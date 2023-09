Ernesto Valverde: "Estoy contento con la plantilla, es la mejor que podría tener"

En la previa de cada partido, los entrenadores de todos los equipos dan una pequeña rueda de prensa para contar las novedades del club y las sensaciones de cara al partido. Esta vez, Ernesto Valverde no ha sido menos y ha dado una en Lezama de cara al Mallorca - Athletic del domingo.

Mercado de fichajes

Esta vez, los periodistas allí presentes en lo que más hicieron hincapié fue sobre el mercado de verano que se ha cerrado recientemente. Cuando estos le preguntaron a Valverde sobre el movimiento casi nulo del club a la hora de hacer fichajes, este comentó: "lo normal es que no haya fichajes", "todo se centra en dos o tres jugadores, o jugador y medio", añadió el "Txingurri". Y es que, para él "el que no se vaya nadie ya es un éxito", como bien dijo en la rueda de prensa.

Valverde se acordó de Iñigo Martínez, una de las mayores bajas del Athletic y dijo que han perdido a "un jugador muy importante". Aun así, el técnico se muestra optimista y asegura: "claro que estoy contento con la plantilla, es la mejor que podría tener".

El entrenador de "los leones" no se privó de comentar la casi salida de Peru Nolaskoain, pero afirma que ahora está con ellos y que espera "lo mejor de él". También habló sobre la cesión de Javier Martón al CD Mirandés de la segunda división, y piensa que es una decisión favorable para ambas partes.

El Mallorca

Sobre el partido del domingo, el entrenador rojiblanco sabe que "es un campo difícil", ya que no está de más recordar que la última vez que llegaron al Mallorca Estadi no les salió el partido que esperaban. Valverde califica al conjunto rival como "un equipo con una dinámica de juego que es difícil de sobrepasar", "un equipo que se cierra y te juega a la contra", "muy pacientes" y que "hacen que no juegues bien y te desesperes".

El técnico asegura que, pese a que el rival haya sufrido bajas en el mercado como la de Kang-in Lee , "la esencia del equipo es parecida", por lo que no se puede perder la concentración ni un instante.

La plantilla

Respecto al equipo Valverde soltó un tímido "estamos bien". Como bien él dijo: "Yeray va participando poco a poco", con lo que más pronto que tarde se le vera en San Mamés.

El técnico alegra a los zurigorris comentando que Yuri Berchiche, lateral del club, "lleva trabajando mucho tiempo después de su lesión". Dicho esto, Valverde piensa que el defensa ya puede afrontar un partido de 90 minutos.

Valverde aseguró que hablo con Iñigo Ruiz de Galarreta sobre el próximo partido, ya que, el jugador estuvo en la pasada temporada con el equipo rival. "Siempre hablas con los jugadores que ya han jugado en otros equipos", asegura el entrenador del Athletic.

Volviendo al tema de Peru Nolaskoain, el jugador no podrá estar con el equipo el domingo como bien ha confirmado Valverde, ya que, aparte de que tiene una gripe, por el momento tendrá que estar 2-3 semanas alejado por una lesión sufrida en un entrenamiento.

Finalmente, Ernesto Valverde ha tenido tiempo para elogiar a la nueva estrella del club, Unai Gómez. El "txingurri" no duda en calificarle como un jugador con "fuerza, cabeza y físico" y con una admirable "llegada a portería y capacidad defensiva". Eso sí, el técnico recuerda que "todavía es muy joven"

El encuentro contra el Mallorca como bien dice Ernesto Valverde, no será tarea fácil para el Athletic Club. El conjunto bilbaíno se juega los tres puntos el domingo 3 de septiembre a las 16:15 horas CET.