Revulsivo Rodrygo

El Real Madrid necesita un extra en la zona ofensiva. El diagnóstico del club es claro y la estrategia de confiarlo todo a Vinícius Jr. y a un Karim Benzema de 35 años no parece estar funcionando, sobre todo por la parte del francés. El delantero galo, actual Balón de Oro, no ha mostrado en ningún tramo de la temporada la forma que mostró el curso anterior y ello lleva al club a plantearse distintas estrategias, incluso en el mercado.

No obstante, para que se abra el periodo de traspasos veraniego todavía faltan algunos meses en los que el Real Madrid se jugará toda la temporada. Por ello, no tendrá más remedio que buscar soluciones en los actuales jugadores de la plantilla y, entre ellos, hay un nombre que destaca sobre los demás: Rodrygo Goes.

El joven atacante brasileño siempre ha sido visto como un talento especial en Valdebebas. Con el aura que le rodea para ser el nuevo "Mr. Champions" (13 goles y 9 asistencias en 35 partidos en la competición), en el Real Madrid están convencidos de que más pronto que tarde se verá una explosión similar a la que ha tenido su compañero Vinícius.

En busca de la posición ideal

Situado normalmente en cualquiera de las dos bandas en sus comienzos (tanto en Santos como en el Real Madrid), Rodrygo ha ido mutando a una especie de segundo delantero o mediapunta. Inspirado por sus ídolos Neymar y Pelé, a los que homenajeó portando el '10' de la selección brasileña este último parón internacional, el joven ha servido para un roto y un descosido esta temporada. Desde cubrir la banda derecha en onces más ofensivos a suplir la baja de Benzema realizando las tareas de '9' o a "obligar" a Ancelotti a cambiar a un esquema 4-2-3-1 para darle cabida en su zona predilecta.

Rodrygo en el parón de selecciones con Brasil, donde se estrenó con la '10' | Foto: @realmadrid

Rodrygo suma esta temporada 10 goles y 8 asistencias en 40 partidos, convirtiéndole en uno de los máximos artilleros del equipo blanco y siguiendo la progresión que ya se atisbó a finales de la pasada campaña, donde goles suyos tan importantes como los que facturó frente a Chelsea o Manchester City por partida doble permitió al Real Madrid cerrar una temporada de ensueño. Ahora Rodrygo debe volver a activarse para darle ese "plus" de acierto al conjunto merengue que le permita volver a tocar metal esta campaña.