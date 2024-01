Quique Sánchez Flores: "Hemos intentado avanzar en nuestras fortalezas para ser competitivos"

El Sevilla inicia el 2024 con el objetivo de revertir la pésima situación deportiva actual. Lo hará de la mano de Quique Sánchez Flores,, quien por fin podrá implantar su sello en el equipo tras los dos partidos (ante Granada y Atlético de Madrid) donde poco tuvo que ver con el rendimiento final del equipo, debido al poco tiempo que tuvo previo a los citados choques.

Y, de momento, lo hará con la plantilla tal y como estaba, con la excepción que no estará Fernando (tampoco estaría por su lesión actual), pues el club, a pesar de que se ha movido ya en el mercado, no ha terminado de concretar ninguna llegada. Los refuerzos llegarán, afirma el nuevo presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, pero, de momento no hay rastro de ellos y Quique tendrá que tirar de lo que tiene.

Relevancia del encuentro: "Considero todos los partidos importantes. Dada la situación no veo más allá del siguiente partido, jugamos ante un equipo muy físico que nos va a llevar a un partido de mucha exigencia, pero en estos diez días hemos intentado avanzar en nuestras fortalezas para ser competitivos. Tenemos la idea del partido en la cabeza y queremos salir al campo con la mente en que los nuestros entiendan que vamos con fuerza, con fe, con motivación y sin miedo".

Recuperación de jugadores: "Como puedes imaginar estamos en una situación en la que incorporamos a jugadores tras lesiones con mucha precaución y animándolos mucho a que se incorporen y entiendan. Intentamos transmitir todo lo que podemos para que cuanto antes podemos llegar a los partidos que queremos, sintiéndonos protagonistas, con voluntad y con mucha energía.

Sánchez-Flores en el partido ante el Granada. Fuente: Getty Images

Baja de En-Nesyri y de los jugadores africanos y asiáticos por las competiciones organizadas por la CAF y la AFC: "Me sumo a la cantidad de compañeros que hablan de que los calendarios están torcidos. No tiene sentido que los jugadores se vayan en medio de LaLiga y que se parta todo, está todo del revés, pero no es algo que dependa de mí ni de mis colegas. Habría que hacer algo para mejorar".

Ambiente en el entrenamiento a puertas abiertas del Sánchez-Pizjuán: "Francamente fue emocionante. Para empezar, dice mucho que metas a 16.000 personas. Siempre pensé que la afición del Sevilla es una afición entregada y pasional y está en nosotros hacer que ese campo nos empuje".

Situación del Sevilla en el mercado: "Nosotros lo que queremos es sacar el mejor rendimiento de lo que tenemos, no podemos pensar en lo que nos falta. Y pensemos en que quedan algunos por incorporarse, hay mucha voluntad en los que no pueden estar de momento, las plantillas son más cortas, hay que asumir la realidad y tirar para adelante".

En-Nesyri se perderá varios partidos debido a su participación en la Copa África con Marruecos. Fuente: Getty Images

Posible irrupción de Isaac Romero en el primer equipo: "Yo he visto 10 entrenamientos y no lo he visto jugar, pero Isaac nos gusta. Es interesante, es potente, tiene gol, arranca bien y hay que tenerlo en consideración y más sabiendo que el club siempre ha mirado a la cantera".

Su relación personal con Ernesto Valverde: "Con Ernesto somos compañeros, tenemos buena relación y fuimos compañeros de selección, hemos estado enfrente como jugadores, como entrenadores llevamos muchísimos años y nos conocemos. Sabemos cómo vamos a plantear el partido, nos conocemos mucho, pero al final las grandes decisiones en los partidos las toman las jugadores".