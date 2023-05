Xavi Hernández: "Tenemos que dar una mejor imagen"

El técnico del FC Barcelona ha comparecido en la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Valladolid, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Santander. El equipo, que ya es campeón, se ha mostrado blando en defensa y no ha conseguido crear grandes ocasiones en ataque.

Cuando se acaba la temporada

Por si no había quedado claro con el partido de hoy, Xavi ha confirmado la 'relajación' del FC Barcelona. Ha dicho que preparar los partidos con el objetivo ya cumplido es "difícil" y ha utilizado la desatención de la plantilla para argumentar el resultado. También ha elogiado la buena actuación de los pucelanos: "Los goles han venido de dos errores. El resultado es justo para el Valladolid. Se ha demostrado que tienen mucha más necesidad."

Asimismo, el de Terrassa ha justificado el ritmo de sus jugadores en estos últimos partidos de liga. "Tengo que entender al futbolista. Llevamos una cargas descomunal de partido y encima hemos tenido Mundial. Hemos cubierto los objetivos. Estos partidos cuentan y queremos dar una buena imagen, que hoy no hemos dado", ha declarado Xavi.

Mala imagen

Xavi no ha estado contento con la imagen que su equipo ha reflejado hoy: "No teníamos un objetivo claro y eso hace que la tensión baje. Lo entiendo, pero ya está. Hasta aquí". Ha recalcado que tienen que "dar una mejor imagen" y ha asegurado que, evidentemente, "no le gusta perder". "El domingo, ante nuestra afición, tenemos que recuperar nuestra mejor versión", ha concluido el técnico.

La no-sanción de Vinicius

Cuando se estaba disputando el Real Valladolid-FC Barcelona, se ha conocido la retirada de la tarjeta roja a Vinicius Jr. Los periodistas no han perdido la oportunidad de preguntarle al entrenador azulgrana su opinión sobre esta decisión. Xavi no ha tenido demasiado que añadir: "No tengo opinión sobre la decisión de Competición. Ahí no me puedo meter". Ha aprovechado para reafirmar sus palabras en contra del racismo, pero también ha reconocido que le "sorprende que le quiten la roja a Vinicius, una cosa no quita la otra".