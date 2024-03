Facundo Pellistri llegó a las filas del Granada CF en enero de 2024 para intentar remediar la difícil situación del club rojiblanco, pero antes tuvo una etapa tanto en su país natal como en la Premier League y la Liga Española.

Carrera de Pellistri

El delantero nació el 20 de diciembre en 2001 en Montevideo, Uruguay, precisamente fue ahí, en las categorías inferiores del Peñarol donde comenzó a formarse como futbolista. Debido al gran nivel que estaba dando en su país, en 2020, el Manchester United quiso apostar por él, aunque el 31 de enero de 2021 fue cedido al Deportivo Alavés. En Vitoria comenzaron sus andaduras en la liga española, donde estuvo una temporada y media para después volver a la ciudad inglesa.

De vuelta en Manchester no tuvo muchos minutos, pero ganó una Liga. Además su estancia en el club vasco le permitió ser convocado con la selección absoluta de Uruguay para los partidos de clasificación de la Copa del Mundo de Qatar en 2022.

Facundo Pellistri en el Manchester United (Foto: Twitter Manchester United)

Su participación en Manchester fue bastante baja, jugó 14 partidos en todas las competiciones, acumulando tan solo 336 minutos. Aun así, el Granada CF necesitaba un sustituto para Bryan Zaragoza, el que hasta ese momento estaba siendo la estrella del club rojiblanco, aunque en principio fuese en la banda opuesta.

De la calle al terreno de juego

Llegó al equipo nazarí para catalogarse como un extremo energético, capaz de encarar al rival y regatearlo. Su gran calidad y en parte el fútbol de barrio que lleva en las venas, le permiten manejar la pelota a su gusto, lo que hace que sea capaz de asociarse con sus compañeros ya sea con balones aéreos, paredes o pases filtrados. Además, es un jugador con compromiso y si tiene que bajar a defender para no dejar a su lateral con toda la responsabilidad, lo hace.

Así se describió asimismo en una entrevista con ESPN: “Yo juego de esa manera desde que era niño. Me gustan los mano a mano, tratar de gambetear, asistir a un compañero, patear al arco o poner a un compañero en una mejor posición gracias a esa jugada”.

Impacto en el Granada CF

La primera vuelta estuvo cargada de derrotas, pero la llegada de Alexander Medina cambió la dinámica del equipo, aunque sin poder conseguir apenas puntos. Los nuevos fichajes en el mercado de invierno calaron en la afición como un ápice de esperanza.

La llegada de Pellistri no fue menos y ya en su primer partido ante la UD Las Palmas dio, en tan solo los 10 minutos que estuvo en el terreno de juego, pinceladas de lo que puede aportar al equipo. Es un jugador muy veloz y desbordador y demostró que puede ser el sustituto de Bryan Zaragoza. Ante el FC Barcelona también culminó un partido estupendo manejando toda la ofensiva nazarí, dando una asistencia y hasta anotando un tanto.

En el empate ante el Almería, que podía haber sido mucho peor ya que los rivales tuvieron muchas ocasiones, se volvió a ver el Granada de la primera vuelta. Pellistri lo intentó pero el mal juego del equipo no le ayudó en nada, además no estuvo acertado de cara a portería y eso le llevó a no destacar en el encuentro.

El último partido ante el Villarreal fue un completo desastre. Los del Cacique Medina se hundieron y el submarino amarillo goleó. Pellistri fue el único salvable del equipo, pero ante la incapacidad ofensiva del resto del conjunto, poco pudo hacer.

¿Qué puede aportar al equipo?

El joven uruguayo aporta la energía y el desparpajo que un equipo con pesos pesados que estan pasando sus últimos años como futbolistas no pueden aportar.

Es un jugador con mucho compromiso e ilusión, un jugador eléctrico al que no le importa quién esté delante. Al Granada en la primera vuelta le faltó mucho gol y Pellistri llegó con la misión de acabar la sequía. Y aunque no fuese él, el encargado de anotarlos, que al menos ayudase al equipo a anotar.

En esta última parte de la temporada puede ser una pieza clave, puede tener la suficiente importancia como para ser el director de la delantera, el encargado de que por sus botas pasen la gran mayoría de los balones.

Para poder exprimir todas sus cualidades, Pellistri necesita unos jugadores que estén ahí cuando el necesite. Deben estar ahí cuando quiera poner un centro, o cuando necesite un balón para poder generar una buena ocasión de gol. Aun así, puede aportar mucha calidad a nivel individual y puede facilitar mucho el trabajo a sus compañeros.

Es importante también en defensa ayudando en su banda al lateral que haga falta, y siempre siendo capaz de volver a subir rápidamente si hay algún contrataque.

Su llegada fue toda una alegría y un respiro tras la marcha de Bryan, pero a medida que pasan los partidos hay que pensar si va a ser suficiente. No es culpa del uruguayo si él da todo de sí, pero el resto del equipo no está al nivel, ya que él no puede tirar solo del carro. La insuficiente capacidad de sus compañeros para generar ocasiones hace que Pellistri tenga que hacer un sobreesfuerzo tanto a nivel defensivo como ofensivo.

Todavía queda mucha Liga y no está todo dicho, pero el Granada necesita mucho para poder salvarse. Quién sabe si su salvador puede ser Facundo Pellistri y solo hace falta esperar a que el mago haga su magia.