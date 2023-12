Previa Atlético de Madrid - Sevilla FC: acabar el año con buen sabor de boca

Este sábado tendrá lugar el partido entre Atlético de Madrid y Sevilla, que buscarán cerrar el año con victoria, en el último compromiso del mismo. Con dinámicas y objetivos distintos, el duelo no tendrá la relevancia clasificatoria que sí ha tenido años atrás. Pese a ello, tanto unos como otros necesitan los puntos e intentarán llevárselos como sea.

Este encuentro será el correspondiente a la jornada 4, que tuvo que haberse disputado a inicios de septiembre, aplazado debido a las previsiones meteorológicas que habían en la capital de España. Con este choque, tanto estos equipos como la competición doméstica española pondrán punto y final al 2023.

Volver a sumar de tres

El conjunto de Diego Pablo Simeone ha sufrido un bajón de rendimiento los últimos compromisos. La derrota en Montjuïc ante el FC Barcelona ha hecho encadenar al cuadro colchonero una mala racha de juego y resultados justo en el momento donde mejor se estaba encontrando el equipo (encadenaba una racha de once triunfos en sus últimos 13 partidos; tras ella, dos victorias en cuatro partidos). Los últimos dos pinchazos (derrota 2-0 en San Mamés y empate a tres en el Cívitas Metropolitano ante el Getafe) hacen distanciarse hasta en diez puntos de Girona y Real Madrid, que ahora mismo son quienes lideran conjuntamente el trono de LaLiga. Por ello, el choque del sábado adquiere aún más relevancia para los locales, pues no solo se juegan tres puntos para no descolgarse de la lucha por el campeonato, sino para reencontrarse con su grada, la cual quedó fría tras el empate 'in extremis' del pasado martes.

Los colchoneros tendrán las bajas seguras de Thomas Lemar y Pablo Barrios por lesión, a las que se añaden las sanciones de Savic (por la expulsión del otro día) y de Mario Hermoso, quien cumple ciclo de amarillas. Por su parte, José María Giménez es clara duda, tras salir con molestias del terreno de juego en el último partido ante el Getafe.

Morata y Griezmann, grandes referencias en ataque del Atlético de Madrid. Fuente: @Atleti

En cuanto a lo futbolístico se refiere, es cierto que, en general, la plantilla ha bajado su nivel después de la derrota en Barcelona, pero el que mostraban anteriormente era muy elevado, así que se puede comprender. Griezmann, amo y señor de este equipo, igualó el registro de anotaciones del siempre recordado Luis Aragonés, además de su gran labor, tanto defensiva como ofensivamente. Morata, Lino y Koke son jugadores que también están mostrando un alto rendimiento en esta campaña, y seguro serán claves en el choque del sábado.

Retomar la confianza

Por su parte, el Sevilla vive un momento muy, pero que muy diferente. Tras caer eliminado de toda competición europea y haber presentado ya a su ¡tercer! entrenador de lo que llevamos de curso, el club sigue estando en un momento muy delicado. Con Quique, al que seguramente se le recibirá con honores en el Metropolitano (ganador con el Atlético de una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa), el cuadro hispalense volvió a ganar en Granada, con solvencia (0-3) y pragmatismo. Defensa férrea, y que invente un inspirado Suso, con Juanlu y Pedrosa como alas. De momento, eso es lo que se vio en el estadio Nuevo Los Cármenes, pese a que ese choque fue más de jugadores que de entrenador. Veremos definitivamente si el camino a seguir seguirá siendo ese, o si ya podremos ver alguna modificación. Lo que sí pudo percibirse fue una doble punta con En-Nesyri y Ocampos, que obtuvo sus frutos.

En el apartado de bajas, son notorias las que posee el cuadro andaluz. El suizo Sow parece que ya está recuperado y podría entrar en la convocatoria, pero las ausencias siguen siendo múltiples. Serán baja segura Lukebakio, Mariano, Nyland, Nianzou, Navas, Lamela, Acuña, Fernando, Badé, y Jordán. Jugadores como Kike Salas y demás canteranos están destinados a tener más relevancia en el equipo, debido al percal de bajas que tiene actualmente el conjunto sevillista.

Declaraciones

Diego Pablo Simeone: "Desde que empieza la temporada hay la misma responsabilidad. Nos medimos a un equipo que fue muy sólido en Granada, con gente experimentada y un entrenador que conoce al Atlético. Valoramos que primero tenemos que resolver el partido de mañana. Nos ocupa".

"Lino y Riquelme pueden jugar juntos, como se vio, Roro es más potente y Lino más asociativo. Y en común tienen la gran disposición al esfuerzo. Y el que lo tiene, siempre tienen lugar en este equipo. Reinildo está haciendo un gran esfuerzo para competir con sus compañeros. Tenemos a Giménez, César, Caglar... compiten todos para ver quién nos puede ayudar".

Quique Sánchez Flores: "Ahora queremos mantenerlos dentro de un equilibrio emocional después de un buen resultado, pero sabiendo que aún nos conocemos muy poco. Esperemos hacer un buen partido en un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, así que a ver si podemos cambiar eso también".

"Partimos de repasar los mejores partidos del Sevilla esta temporada, con sistema y jugadores, y así hemos armado lo que hemos creído conveniente. El Sevilla tiene jugadores muy buenos, pero cuando las cosas vienen mal hay que armarse, encajar pocos goles o ninguno y ser pragmáticos dentro de la calidad que tienen. Queremos que jueguen pero dentro de un orden que dé seguridad y resultados".

Posibles onces

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Witsel, Soyuncu; Molina, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Lino; Morata y Griezmann.

Sevilla FC: Dmitrovic; Pedrosa, Kike Salas, Ramos, Gudelj, Juanlu; Soumaré, Sow, Suso; En-Nesyri y Ocampos.