Entrevista a Álvar del Río: "Estoy disfrutando muchísimo cada día"

Álvar del Río Sáenz, nació el 27 de septiembre de 1993, en el pequeño pueblo de Cordovín, La Rioja. Su vida siempre ha estado vinculada con el fútbol, era jugador de Tercera División, pero se dio cuenta de que prefería sentarse en los banquillos. Entrenó en el fútbol base, fútbol amateur y fútbol profesional. Pero su nuevo reto está ligado a la UD Logroñés.

Álvar toma las riendas del primer equipo femenino

¿Cómo te sientes en la UD Logroñés?

Estoy muy feliz de formar parte de este club. Siempre he creído que era el club más importante de La Rioja por lo que como entrenador y también como riojano sumado al interés que demostraron en mi además de como me acogieron cuando llegue y al respaldo que me muestran cada día hacen que me sienta un afortunado de estar aquí.

¿Estás disfrutando de ser primer entrenador? ¿Qué es lo que más te gusta?

Lo estoy disfrutando muchísimo cada día. Al fin y al cabo estar al frente de un cuerpo técnico formado por 7 personas (Iván López como segundo entrenador, Abel Díez como preparador físico, Edu Cuezva y Javier García como entrenadores de porteras y María Yanguas y Ainhoa Moreno como fisioterapeutas) es una gran responsabilidad y una suerte porque además de ser unos grandísimos profesionales son unas grandes personas.

Una de las cosas que mas me gusta es disponer de un despacho para nosotros en la ciudad deportiva perfectamente equipado donde poder realizar análisis de video de los rivales, preparar los entrenamientos, trabajar codo con codo con el departamento de metodología... Es lo que todo entrenador desea.

Foto de equipo.

¿A nivel personal cómo crees que has recalado en el equipo? ¿Te sientes feliz en el vestuario?

A nivel personal creo que he encajado perfectamente dentro del vestuario. Tengo la suerte de estar al frente de un grupo fantástico no solo en lo deportivo si no también en lo humano, que para mí es lo más importante. Es una plantilla joven pero yo también soy un entrenador joven y eso hace que sea más fácil. Me acogieron muy bien desde el principio y me demuestran un compromiso que es mutuo cada día y por lo que me siento orgulloso de todas ellas.

Con tu amplia experiencia como segundo entrenador, tanto en el fútbol amateur, llegando a ganar la Copa Federación con un equipo de tercera división, como en el fútbol profesional, disputando una final de Copa de la Reina contra el FC Barcelona, ¿qué te llevó a querer tomar las riendas de un equipo?

Mi objetivo siempre fue llegar a ser primer entrenador y es para lo que me he formado. Tuve la suerte de formar parte de dos proyectos muy importantes como segundo entrenador pero creía era el momento de ir un paso más allá y aventurarme a liderar un proyecto en solitario.

Tuve mas ofertas este verano pero cuando me reuní con la UD Logroñés y me explicaron el proyecto además de ver todas las nuevas instalaciones en las que íbamos a trabajar ni me lo pensé.

Primer equipo de la UD Logroñés.

¿Encuentras algún tipo de limitación en la plantilla? ¿Qué cambios notas respecto al año pasado?

No creo que haya ninguna limitación en la plantilla. Si es verdad que es una plantilla corta en lo que a efectivos se refiere y así quise que fuese desde el inicio pero las lesiones nos han lastrado un poco sobre todo al principio de temporada. Aún así hemos conseguido armar

un equipo sólido y de garantías que está preparado para afrontar cualquier imprevisto que nos pueda presentar la competición.

Contamos entre otras con una jugadora internacional por España (sub15), una jugadora internacional absoluta por Guinea Ecuatorial además de una nominación a mejor portera de la liga para una de nuestras guardametas.

Respecto al año pasado si que se ha mantenido un bloque importante de jugadoras pero el contexto y las circunstancias han hecho que sean proyectos muy diferentes.

¿Podrías hablarnos sobre la manera de trabajar que tenéis en la UD Logroñés y en la plantilla?

El club está profesionalizado desde arriba hasta abajo.

En lo que a mi equipo respecta contamos con la supervisión y la ayuda de Eduardo que es nuestro director deportivo y Sergio Rodríguez que dirige la instalación además de un departamento de metodología gestionado por José García "Parri". El trabajo de todos ellos hace que dispongamos de todo tipo de facilidades a la hora de trabajar. Para cualquier problema o necesidad que nos puede surgir ellos están ahí para solventarlo lo más rápido posible. Además, el buen ambiente que hay entre los distintos cuerpos técnicos de los equipos del club y el resto de personal del club hace que todo sea muy llevadero y que haya

un buen clima para trabajar. Los cuerpos técnicos de cada equipo se fusionan cada lunes para realizar entrenamientos específicos por puestos con los jugadores de las distintas plantillas.

