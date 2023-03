El banquillo del Madrid, el secreto mejor guardado

Una de las consignas más claras del Real Madrid es la máxima exigencia que se le requiere a todas las personas que conforman la entidad. Durante la última temporada, el Real Madrid no está atravesando su mejor racha, ni en resultados ni en sensaciones, y eso ha provocado que la continuidad de Ancelotti penda de un hilo.

Posible destino

A día de hoy, si hay un destino que ha cogido fuerza es la selección brasileña, las últimas semanas el interés de la “Canarinha” es la comidilla del mundo del fútbol.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, tiene en su lista de deseos hacerse a toda costa con los servicios del técnico italiano. El 6 de abril Rodrigues viaja a Europa para asistir a la Finalissima, y según apunta el medio Globoesporte, este aprovecharía para tratar de dejar encaminado su acuerdo con el actual técnico del Madrid.

Brasil es un combinado plagado de estrellas, pero que inexplicablemente no consigue deslumbrar como todos creen que debería, y si hay algo en lo que Carlo ya ha demostrado su valía es en ser un gran gestor de vestuario y hacer rendir al máximo a sus estrellas. Además, ya conoce de primera mano a algunos de los máximos estandartes brasileños, como Vinicius, Rodrygo, Casemiro, Militão, Richarlison…

Foto Ancelotti / Fuente: Real Madrid

Según el entorno de Ancelotti, el técnico vería con buenos ojos un cambio de aires, estar a los mandos del Real Madrid supone un desgaste enorme y este cree que su etapa en el club blanco puede haber llegado a su fin.

Con 25 títulos a sus espaldas (9 de ellos en el Madrid) pocas personas en Brasil dudan de su valía para levantar un proyecto deportivo al que, poco a poco, se le empieza a hacer tarde para triunfar. Con algunas de sus estrellas como Thiago Silva o Neymar en el ocaso de sus carreras la selección brasileña necesita dar un giro de 180 grados para poder a ser la superpotencia que, por nombre, debería ser.

Principales candidatos

Las últimas semanas son muchos los nombres que llenan las quinielas de posible entrenador del Real Madrid.

Multitud de medios están especulando con la vuelta de José Mourinho, ciertamente, el regreso del técnico luso parece ser más una utopía que una realidad.

Mourinho está haciendo un gran trabajo con la Roma y eso le ha vuelto a poner en el foco de los grandes clubes del fútbol mundial. Muchos colocan a Mourinho en las esferas de varios clubes de la Premier League, el Real Madrid o incluso el cargo de entrenador de la selección portuguesa.

Foto de José Mourinho / Fuente: As Roma

Aunque Mourinho está firmando una gran campaña ha puesto una condición indispensable para seguir ligado a la Roma, el luso quiere que le certifiquen un buen proyecto deportivo con vistas a futuro.

El entorno del Madrid niega que la vuelta de “The Special One” esté entre las posibilidades a día de hoy.

Sin duda, la posibilidad de que una leyenda como Raúl coja las riendas del club es algo que eriza la piel de muchos madridistas. Raúl actualmente dirige al Real Madrid Castilla, está haciendo un trabajo encomiable manteniendo a los chicos en la pelea por un posible ascenso y cuenta con total confianza para la directiva blanca.

El Madrid querría tratar de emular con Raúl lo que ya se hizo con Zidane, una leyenda que conoce el club de primera mano alzando a este a lo más alto.

Foto de Raúl González Blanco / Fuente: Real Madrid

“El Heredero” como ya lo apodan algunos se mantiene cauto cuando le preguntan acerca de la posibilidad de coger los mandos de más alta responsabilidad en el club: “¿Entrenar al primer equipo? Soy un hombre de club y estoy a disposición de lo que necesiten”.

Raúl rompería con algunos de los esquemas establecidos por Ancelotti, y es que su presencia en el Castilla, sin lugar a dudas, le llevaría a otorgar una mayor responsabilidad a los canteranos con el primer equipo.

Mientras se toma la decisión, “El Eterno Capitán” sigue centrado en su desempeño y “disfrutando y aprendiendo del proceso”.

Como ya es tradición cada vez que las aguas están revueltas desde hace unos años, el nombre de Pochettino sale a la palestra. El técnico argentino es del agrado de la directiva blanca, y esta vez se presenta como uno de los nombres principales a la hora de tomar las riendas del Madrid.

La forma de jugar de los equipos de Pochettino, aunque no es idéntica, si mantiene muchas similitudes con la del Real Madrid. El estilo ofensivo y de presión que promulga el argentino no rompería en exceso con los esquemas del actual Real Madrid, aunque si necesitaría de algunas reformas como un cambio de cromos en los laterales, para Pochettino esta posición es de vital importancia ya que para desplegar su juego necesita que estos se proyecten en ataque, lo cual no encaja con las características de los carrileros actuales.

Foto de Pochettino /Fuente: Tottenham

Pochettino ya se ha dejado querer en más de una ocasión por el club de la capital, una de sus declaraciones más recordadas fue en la previa de la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid: "Está claro que mi corazón es mucho más blanco que rojo. Mi debilidad por el Madrid viene desde el 94, cuando llegué a Barcelona. Tuve la suerte de que mi entrenador fue José Antonio Camacho, que me transmitió ese amor por el Real Madrid".

Xabi Alonso

El donostiarra es uno de los técnicos más prometedores del momento, y es que a decir verdad el ex centrocampista ya era un entrenador dentro del campo durante su etapa como jugador.

El Real Madrid sigue de cerca la trayectoria de Xabi, pero no es el único y es que el desempeño de este en el Bayern Leverkusen está siendo impecable.

Xabi cogió al equipo en puestos de descenso y tras llevar 7 partidos sin perder, y haber vencido entre otros al Bayern de Munich está octavo y a tan solo tres puntos de puestos europeos.

Foto Xabi Alonso

Al igual que Raúl, Xabi es una persona que conoce a la perfección la manera de trabajar del Real Madrid y es querido y respetado a partes iguales tanto por la afición como por la directiva.

Alonso vería con buenos ojos una segunda etapa en el club de sus amores, esta vez como técnico.

Julian Nagelsmann

El técnico lleva cierto tiempo en la lista del Real Madrid, vendría para aportar viento fresco y darle un toque diferente al estilo de juego de los blancos.

Nagelsmann ya fue contactado por el Madrid en el pasado, pero según él su momento todavía no había llegado: “Intento calcular cada paso en mi carrera. Me llamó José Ángel Sánchez, no fui el único al que contactó. Quería conocer mis ideas y filosofía. Creo que tomé la decisión correcta quedándome en Alemania. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes de Europa. Si me llaman en el futuro, quizás reciban una respuesta diferente.

Foto Julian Nagelsmann

Lo curioso de esta operación es, que, aunque el técnico ha sido cesado del Bayern de Munich aún tiene una clausula junto con el conjunto bávaro, por medio de la cual si Tottenham o Real Madrid quieren hacerse con los servicios del entrenador antes de verano tendrán que desembolsar al Bayern una cantidad aún desconocida de dinero. En función de la cantidad este sería un factor a tener en cuenta por la directiva de Florentino Pérez.