El conjunto de los "leones" recibirá en su casa al Deportivo Alavés en un partido con intereses cruzados y mucha intensidad.

Por un lado, el conjunto visitante, el Deportivo Alavés, llega al partido con ganas de volver a lograr otra victoria tras hacerlo la semana pasada contra el Rayo Vallecano en Mendizorroza. El conjunto "babazorro" lleva desde la jornada 23 sin recibir más de dos goles.

Por el otro lado, el conjunto vasco, llega al partido con la necesidad de ganar para meter presión al Atlético de Madrid, quien si pierde, y gana el Athletic, se relegaría a la quinta plaza. El conjunto bilbaíno rompió en las Islas Canarias su mala racha competitiva y ganadora fuera de casa, con un resultado de 0-2 a favor.

Ernesto Valverde compareció ante los medios respondiendo a preguntar sobre el encuentro.

Igor Gurtubay

Según comenzó la rueda de prensa, Ernesto Valverde quiso decir unas palabras sobre el ex fisio del Athletic y ex jugador del club, Igor Gurtubay, quién murió repentinamente ese mismo día andando en bicicleta.

El míster expreso que "antes que nada, un abrazo a la familia de Igor Gurtubay, ha sido un palo muy fuerte para todos nosotros su muerte".

Yuri, Paredes y Sancet

Para este encuentro, Valverde no contará fijo con Yuri ni con Paredes, el lateral a causa de una lesión sufrida en el partido frente a Las Palmas, y el central por acumulación de tarjetas amarillas.

Sobre Sancet, Valverde ha declarado que "Sancet no ha entrenado, tiene algún pequeño problema, y veremos que tal se encuentra".

Sobre Yuri ha declarado que "él está bien, es una lesión parecida a la anterior, y durante el partido nos comentó que pudo decir antes que tenía molestias, ahora tenemos el parón y podemos recuperarlo".

Yuri tras lesionarse otra vez / Fuente: FútbolFantasy

La selección y Sancet

El mediocentro ofensivo del Athletic ha sido convocado por Luis de la Fuente, y viendo sus problemas, Valverde fue preguntado sobre si irá o no con España.

Y el míster ha acarado que "vamos a esperar al entrenamiento de hoy, y en caso de que no puede mandaríamos un parte, pero todo depende de sus sensaciones".

¿Preocupación con las selecciones?

"Estamos en la parte decisiva de la temporada, tenemos una final importante pendiente, y siempre esperamos que en estos partidos amistosos no ocurra nada", ha declarado Ernesto sobre si le preocupa la actividad de sus jugadores en dichos partidos.

El míster finalizó diciendo que "no es mucho tiempo y dentro de nada volverán, los jugadores espero que disfruten y que vuelvan bien".

Sancet jugando con España / Fuente: YouTube

Partido de mañana

Luis García Plaza, entrenador del Alavés declaró que el Athletic es favorito para el partido de mañana.

Sobre eso, Valverde comentó que "jugamos en casa, llevamos una buena racha y entiendo que haya gente que piense que somos favoritos, pero el hecho de serlo no nos da ningún punto, así que tenemos que jugarlo bien y ganar".

Sobre el partido también mencionó que "es un derbi, y todos quieren ganarlo, así que será duro, ellos en Mendizorroza pudieron ganarnos, y en Copa aquí más de lo mismo, así que será disputado".

Sobre el equipo de Luis García Plaza ha declarado que "ellos son un equipo muy solidario, defienden muy bien, tienen una muy buena contra, y vienen en un buen momento"

Calendario

El míster fue preguntado sobre el calendario y si opina que les perjudica algo, y confirmó que "los partidos de liga no nos trastocan nada, lo peor es el de las selecciones, porque son muy juntos, pero bueno, es así".

Minutos a Julen Aguirrezabala

El técnico del Athletic fue preguntado sobre si le dará minutos al segundo portero para prepararse la final, y sobre él ha declarado que "esta semana ha tenido un problemilla sin importancia, y le hemos estado cuidando algo más, y sobre los minutos ya se verá".

Julen Aguirrezabala tras ganar el partido / Fuente: Marca

¿Falta de laterales?

Actualmente Yuri está lesionado, De Marcos tocado, Lekue sale de lesión y Valverde fue preguntado sobre ello.

Y respondió con contundencia que "tenemos a Imanol, a Rincón, a Prados, los problemas que podamos sufrir se arregla con el Bilbao Athletic o con los nuestros".

También quiso dar mención a Eguiluz, defensa del filial, quién está cuajando una gran temporada en Segunda RFEF.

Opción de subir a la cuarta posición

Si el Athletic logra ganar y el Atlético de Madrid no, el club bilbaíno subirá a la cuarta posición en liga. Sobre eso, el míster ha dejado claro que "nosotros no podemos influir en ese partido, tenemos la mente puesta en este partido y no en otros".