En lo que a mi equipo se refiere entrenamos 3 días a la semana (mas el día de partido) en los que completamos el trabajo general del grupo con entrenamientos específicos para porteras y el trabajo complementario de preparación física tanto en campo como en

gimnasio además de una rutina preventiva de lesiones individualizada para cada una de las jugadoras en función de su historial de lesiones.

El equipo eufórico tras conseguir una victoria.

¿Cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada, que estáis militando en Tercera RFEF? ¿Consideras competitivo el grupo? ¿Te gusta el reparto que se ha hecho en estos?

El objetivo deportivo para este año es la permanencia. La temporada pasada el equipo ya consiguió mantener la categoría y este año queremos repetirlo para asentarnos de lleno en

la competición y crear una base sólida a través de la que podamos ir creciendo.

A día de hoy en términos clasificatorios el equipo se encuentra en puestos de permanencia pero tanto el cuerpo técnico como la plantilla y la dirección deportiva somos ambiciosos y queremos más. Trabajamos duramente para intentar ganar cada fin de semana a cualquier rival.

Creo que el grupo en el que nos encontramos (País Vasco, Navarra, Cantabria y Castilla y León) es el más duro de todos y el más competitivo. Hay equipos con mucha historia dentro del fútbol femenino además de varios filiales de equipos de categorías superiores y eso hace que a diferencia de otros grupos veamos resultados muy cortos y que todos los partidos sean muy igualados."

Una ciudad deportiva que sea el esqueleto del club

El club ha realizado un gran gasto creando unas nuevas instalaciones, invirtiendo hasta 8 millones de euros en construir la séptima ciudad deportiva mas grande del país. ¿Cómo crees que afectará esto a la marcha del club? Tanto en primeros equipos femenino y masculino, como en los filiales del mismo, que al final, son el futuro de la ciudad y de la marcha del conjunto riojano.

Creo que la construcción de la nueva Ciudad deportiva marcará un antes y un después en la historia del club.

Las facilidades y los medios de los que disfrutamos los entrenadores en ella cada día (gimnasio con sala de físios integrada, despacho para los entrenadores disponible a cualquier hora del día, libertad de horarios y de campos, material abundante y de calidad, vestuarios para equipos y para técnicos...) hacen que seamos un referente no sólo a nivel regional si no también a nivel nacional.

En el argot futbolístico siempre nos referimos a los clubs como formar parte de un barco pero yo siempre repito que este club no es un barco, es un yate.

En su día ya se consiguió un ascenso al fútbol profesional masculino y aunque en este momento se encuentre en una categoría inferior considero que tiene el músculo suficiente y los profesionales indicados para volver más pronto que tarde al lugar que le corresponde y sin duda lo hará. Todo ello sumado a un gran impulso para la cantera y para la sección femenina.

Ciudad deportiva de la UD Logroñés. Fuente: AS

A parte de esta cuidad deportiva, el Logroñés ha comprado un edificio en el centro de la ciudad, para que todos los futbolistas que vienen de fuera, tengan una residencia donde poder alojarse.

También eres profesor de entrenadores en la academia Afec Football Academy (AFECFA). ¿De qué te encargas? ¿Qué realizáis en esta academia?

Soy profesor en AFEC Football Academy desde hace aproximadamente un año. Me encargo de impartir las asignaturas de Periodización T. y de las Fases de la Táctica en el fútbol de élite.

Es una suerte poder formar parte del equipazo de docentes que tienen donde hay técnicos con experiencia en primera división de España y de otros países así como todo tipo de personal específico dentro de un cuerpo técnico.

La academia recibió recientemente el premio a "Mejor centro de formación especializado en fútbol" de manera muy merecida puesto que tienen la capacidad para formar entrenadores, analistas, preparadores físicos, entrenadores de porteros, etc... en cualquier tipo de área que quieran mejorar. Sus más de 3000 alumnos avalan el nivel del centro.

Álvar dando indicaciones a sus futbolistas.

Para finalizar, ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo del fútbol?

No me pongo ningún techo. En el pasado tuve la suerte de entrenar en el fútbol profesional y siempre es un lugar al que te gustaría volver pero en la actualidad estoy muy contento y totalmente centrado en el proyecto de la UD Logroñés aunque nunca se sabe lo que futuro tiene preparado para ti.

¿Tienes pensado seguir en el Fútbol Femenino, que cada día se está ganando un hueco mayor en la sociedad, o te gustaría volver al fútbol masculino?

No estoy cerrado a nada. Siempre he querido trabajar con futbolistas y no hago ni he hecho nunca distinciones entre jugadores o jugadoras. Mi manera de trabajar es la misma. Al fin y al cabo mi objetivo siempre ha sido encontrar un proyecto serio, profesional y en el que sentirme respaldado y actualmente es así y por eso quiero seguir aquí.

Álvar durante un encuentro.

Muchísimas gracias por tu tiempo.

Muchas gracias a vosotros.

Entrevista realizada por Àlex Gálvez Sánchez (Instagram: @alex27gs; X: @alex_27gs)