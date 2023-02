Remontada en Mónaco y a octavos

El Bayer Leverkusen salió vencedor de la eliminatoria más espectacular de los 1/16 de final de la Europa League. Se enfrentaban 2 equipos importantes de Alemania y Francia, y el cruce no defraudó. Tras un increíble global de 5-5, los penaltis cayeron del lado alemán y el Bayer Leverkusen sigue vivo en la Europa League, competición que puede ser la gran salvación para su mediocre temporada.

Wirtz abrió el marcador

El 2-3 de la ida ponía las cosas de cara para el Mónaco y planteaba un escenario muy complicado para el Bayer Leverkusen, ante el cual los de Xabi Alonso tenían muy claro que necesitaban salir con todo para darle la vuelta al cruce, y así lo hicieron. Los alemanes salieron más decididos a por el gol y, aunque Ben Yedder amenazó, la tercera gran ocasión del Bayer Leverkusen (13') se transformó en el 0-1 cuando Florian Wirtz marcó a puerta vacía después que Nübel no lograra atajar un centro de Frimpong.

Ben Yedder y Palacios continuaron las hostilidades

La alegría del 0-1 no le duró demasiado al Werkself y el Mónaco pronto se volvió a adelantar en la eliminatoria. Edmond Tapsoba derribó a Ben Seghir dentro del área y Wissam Ben Yedder, fiel a su cita con el gol, transformó el penalti con frialdad para poner el 1-1 en el 19'. Lejos de entrar en tregua, la guerra futbolística siguió en el Stade Louis II, y el próximo en golpear fue el Bayer Leverkusen, que lo hizo de forma instantánea. Dos minutos después del 1-1, Exequiel Palacios se hizo con un rechace de un saque de esquina y, desde el borde del área, marcó el 1-2 con un zurdazo espectacular que puso el 4-4 en la eliminatoria.

Palacios celebrando el 1-2 / FOTO: @bayer04fussball

Adli marcó el mejor gol del partido

Ambos equipos se habían gastado toda la pólvora en los primeros 20 minutos y se dieron un respiro durante el resto de primera parte, donde solo Hlozek se acercó a un gol que Nübel evitó bien. Igual que ocurrió en el inicio del partido, el Bayer Leverkusen entró en la segunda mitad como debía, buscando adelantarse en la eliminatoria. Frimpong tuvo la primera ocasión para lograrlo, pero fue Amine Adli quien lo hizo cuando cabeceó a gol un magnífico centro de Wirtz (58'), tanto de bella factura que cambió por completo el panorama.

Alcanzada la hora de juego, el travesaño le negó el doblete a Ben Yedder y Bakker marcó el 1-4, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Bayer Leverkusen no quiso encerrarse para conservar su ventaja, mostrando la personalidad con la que Xabi Alonso quiere que jueguen sus futbolistas. Hlozek disparó desviado en el 70' y, acto seguido, el Mónaco puso una marcha más y obligó al B04 a retrasar sus líneas y protegerse.

Así fue el golazo de Adli / FOTO: @bayer04fussball

Embolo mandó el cruce a la prórroga

Hradecky frenó a Ben Seghir, pero el meta finés no pudo hacer nada para evitar el gol de Embolo, que igualó la eliminatoria en el 84' rematando un buen centro de Diatta. Para disfrute de los espectadores, Mónaco y Bayer Leverkusen firmaron un marcador global de 5-5 y no quisieron perder en los últimos minutos lo que no pudieron ganar en los 180 iniciales.

Tanda de penaltis casi perfecta

Después de una prórroga en la que Bakker tuvo la mejor ocasión alemana y Volland la mejor francesa, Hernández Hernández señaló el fin de los 120 minutos y llegó el turno de desempatar en la tanda de penaltis. El Bayer Leverkusen transformó todos sus lanzamientos brillantemente. Marcaron Azmoun, Amiri, Tapsoba y Schick ajustando muy bien sus tiros y sin dar opción a Nübel. El Mónaco pagó muy caro su único penalti fallado, cuando Eliot Matazo lo estrelló contra el larguero. Nübel no había olido los 4 primeros penaltis, aunque en el último, el decisivo estuvo muy cerca de ganarle la partida a Diaby, pero el francés acabó marcando y sellando el pase a 1/8 de final del Bayer Leverkusen.

Mientras el Mónaco se encuentra 3º en la Ligue 1, en plena lucha por los puestos de Champions League, el Bayer Leverkusen es 10º en la Bundesliga, muy lejos de los puestos europeos. Es decir, seguir adelante en la Europa League, era mucho más importante para los alemanes, a los que no les pudo la presión en la tanda de penaltis y siguen vivos en una competición que puede ser la única manera de salvar una temporada decepcionante del Werkself.