Mariano: "Creo que estaré disponible desde ya"

Mariano Díaz fue la penúltima incorporación del Sevilla FC en la ventana de verano. Mendilibar pidió un delantero y, ante la falta de recursos, tanto temporales como económicos, la opción del catalán cogió fuerza, tanta que fue finalmente esa la que se acabó concretando.

El hecho de que estuviera libre en fechas tan avanzadas del mercado, no sería por escasez de ofertas. El ex del Real Madrid, para poder firmar por el conjunto sevillista, rechazó ofertas mucho más tentadoras económicamente, como una procedente de Arabia Saudí. Finalmente, Mariano encontró el proyecto Champions que anhelaba, y pese a renunciar a una importante suma de dinero, finalmente competirá con En-Nesyri y Rafa Mir por ser el delantero centro del Sevilla.

Mariano Díaz celebrando un gol con el Real Madrid. Fuente: Getty Images

Declaraciones

El nuevo delantero comentó la posibilidad de estar disponible en el próximo partido ya, ante Las Palmas: "Creo que voy a estar disponible. He estado entrenando solo, que no es lo mismo, pero llevo dos días con el grupo y me veo bien, para ayudar pronto al equipo. La verdad es que no he contado con muchos minutos en los últimos años, pero a eso vengo, a sentirme de nuevo futbolista y a dar el máximo de mí".

Llevar el '12' de Kanouté: "Es un orgullo. Yo seguía mucho a ese Sevilla de pequeño y es un orgullo que defenderé con toda mi alma".

Reencuentro con Sergio Ramos: "Muy buenas sensaciones hoy con él, hemos venido aquí a morder y a dar el máximo los dos".

En última instancia, habló de su competencia en el ataque: "Ambos son grandísimos delanteros. Tenemos que aprender jugando juntos y por separado y tengo muy buenas referencias de los dos. Vengo a dar el máximo de mí, los máximos goles posibles, las máximas asistencias y el máximo trabajo".

El matiz de Víctor Orta

Pese a que la comparecencia del director deportivo madrileño será el miércoles junto a la presentación de Sergio Ramos, quiso dar una anécdota sobre un primer intento de fichar al puertorriqueño, aún en su primera etapa en el Sevilla: "En un partido de Copa entre la Balompédica Linense y la Balona en 2011, alguien del entorno de Pablo Blanco estaba viendo el partido y Pablo me llamó. Se nos adelantó al Real Madrid porque lo queríamos para el División de Honor. En el Lyon rompió las redes y ahí tuvimos nuestro segundo desencuentro".

Además, le reconoció el esfuerzo realizado por llegar: "Queremos devolverle su amor por el fútbol, su calidad de remate de cabeza y con ambas piernas, recibe en estático y con espacios, un golpeo de balón al alcance de pocos... Ha aguantado también hasta el final, pudo irse a Estados Unidos o a Oriente Medio pero queremos darle las gracias".