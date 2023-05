Análisis post: Un Real Madrid sin ideas, naufraga en Anoeta

El Real Madrid si por algo ha destacado de forma histórica, ha sido por las irregularidades que ha mostrado en sus mejores temporadas. Pero este año preocupa en el entorno madridista la forma en la que se está dejando de lado la Liga. Una nueva derrota que deja al equipo blanco a 14 puntos del liderato.

No han sido capaces de mantener la ventaja ante el Atlético que mañana puede sumar una nueva victoria y sorpasar al conjunto madridista en el segundo puesto. No es lo peor, ya que si hacemos una comparativa con el partido de Liga de la semana anterior, se ven claras similitudes.

La dependencia de Karim Benzema

El jugador francés ha estado ausente en las dos grandes derrotas de los últimos tres partidos del equipo. Sin sumar el hat trick al Almería en la jornada 32, es una piedra angular en la punta de ataque del equipo. Ya que su forma de jugar arrastra jugadores que potencian las jugadas individuales de Rodrygo Goes y Vinicius Jr.

Pero eso no quita que en el banquillo se pueda tener un recambio ante la posible baja o lesión del jugador. Ancelotti probaba con un once revolucionario alineando en las bandas a Marco Asensio y Rodrygo Goes con Mariano Díaz en punta. Un partido de titular que no se recuerda desde hace muchos meses.

Fuente: Real Madrid

Su cambio fue por el del "toro", Álvaro Rodríguez que pudo generar un par de ocasiones de peligro. Los centros en largo a Rodrygo fueron una errónea decisión teniendo en cuenta la poca altura del jugador número 21 en el juego aéreo. A pesar de ello, no pudo atacar el área de forma eficaz y los 5 tiros a puerta fueron solventados sin problema por Remiro.

La actitud de la Real Sociedad

La posesión en favor del equipo donostiarra presagia el relato de todo el partido. 54% de posesión frente al 46 del Madrid hace ver el poco interés por atacar el área rival. Jugadores como David Silva o Mikel Merino o Takefusa Kubo fueron esenciales para poner el marcador en su favor.

Una nueva jugada de Eder Militao que regalaba un gol al rival comenzaba una sangría que el propio banquillo del Madrid no fue capaz de arreglar. La sensación de que lo único válido estaba en el campo y no en el banquillo fue la tónica de la segunda parte para el actual campeón del mundialito de clubes y la Champions.

Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Antonio Rudiger no pudieron sacar un juego óptimo desde atrás y la banda de Lucas se convirtio en la zona preferida del ataque de la Real Sociedad para poder marcar ambos goles. Una dura derrota que da alas y respiro a una Real que sigue peleando por entrar en Europa.

La cabeza en la Cartuja

La final de la Copa del Rey es el gran reto del equipo esta semana. Pero justo tres días después será la primera final en casa ante su gente para dinamitar la semifinal de la Liga de Campeones. El equipo está sufriendo bastante a base de un juego irregular. Sumado a la rotación del 11 titular que en ocasiones no cumple con lo establecido en los partidos. Ancelotti ya lo ha dejado claro en rueda de prensa, "es necesario estar al máximo nivel para poder optar a todo".

Fuente: Real Madrid

La expulsión de Dani Carvajal puede contraer aspectos negativos en la concentración de la plantilla. Militao debe enchufarse y Vinicius Jr y Karim Benzema deben mostrar una vez más su mejor versión si quiere salir adelante el equipo en los próximos 7 días más decisivos de toda la temporada para pensar en que el técnico italiano pueda continuar un año más en el banquillo del equipo madridista.