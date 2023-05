El príncipe que nunca llegó a ser rey

El 11 del Real Madrid se marcharía tras nueve años perteneciendo a la entidad madridista, en una despedida que hará que las lágrimas broten en más de uno de los rostros presentes durante la ceremonia. Han sido casi 10 campañas, llenas de altibajos, que acaban al fin de esta temporada tras el cuestionable nivel del extremo en sus últimos años para un equipo que aspira a tales retos como el Madrid.

En 2014, el Real Madrid se hacía con la perla de la cantera del Mallorca para después cederlo al RCD Espanyol, temporada en la que Asensio brillaría para salvar al conjunto perico del descenso en una temporada de ensueño. Con tan solo 20 años, fue capaz de anotar cuatro veces y dar 10 asistencias, comenzando a labrarse un nombre en LaLiga por sus actuaciones en Barcelona.

Su llegada al Real Madrid parecía en un principio intrascendente. Un simple jugador más que pasaba por el equipo merengue para contar con entre pocos y ningún minuto. De todas maneras, Zinedine Zidane decidió darle la confianza necesaria para que debutara en la Supercopa de Europa frente al Sevilla, anotando de esta manera su primer gol con un disparo desde fuera del área que no solo rozó el poste de la portería defendida por Sergio Rico, sino que también rozó la perfección, siendo así uno de los goles más bonitos que ha anotado un jugador con la camiseta blanca.

Durante el año mantuvo un rol de rotación para seguir cogiendo rodaje y experiencia, hasta que llegó a su pico en nivel futbolístico, la temporada 2017/18. Aquel gol al FC Barcelona por la escuadra en el Camp Nou, totalmente imparable para Ter Stegen, dejó boquiabierta a la élite del fútbol e hizo que todos los aficionados del deporte tuviesen un ojo puesto en él. ‘’El nuevo Cristiano Ronaldo’’, decían las portadas de los periódicos después de que en la vuelta de esta misma eliminatoria, volviera a anotar un cañonazo desde aproximadamente 30 metros.

Marco Asensio tras anotar aquel mítico gol al FC Barcelona| Foto: RFEF.

Marco Asensio entonces apuntaba a ser el recambio del portugués cuando éste se marchará del Real Madrid. Asensio era el príncipe del Real Madrid, el sucesor a la corona, que un día Cristiano Ronaldo le legaría para que volviese a llevar al club vikingo a la gloria. En ese entonces, Asensio estaba a un paso de consolidarse como una de las nuevas estrellas del fútbol español. En España se esperaba que comandara a la Selección Española hacia la consecución de algún Mundial o Eurocopa.

Todo lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Ronaldo se despidió del Real Madrid para firmar por la Juventus de Turín. Con todas las opciones para ocupar el trono que el portugués había dejado, en julio de 2019, durante la concentración de pretemporada del Real Madrid en EEUU, se rompió el ligamento cruzado anterior. Los informes apuntaban que la gravedad de la lesión era mayor de lo esperado. El natural de las Islas Baleares estuvo recuperándose para volver a su mejor nivel casi un año natural completo, hasta que pudo volver a contar con minutos frente al Valencia en junio de 2020. En su vuelta dio una asistencia en la primera pelota que tocó, pero la buena tendencia se quedaría en un atisbo de esperanza.

Dicen que el tiempo todo lo cura...

Ya no era lo mismo. Asensio tenía miedo. Las cabalgadas por la banda y los disparos desde distancias kilométricas inalcanzables hasta para los mejores guardametas del fútbol europeo solo siguieron existiendo en el recuerdo de los madridistas, a los que les quedaba un Marco Asensio apagado, sin ideas ni iniciativa y que poco a poco se ganó un sitio en el banquillo. ¿Quién lo iba a decir? Con 24 años, Asensio parecía haber condenado a muerte su carrera deportiva tras una lesión. En los dos siguientes años, comenzó a volver a dejar aquellos destellos de calidad que durante un tiempo, levantaron a los asistentes del Santiago Bernabéu, que vitoreaban y aclamaban al mallorquín. Asensio solo fue, durante los siguientes años, la sombra de lo que un día prometía ser una estrella incandescente, en dos campañas marcadas por la irregularidad. El ya famoso ‘’Ciclo Asensio’’. Salía puntualmente del banquillo para anotar un gol de categoría que ilusionaba al técnico que dirigía al Madrid en el momento con un renacer del mismo, pero que después de dos jornadas sin influencia en el juego tras salir como titular, volvía a ocupar un sitio en el banquillo.

Después de esta irregularidad, un club como el Real Madrid que no permite medias tintas, ha decidido no renovarle. La noticia aún no se ha hecho pública, pero corre como la pólvora entre todos los diarios de Europa, y de no ser de un último cambio de planes de la directiva blanca, Asensio no volverá a vestir el escudo madrileño.

Su estado de forma físico no es el que un día apuntó a ser, pero aún así, sigue teniendo la calidad suficiente para mantenerse en clubes de alto nivel europeos. Uno de los más sonados había sido el Sevilla FC, equipo que en este momento del año puede clasificarse a la Champions League si vence a la Roma en la final de la Europa League el próximo miércoles. Fuera de España, las opciones de Milán y Newcastle, ambos equipos con plaza en la máxima competición del fútbol asegurada, suenan con fuerza, aunque según las fuentes más cercanas al futbolista, no hay nada decidido.

Las dichosas lesiones han apartado del terreno de juego a decenas de superestrellas, como fue el caso de Asensio. A los que un día se levantaron del sofá para celebrar uno de sus magníficos goles, solo les queda desearle la mejor de las suertes a otra promesa más. Esa rotura del cruzado en 2019, nos privó de poder haber visto a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Si un día hubiese que explicar a aquellos que no le vieron en su mejor momento, bastaría con simplemente mostrarles esta frase: ''Dicen que el tiempo todo lo cura, pero de haber sido así, hubiese merecido haber esperado todo el tiempo del mundo por Asensio.''

Asensio se quedó esperando una coronación que nunca ocurrió ni ocurrirá. Hoy, otras estrellas como Vinicius o Rodrygo ocupan este puesto que estaba reservado para él. El término acuñado en el título de este artículo para él, es sin duda, lo más apropiado para describir su carrera deportiva; Un príncipe que nunca llegó a ser rey.