Previa Manchester City vs Sevilla FC: la más difícil, con ganas de revancha

El Pireo será la sede de la final de la Supercopa de Europa, que enfrentará, como cada año, al vencedor de la Champions League (Manchester City) y al de la Europa League (Sevilla FC). La ciudad griega será testigo a partir de las 21h de la batalla por ser el ‘Supercampeón’ de Europa entre dos equipos muy diferentes, ya sea por la evidente discrepancia entre los estilos de ambos entrenadores (Guardiola y Mendilibar) como presupuestaria (lo que gastan los ingleses por mercado es una cifra cercana a la que suma el presupuesto general de los sevillistas).

Mientras que ésta será la primera final de los ingleses en esta competición, los sevillistas han disputado ya seis, habiéndose convertido en supercampeón en tan sólo una ocasión: hace 17 años, goleando por 0-3 al ‘SuperBarça’ de Messi, Xavi y Ronaldinho, entre otros. Las demás, perdidas, muchas de ellas con dureza e injusticia.

Los jugadores del Sevilla, cabizbajos tras perder la Supercopa ante el Bayern en 2020 (2-1). Fuente: Getty Images

¿Cómo llegan ambos equipos?

Solamente nos podemos hacer una idea de con qué armas van a luchar los equipos, pues estamos inmersos todavía en el mercado estival y tan sólo se ha disputado un encuentro de liga. El Manchester City ganó con comodidad ante el Burnley por 0-3 (doblete de Haaland y gol de Rodri). Por su parte, el Sevilla inició perdiendo en casa en su templo ante un Valencia repleto de jóvenes y totalmente por construir por 1-2 (el gol del Sevilla lo marcó En-Nesyri).

Enfrentamientos anteriores

En los cuatro encuentros anteriores en los que se han visto las caras cityzens y sevillistas, han acabado con victoria para los celestes. En la fase de grupos de la Champions 2015/16, en Manchester vencieron 2-1 los locales, y en el Ramón Sánchez-Pizjuán se impusieron por 1-3.

Fernando, ante el Sevilla, en su etapa en el Manchester City. Fuente: Getty Images

Los últimos dos enfrentamientos en común fueron la pasada campaña, donde los de Pep golearon por 0-4 en Sevilla y vencieron con relativa comodidad en un partido sin nada en juego por 3-1 en el Etihad.

Convocatorias

El Manchester City notificó tres bajas significativas para el encuentro; las de Kevin de Bruyne, Rubén Dias y Bernardo Silva.

Por su parte, el Sevilla, en un principio, sólo dejó fuera a Nianzou y Marcao, ambos centrales por lesión. Sin embargo, el club notificó horas después que Fernando sufre un virus gástrico y no ha viajado con el equipo, pese a que podría viajar el mismo día de la final e incluso jugar, aunque esta posibilidad es un tanto remota.

📋 Lista de 2⃣5⃣ jugadores para disputar la #SuperCup en El Pireo. ✈️🇬🇷#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 14, 2023

Declaraciones

Pep Guardiola: "Las finales son totalmente distintas. Decir quién es favorito... Desde que soy entrenador siempre nos han dicho que somos favoritos y lo acojo con naturalidad. Sabemos contra qué equipo jugamos, un rival que se crece en las finales. Al United le compitió muy bien y fue capaz de meterle tres. Su gran virtud es saber competir estos días".

Lesión de De Bruyne: "Estará unos meses fuera y tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no. Si se opera serán tres o cuatro meses. Perderle tanto tiempo es muy duro para nosotros, tiene una calidad especial. Seguro que encontraremos la solución porque tenemos un gran equipo".

Pep Guardiola en sala de prensa. Fuente: Getty Images

Mendilibar: "Los jugadores me transmiten su idea y cómo están. Lo más ilusionante ahora mismo es esa final, no el contrato que les pueda llegar. Están centrados y quieren jugar mañana. No sé qué querrán después de mañana, pero mañana quieren jugar y vamos a aprovecharlo".

"Estoy convencido de que vamos a ser atrevidos y valientes intentando hacer nuestro fútbol y creo que les vamos a complicar. Veremos después lo que pase. Seguro que las estadísticas del Arsenal también eran peores y les ganaron el otro día".

Posibles onces iniciales

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Aké, Akanji; Stones, Rodri, Kovacic, Foden; Grealish, Julián Álvarez y Erling Haaland.

Sevilla FC: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Sow, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri.