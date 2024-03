Las dos caras de Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul aterrizó en Madrid en verano de 2021 como petición del míster Diego Pablo Simeone. Fruto de un proyecto de futuro en el club, el técnico argentino quiso contar con el vigente campeón de la Copa América para formar parte de su plan de futuro. Sin embargo, el de Sarandí todavía no ha demostrado todo lo que es capaz de hacer. Aunque los picos del campeón del mundo son muy buenos, su mal rendimiento es paupérrimo y extendido. La irregularidad del argentino es un problema para el Atlético, que le buscará irremediablemente una salida en el mercado veraniego si la situación no cambia radicalmente.

En este artículo se repasa la historia de Rodrigo de Paul.

Inicios e historia en Argentina

Rodrigo Javier de Paul nació el 24 de mayo de 1994 en la ciudad de Sarandí, ubicada en el partido de Avellaneda del conurbano bonarense. Rodrigo cursó sus estudios secundarios en el colegio Nuestra Señora de Loreto de esa localidad. Su interés por el fútbol comenzó cuando tan solo tenía 3 años. Comenzó jugando en la posición de guardameta en Deportivo Belgrano, jugando con niños que eran más grandes a su categoría, aunque con el paso del tiempo se terminaría decantando por la demarcación de mediocampista.

En 2002, con 8 años, se unió a la configuración juvenil de Racing Club, institución con la cual ha sido enlazado durante toda su carrera. Él mismo se ha declarado hincha en numerosas oportunidades. El amor de Rodrigo es tal que incluso llegó a rechazar una propuesta de Independiente, clásico rival de Racing, por su fanatismo a la Academia. Su esfuerzo y perseverancia lo llevaron en volandas a las divisiones inferiores del club y debutar profesionalmente en 2013.

De Paul en Racing / Racing Club

Rodrigo de Paul en Argentina

En la pretemporada de 2013, en Racing, debutaba un juvenil de 18 años, promesa de la Reserva, en el ultimo amistoso de verano frente a River, donde La Academia se impondría por 2-1 para consagrarse campeones de la Copa Centenario Liga Marplatense de la mano de un joven Luis Zubeldia como entrenador.

Al poco tiempo de su estreno en Racing pidió usar la camiseta número 10, la cual no tenía dueño. Se la dieron y demostró todo su talento. En ese entonces, cuando le preguntaron por los jugadores que admiraba no dudó: "Messi es el mejor de todos y del fútbol argentino para mí es Riquelme".

El talento de Rodri de Paul no pasó desapercibido, y lograría abrirse paso por diferentes clubes de Europa:

Su trayecto por Europa: Valencia CF

De Paul, con apenas 19 años, dejó Racing para mudarse a Valencia por una cifra cercana a los 6,5 millones de dólares (unos 4,7 millones de euros), más un 10% de una futura venta. De Paul llegó a Valencia con el fin de explotar como jugador... o al menos eso pensaba el bueno de De Paul.

Rodrigo, en problemas en España

"Rodrigo De Paul es el futbolista con más proyección que ha salido de Argentina en los últimos cinco años, es una gran noticia para el Valencia CF", comentaba Juan Antonio Pizzi, entonces entrenador del conjunto de Mestalla, sobre la llegada, hace casi una década, de un chaval con apenas 19 años pero un potencial sin límites.

De Paul con su compatriota Otamendi / GETTY

Su rendimiento en Mestalla, sea como fuere, estuvo muy alejado de las expectativas (aunque en su primera temporada jugó 29 partidos... marcando dos goles y dando cuatro asistencias). La inmadurez de los 19 años y que el propio protagonista reconoció tiempo después, fue un factor clave en el desastroso paso de Rodrigo por la comunidad valenciana. Cruzar el charco a esa edad, por mucho que llegara ya con bagaje en su país, es un choque fuerte... incluso cuando tienes carácter como en el caso del actual jugador del Atlético.

El argentino solo pudo anotar un gol y repartir 4 asistencias en 25 partidos en la temporada 2014/15, siendo un bagaje muy pobre teniendo en cuenta las expectativas que había en el originario de Avellaneda. Esa desastrosa temporada le costó el protagonismo en la temporada posterior, en la cual solo jugó nueve partidos en los cuales no repartió gol o asistencia alguna. Con la competencia de jugadores como Parejo, Javi Fuego o André Gomes, De Paul perdió el protagonismo, y ello le hizo tomar medidas extremas.

