Previa Real Madrid vs Liverpool: por el todo o nada

Tres semanas después Real Madrid y Liverpool se vuelven a ver las caras, esta vez en el Santiago Bernabéu por los últimos boletos para los cuartos de final de la Champions League. Los blancos reciben a los 'reds' con una diferencia favorable de tres goles, pero, ante un equipo como el Liverpool no deberán bajar la guardia si quieren continuar en competencia para revalidar el título.

Los de Ancelotti llegan como claros favoritos a este encuentro, sumando que se juega con la mística en casa, pese a que la inestabilidad del Liverpool no deja en claro que así sea. Un equipo que es capaz de meter siete goles al United y a la siguiente jornada perder ante un equipo que está en zona de descenso en la Premier League.

Racha positiva

Pese a que el Real Madrid tampoco ha demostrado estabilidad en la actual temporada, el vigente campeón de Europa tiene una racha a favor ante el Liverpool, no ha perdido en los últimos 7 enfrentamientos que han tenido.

Con 6 victorias y un empate, los blancos pueden jactarse de haberle tomado la medida a los dirigidos por Jurgen Klopp. A esto se le suma que el cuadro de la capital española no solo sabe ganarle a los de Anfield, sino que también lo hacen anotando muchos goles.

Solo en dos ocasiones vencieron por la mínima a los de Inglaterra, el resto de enfrentamientos han terminado con 3 o más anotaciones a favor del cuadro merengue.

El Real Madrid llega a este partido luego de remontar en liga ante el Espanyol por tres goles a uno, y que, todavía le mantiene con la esperanza y opciones de pelear por la competición local.

Impredecibles

Por su parte, el Liverpool llega a este partido con la posibilidad de ser una Caja de Pandora para los locales.

Pese a llevar dos partidos enlazados fuera de casa sin poder anotar, hace dos semanas los de Klopp le endosaron siete goles en Anfield al Manchester United, una inyección de vida para los 'red' en su golpe de autoridad, y no dar por sentada esta eliminatoria aún.

Liverpool con más bajas

Otro punto negativo para los ingleses es que llegan a Madrid con más bajas importantes que su rival en cuestión.

El delantero Luis Díaz sigue siendo baja por una lesión en la rodilla, así como el defensa Calvin Ramsay; mientras tanto los mediocentros Thiago y Keita tampoco estarán a las ordenes del entrenador alemán para este partido por lesiones musculares.

Por su parte, los locales han podido recuperar a Karim Benzema para este partido, quien se entrenó en Valdebebas con normalidad.

"Benzema está al 100% y a tope. Muy motivado porque es la Champions es muy importante para todos", comentó Ancelotti en rueda de prensa previa.

Además, los merengues recuperan a Mendy, quien fue baja por una lesión en los isquiotibiales y solamente no contarán con David Alaba por un golpe muscular en el bíceps femoral.

Declaraciones Ancelotti

En rueda de prensa el técnico italiano recordó que su equipo tiene muy presente el partido contra el Chelsea en la temporada pasada, ya que llegan con el mismo escenario -ventaja favorable para el Real Madrid-: "Tenemos muy vivo el partido. Nos va ayudar a plantear un partido distinto. Creo que es muy importante lo que he dicho al principio, intentaremos no hacer cálculos. Queremos repetir el partido abierto que hicimos en la ida. Por eso como dije ante, intentaremos no hacer cálculos".

Los conjuntos buscarán en Madrid sellar su nombre para el sorteo de cuartos de final del próximo viernes 17 de marzo en Nyon.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Tchouaméni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Darwin Núñez, Gakpo, Salah.