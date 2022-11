Análisis del Rival del Atlético de Madrid: Mallorca, último rival previo al Mundial

Última jornada previa a la cita mundialista. Lo que algunos aficionados colchoneros veían como un fastidio, ya que a nadie parecía gustarle que la competición se parara durante un mes por el torneo más importante de selecciones, se ha acabado pidiendo como agua de Mayo por parte de todos.

El Atlético, que navega sin rumbo por LaLiga, pese a que ocupa plazas Champions, y que ha caído de forma merecida en Champions League, sin ni siquiera ocupar plaza de Europa League,, ansía terminar esta primera parte de la temporada consolidando un puesto entre los cuatro mejores del campeonato liguero y accediendo a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Y la primera parada es en Mallorca. El conjunto bermellón llega en una racha de juego y resultados excelente. Tras dos victorias de muchísimo mérito, a domicilio frente a Valencia y Villarreal y un empate en casa frente al Espanyol, los del vasco Aguirre, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, afrontan con tranquilidad la recta final del año, situados en mitad de la tabla con 16 puntos.

Y esta tranquilidad viene dada por varios factores. El primero, obviamente, que el equipo ha conseguido reflejar el juego en puntos pero no menos importante es el consolidado sistema de juego con cinco defensas y tres mediocampistas, que si bien convierte al Mallorca en un equipo defensivo, lo está haciendo prácticamente impenetrable. Obra de Javier Aguirre, magnífico entrenador que pasó por el Atleti y del que la afición tiene un buen recuerdo.

Rajkovic, seguro bajo palos

El portero serbio, fichado del Reims francés, ha resultado ser uno de los fichajes más importantes de la temporada. Su solvencia y seguridad atrás le da un plus de seguridad a la zaga defensiva. Desconocido hasta este año para la mayoría de los aficionados al fútbol español, Predag Rajkovic ha demostrado que llega a LaLiga para quedarse y en el punto exacto de madurez de un portero, 27 años.

La defensa de cinco, la clave de este Mallorca

Aguirre tiene en su defensa a la línea clave del equipo. El entrenador mexicano basa la mayor parte de su juego en un sistema de tres centrales y dos carrileros, que más bien son laterales. El carril derecho será ocupado por Gio González ante la imposibilidad de Maffeo de disputar el partido por sanción. Mientras tanto el carril izquierdo será para Jaume Costa,, fijo en el once. Al centro de la zaga vuelve Raíllo tras cumplir ciclo de amarillas y será acompañado por Copete y Valjent.

Centro del campo con mucho oficio

Como pivote defensivo actuará Iñigo Ruiz de Galarreta, jugador clave en el centro del campo mallorquín. Indiscutible parece también la presencia sobre el verde de Baba, que combina trabajo y potencia y le da un plus al conjunto de las islas. La duda está en la tercera pata de ese trivote. Dani Rodríguezpodría ser titular, al igual que la semana pasada, pero gana enteros la presencia de Antonio Sánchez en el once, en una de las pocas dudas que deja el once del Mallorca.

Combinación perfecta de cara al gol

En Mallorca se lo saben de memoria. No hace falta que el videomarcador descubra quien juega arriba porque, si están sanos, son insustituibles. Una combinación perfecta que está volviendo loca a las defensas de LaLiga. Habilidoso, rápido y manejando los tiempos del partido de forma espectacular aparece el ex valencianista Kang-In Lee. El coreano, de 21 años, ha explotado en Mallorca y suma 2 goles y 3 asistencias, siendo pieza fundamental del equipo. Y para el gol, uno de los nueves de LaLiga, Vedat Muriqi. El de Kosovo lleva 7 goles en la cesta esta temporada y aporta un juego de espaldas y una capacidad de asociación que lo hacen uno de los delanteros más atractivos de ver en el panorama nacional. Ambos son garantía de peligro cerca del área rival.

Por lo tanto, con la seguridad en el trabajo que hacen sobre el campo y con prácticamente todo el equipo disponible, la visita a Mallorca se presenta como un duro escollo a superar por parte de los de Simeone, que no podrá contar con Giménez y Joao Félix por sanción ni con Kondogbia, que arrastra molestias. Partido clave para cerrar un inicio de temporada muy flojo en LaLiga y horrible en Europa. Veremos.