El hijo pródigo vuelve a Argentina

La traumática situación del argentino le hizo volver a la que fue su casa: volvió a Racing. El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, confirmó el regreso del mediocampista Rodrigo De Paul, proveniente del Valencia de España, a préstamo y por un período de seis meses, y se convirtió en el séptimo refuerzo de cara a aquella temporada.

De Paul en su reencuentro con Racing / OneFootball

Sin embargo, el argentino no cuajó un buen semestre en su tierra natal, donde solo pudo aportar un gol y una asistencia en 14 partidos. Por ello, De Paul volvió a Valencia cuestionado, y la institución valencianista decidió traspasarle.

De Valencia a Údine

En busca de nuevos retos, Rodrigo de Paul partió a Italia para demostrar que su talento no podía ser desaprovechado. El Udinese pagó al Valencia la cifra de 3 millones euros para consumar su traspaso.

Esto es otra cosa

En Italia no hubo color. De Paul se consagró como un jugador fetiche en el Udinese gracias a su pasado valencianista. Si en el Valencia el argentino era un personaje impulsivo e inmaduro, el De Paul del Udinese era un jugador tenue y calmado, capaz de controlarse y adaptarse a la situación. Eso sí, los inicios de De Paul no fueron coser y cantar. En su temporada de estreno, en la 2016/17, De Paul fue expulsado en su debut y firmó cuatro goles y una asistencia en 34 partidos. Aunque había mejorado algo, no era suficiente y debió crecer más. Dicho y hecho.

De Paul explotó su talento a partir de la temporada 2017/18, en la cual anotó cuatro goles y dio siete asistencias de gol. Su buen hacer en terreno latino tuvo premio.

De Paul debuta con la selección argentina

Se lo merecía, las cosas como son. De Paul debutó con la absoluta argentina gracias a la irrupción de Lionel Scaloni como seleccionador nacional. Tras el desastre del Mundial de Rusia 2018, Scaloni dio lugar a un cambio de ciclo que incluía a jugadores menos habituales, entre los cuales figuró Rodrigo de Paul.

De Paul debutó el 11 de octubre de 2018 en un amistoso ante Irak. Amistoso que no tuvo mayor complicación para la albiceleste, que arrolló por 0-4 a los orientales.

A partir de ahí, todo fue rodado. De Paul se llenó de confianza para seguir mostrando el talento que atesoraba y fue mejorando con el paso de las temporadas en Italia. Su mejor temporada fue la última con el Udinese, la 2020/21, en la cual anotó nueve goles y repartió nueve asistencias de gol en 36 partidos. Tras esa temporada, todo apuntaba a que De Paul abandonaría las filas del Udinese rumbo a otro equipo europeo, pero antes de decidir, el argentino acudió a la concentración argentina para formar parte del plantel que intentaría ganar la Copa América de 2021. Sería el clímax del de Avellaneda.

Un animal hecho mediocampista

De Paul se consagró como un intocable en Argentina en la Copa América del verano de 2021. De Paul anotó un gol y dio otra asistencia durante el torneo, pero el argentino adquirió mayor protagonismo en las zonas de creación de juego: Rodrigo jugaba muy atrás para conducir el balón a las zonas de ataque, donde esperaban Messi y compañía. Si a esto le añadimos el factor de tener al mejor de todos los tiempos, todo fue rodado.

De Paul celebra su gol en la Copa América / X

Argentina ganó la Copa América, y su gran hacer en Brasil hizo que De Paul fichara por uno de los grandes de Europa.

De Paul besa la copa / @rodridepaul en X

De Údine a Madrid: Simeone pide a uno de los suyos

Su meritoria actuación con la albiceleste hizo que los pupilos de Simeone se fijaran en Rodrigo de Paul. El Atleti venía de ganar la liga, y fruto de un proyecto de mejora del plantel, De Paul figuró en los planes de Simeone, así que el Atleti pagó 35 'kilos' para hacerse con los servicios del originario de Buenos Aires.

