Análisis post: los refuerzos de la plantilla ganan ante Las Palmas

Una victoria imprescindible para regresar a lo más alto de la tabla de clasificación de la Liga EA Sports. Por delante, un equipo bien construido por parte de García Pimienta que hace un planteamiento de llevar el partido lo más lento posible para evitar sorpresas.

Ante este planteamiento de juego el Real Madrid salía con una alineación muy llamativa con la ausencia de Jude Bellingham y con el medio del campo más defensivo de la plantilla. Cada vez que Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Federico Valverde juegan juntos, la portería del equipo termina a cero.

La frustración de Joselu

La delantera del conjunto blanco mostraba una gran eficacia en ataque pero que no terminaba dando resultado con respecto al acierto en goles. El portero de Las Palmas tuvo su mejor día en un terreno de juego llegando a evitar casi 10 ocasiones de gol en la primera parte.

Varias atajadas en los mano a mano, desviando los tiros de Joselu Mato y Rodrygo Goes. La esperanza del rival madridista se mantenía en la posibilidad de mantener el empate en el partido para poder conseguir un punto milagroso.

La afición mantenía una alta frustración por las desviaciones por parte de Nacho Fernández y Brahim Díaz. Todo en ataque para conseguir anotar el primero. El dominio del juego estaba ostentado en las bandas con la ausencia de Fran García y entrada de Ferland Mendy.

Brahim Díaz llama a la titularidad

Ya que el nuevo sistema no concibe tener un 4 3 3 puede que sea el momento de que Rodrygo Goes necesite un partido de descanso para que el delantero español pueda tener su momento comenzando en el once titular. Está respondiendo en cada actuación individual en el campo.

Un gol trascendental en los minutos finales de la primera parte que regalaba al estadio Santiago Bernabéu un gol de rebote que terminaba en la escuadra para mostrar su carta de presentación para la temporada presente dentro de la nave blanca.

Fuente: Real Madrid

Una serie de refuerzos para la plantilla que chocan con las críticas generalizadas que surgen en redes sociales por la gestión de la plantilla por parte de Florentino Pérez. Todos esperaban tener un 9, un killer estilo Harry Kane para completar una plantilla que solo necesita una pieza.

La apuesta por el jugador francés Kylian Mbappé puede ser desesperante si no se gana nada la temporada presente. La apuesta es muy arriesgada porque la falta de gol es muy evidente en la alineación. Hay que sumar la lesión de David Alaba que no tiene una fecha de regreso estimada.

La defensa está en su peor momento por las bajas tan comprometedoras tanto en la línea de los centrales como la del portero. Una situación que ha juntado todo y ha provocado la desesperación durante el inicio de la temporada.

El Madrid pelea por el liderato

Un duelo de titanes es lo que se espera el sábado por la tarde ante el Girona. El equipo de los de Michel y del City Group siguen en lo más alto de la clasificación de la Liga EA Sports tras conseguir remontar al Villareal 1-2.

Fuente: Real Madrid

Un duelo al que se apunta el FC Barcelona que está muy cerca de arrebatar ese puesto a los dos conjuntos. El Real Madrid no puede fallar en un partido imprescindible para los de Carlo Ancelotti. Si ganan establecen su posición en la competición nacional.

Carlo Ancelotti sigue señalado por su mala actuación ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano. A pesar de ello, tiene una oportunidad perfecta para terminar con los fantasmas del pasado y colocar en lo más alto a su equipo.

Es consciente de las prioridades del equipo y debe mostrar a finales de este mes de septiembre que la crisis está acabada.