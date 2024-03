Noche lluviosa en Bilbao para acoger la vuelta de las semifinales de la Copa de SM el Rey, en la que el Athletic Club partía con ventaja después de la victoria en la ida por 0-1 tras marcar Berenguer de penalti.

No iba a ser un partido fácil para el Atlético de Madrid, no sólo por el resultado, si no porque San Mamés iba a ser una caldera y ya quedaba patente desde la primera hora de la tarde cuando llegaba el autobús a los aledaños de la catedral.

Valverde convocaba a toda la plantilla sabiendo de la importancia y de que en las quinielas eran los claros favoritos - ya que en toda la temporada solo han perdido un encuentro en el botxo- y Simeone tenía que lamentar las bajas de Azpilicueta, Giménez, Lemar y Griezmann por lesión, siendo la más dolorosa la del principito para el Cholo Simeone que espera la remontada y que los colchoneros sean capaces de dar la vuelta a la eliminatoria a pesar de los malos resultados cosechados en las últimas fechas.

Tifo en la ICHH. Foto: Athletic Club

Los leones arrasaron en el primer tiempo

Durante los primeros compases del partido los vascos tuvieron que soportar una presión muy alta de su rival, quería empatar pronto la eliminatoria el Atlético y primero Lino y después Mario Hermoso intentaban poner en aprietos a un gran Aguirrezabala.

Pero pronto el mayor de los Williams iba a adelantar a los suyos: encaraba Nico Williams a Molina, la ponía al segundo palo, la empalaba Iñaki Williams, el balón superaba a Hermoso y Oblak tampoco puede sacarla. Un gran gol imparable para el cancerbero del Atlético, Williams le pegaba con todo. Solo corría el minuto 13 y los madrileños ya sufrían el primer zarpazo.

A pesar de tener que marcar 2 goles para igualar la contienda, el Atlético no se rendía y De Paul y Marcos Llorente tiraban de casta. Pero el Athletic era un puñal a la contra y se aprovechaba de las pérdidas del rival, sobretodo de las de Mario Hermoso, que no estuvo especialmente acertado en toda la noche.

En el 27 avisaba Nico Williams ante la falta de actitud de los visitantes de los que se esperaba mucho más pero tanto De Paul como Morata estaban desaparecidos, el único con cierto peligro era Samu Lino, pero muchas veces estaba sólo ante un Athletic muy ordenado atrás.

Tras parar el partido momentáneamente por la atención a un aficionado, se reanudaba el choque y Wistle pedía una mano dentro del área de Iñaki Williams, pero ni Martinez Munuera, ni el VAR la vieron punible, ya que el balón provenía de un rebote.

Al filo del descanso llegaría el segundo del Athletic, en este caso Nico Willliams, tras una muy buena jugada de Iñaki - en la que se va de Hermoso- batía a Oblak y la locura se desataba en San Mamés.

El Atlético certifica el desastre en defensa

Empezaba la segunda parte con cierto retraso por la asistencia médica a un espectador. En el terreno de juego el Athletic arrancaba con ganas de sellar una clasificación que ya tenía muy encarada.

Lo intentaban Nico, Sancet, Guruzeta y Hermoso escenificaba la pesadilla de partido que estaba viviendo con Iñaki Williams, y es que el defensa no podía con el delantero del Athletic que se marcó una actuación soberbia.

Movía el banquillo Simeone con la intención de que al menos los suyos inquietasen a los leones pero no había manera. En el 61 se iba a acabar el sueño de los indios cuando Guruzeta cerraba el marcador haciendo el tercero: Recibía Sancet en el área, remataba raso, Oblak rechazaba y en el rechace Guruzeta marcaba a placer.

Tercer gol del Athletic. Foto: Athletic

Con el resultado tan abultado, Valverde decidía empezar a hacer cambios quizá pensando en el próximo duelo liguero de los suyos - frente al FC Barcelona-. Quizás eso propició que en los instantes finales el Atlético llevase la batuta.

Pero ni Memphis, ni Lino, ni Morata, ni Riquelme pudieron empañar la actuación perfecta de Julen Aguirrezabala, que a pesar de su juventud, ha demostrado durante todo el torneo copero que es un digno competidor de Unai Simón en la portería del conjunto vasco.

Tras el pitido final, Sevilla ya tenía a sus dos finalistas. El Athletic Club disputará su final número 40 - esta es la tercera en diez años- y buscará levantar el título en el año en el que se cumplen precisamente 40 años desde que levantasen la última Copa del Rey.

Ficha técnica:

Athletic Club: Agirrezabala, De Marcos ( Yeray min 89), Vivian, Paredes, Lekue, Prados, Galarreta ( Dani García min 68), Sancet ( Unai Gómez min 80), Nico Williams, Iñaki Williams ( Berenguer min 80) y Guruzeta ( Raúl García min 89).

Atlético de Madrid: Oblak, Molina ( Barrios min 54), Savic, Witsel, Hermoso ( Memphis (min 54), Lino (Riquelme min 72), Koke ( Saúl min 68), De Paul, Llorente, Correa ( Reinildo min 54) y Morata.

Goles: 1-0 Iñaki Williams min 13; 2-0 Nico Williams min 42; 3-0 Guruzeta min 61.

Árbitro: Juan Martínez Munuera ( colegio valenciano) amonestó a los locales: Galarreta (min 40), Muniain (min 45 + 3), Lekue (min 66), De Marcos (min 74), y a Hermoso ( min 28) por parte local. Estuvo auxiliado en el VAR por Eduardo Prieto Iglesias ( colegio navarro).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el estadio de San Mamés ante 52.061 espectadores, marcando el récord de asistencia del estadio.