De Paul en su presentación con el Atleti / Atleti

Inicios duros para el argentino

De Paul no empezó con buen pie su andadura como rojiblanco. La adaptación no fue próspera respecto con su rendimiento, y en la temporada 2021/22 el argentino firmó un curso para olvidar: cuestionado y sin ser indiscutible, De Paul solo pudo marcar tres goles y dar una asistencia de gol en su temporada de estreno. La parroquia rojiblanca no tardó en reaccionar, y el argentino pareció tener a toda la afición más que contrariada debido a su bajo rendimiento si es comparado con las expectativas que había en el argentino.

De Paul en un partido con el Atleti / GETTY

Los comienzos de la temporada 2022/23 fueron muy duros para los colchoneros. En el mes de noviembre, y en vísperas del Mundial de Qatar, el Atlético estaba desahuciado en liga y sin opciones en Europa: parecía consumarse un desastre histórico. De Paul volvió a ser uno de los señalados por su bajo nivel mostrado, pero la vida le tenía reservada una sorpresa al bueno de Rodrigo.

De Paul, al Mundial. La consagración de un campeón del mundo

De Paul fue uno de los elegidos por Scaloni para intentar traer la tercera estrella a Argentina. Aunque no pasaba por su mejor momento, De Paul siempre cumplía en la selección, y en el Mundial no fue menos.

El único partido malo que se le recuerda a Rodrigo fue el debut con derrota ante Arabia, donde el combinado en general estuvo mal, pero a partir de la segunda fecha, De Paul hizo lo que mejor sabía hacer: ser un todocampista llegador. El argentino fue clave para su equipo en las eliminatorias, donde aportó fuerza, físico y llegada. Aunque Messi se colgó todas las medallas por ser el mejor de todos los tiempos, no podemos menospreciar el trabajo de Rodrigo De Paul, que tuvo un efecto inmediato en la consecución del Mundial de Argentina y también en su vuelta a Madrid.

De Paul celebra la consecución del Mundial / @rodridepaul en X

El Mundial, una victoria por partida doble

Tal y como se comentó antes, De Paul tuvo dos victorias en Qatar: primero, la personal. Claro está que ganar un Mundial es algo importantísimo para ensalzar la carrera de un futbolista, pero también tiene un valor profesional. Ganar el Mundial siendo clave le dotó de una confianza que no se vio nunca en el Atleti, y con esta premisa, De Paul cuajó un semestre brutal hasta que terminó la temporada 2022/23. El argentino, al igual que Griezmann, supo plasmar lo que mejor se le dio hacer en la cita mundialista para ayudar a su equipo, así que ya no es tan de extrañar que el Atleti fuera el mejor equipo de la segunda vuelta en LaLiga.

De Paul en un partido con el Atleti / @rodridepaul en X

Con este gran final de temporada, se esperaba en De Paul una explosión definitiva nunca vista antes, pero nada más lejos de la realidad.

Vuelta a la realidad

El Mundial fue algo así como un oasis en medio de un desierto. De Paul volvió a ser la figura irregular y fallona que era constantemente atacada y señalada. Bien es cierto que los picos del argentino son muy buenos, pero también lo es que son escasos y sus peores momentos son excesivos y paupérrimos. Tras tres temporadas en Madrid, De Paul sigue sin demostrar ser capaz de jugar al espectacular nivel que desempeña en la selección argentina. Si el argentino no cambia rápidamente esta dinámica, es muy probable que se le busque una salida a De Paul. Es momento de tomar responsabilidades y mostrar lo que uno es capaz de aportar.

De Paul en la presente temporada / @Atleti en X

Las dos caras de Rodrigo de Paul

Está claro que De Paul tiene un talento inmenso, pero el argentino tiene dos caras: la de la victoria, el éxtasis, y el talento en la selección, y la del error, inseguridad y la derrota en el Atlético. La parroquia colchonera muestra constantemente su descontento con esta situación, ya que con uno juega genial y con otro fatal. Las razones pueden ser externas a Rodrigo: el juego, el entrenador, la confianza, el nacionalismo... solo De Paul lo sabrá, pero la realidad es esta, y es lo que hay.

De Paul tendrá que decidir rápido porque el tiempo juega en su contra, y aunque él es fijo en el esquema de Simeone, la directiva no cuenta con fijos, y es algo que hay que tener en cuenta si el argentino no quiere ser traspasado. Mostradas las cartas y la carrera de Rodrigo de Paul, solo queda ver cómo se desarrolla lo que queda de temporada y ver si el "motorcito" es capaz de darle la vuelta a la situación y callar a sus detractores.