés debido a las numerosas lesiones en defensa y a la poca confianza que tiene Ancelotti con defensas como Vallejo o Álvaro Odriozola.

Siempre responde

A pesar de no haber comenzado la temporada de la mejor manera, Camavinga ha resurgido con el paso del tiempo y debido a las ausencias de sus compañeros se ha ido haciendo hueco en el once y pasar a ser titular en el lateral izquierdo. Aunque no se considera su posición, el jugador francés está dejando buenas actuaciones y está siendo de lo único salvable del Real Madrid en el último mes.

Desde que Camavinga se implantó en el lateral izquierdo, el conjunto blanco lleva 256 minutos sin encajar gol, algo que Carlo Ancelotti quería volver a recuperar. Sus jugadores han captado el mensaje lanzado por su entrenador. Desde entonces su meta se ha quedado a cero en los tres partidos de Liga que han tenido los de Carletto: Athletic, Real Sociedad y Valencia. Es la primera vez esta temporada que la portería madridista está tan bien protegida.

De los pocos jugadores salvables

Camavinga está siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid en los últimos partidos. Está teniendo un gran rendimiento como lateral izquierdo y el francés se está destapando en esta demarcación.

Pero, eso empieza a generar dudas sobre si es bueno utilizar a un futbolista del mediocampo en uno de los laterales para suplir una lesión de larga duración. Bixente Lizarazu, con quien algunos ya lo comparan, quiso hablar sobre la nueva posición de Eduardo Camavinga: "Su formación es de centrocampista, pero a la vista está que puede adaptarse y ayudar al equipo de manera puntual. Después, decir que vaya a instalarse ahí de por vida... Tiene calidad, pie, técnica, físico. Pero el tema que debe realmente aprender es la defensa".

"Él es mediocampista y puede tener la costumbre de jugar más por dentro. Eso lo debe cambiar, pero es normal. Acaba de llegar al sitio, como aquel que dice. Es algo que va a tener que trabajar. Necesita partidos, partidos, partidos y partidos", comentó el exfutbolista francés.

¿Futuro doble pivote con Tchouaméni?

Una vez Mendy esté recuperado, Camavinga volverá al centro del campo y hay quien pregunta a Carlo Ancelotti por la formación de un posible doble pivote formado por Camavinga y por Aurelien Tchouaméni, quien ocupa normalmente esa posición.

Este esquema no es desconocido para ninguno de los dos, ya que en sus equipos anteriores al Real Madrid jugaban en un doble pivote. Está por ver si Carlo Ancelotti considera oportuno modificar el 4-3-3 que tiene actualmente así acomodar a dos de los futuros dueños del centro del campo madridista.