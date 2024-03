Jorgen Strand Larsen llegó en el mercado estival de la pasada campaña a Vigo a cambio de unos 12 millones de euros. Le costó explotar pero este año ya dobla sus cifras de la pasada temporada. El Celta lo ha puesto en el escaparate y él se deja querer.

El anuncio del traspaso (RC Celta)

Su futuro fuera de Vigo

Marco Garcés, director de fútbol del RC Celta, ya puso en el escaparate al '9' celeste. "Probablemente, en verano sea una buena oportunidad para realizar una de estas ventas que te permite estabilidad", dijo el mexicano el pasado febrero. También habló de números, asegurando que 25 millones eran pocos por el jugador. Además, también puso destino: la Premier. Destino que le gusta al noruego, quien nunca ha ocultado su pasión por la liga inglesa y, más exactamente, por el Liverpool. Rafa Benítez, entrenador con el que ha dado un paso adelante, tiene grandes lazos en el histórico club inglés.

A pesar de que Marcos Garcés había asegurado que ya había sondeos por algunos jugadores, dejando caer que podría ser Strand Larsen, el noruego afirmó que "No hay interés que yo sepa, pero no soy tonto. Entiendo cómo funciona. Así que creo que un delantero de 24 años que ha marcado diez goles en LaLiga despertará interés".

Objetivo: macar más goles para generar interés

Larsen consiguió en Sevilla su décimo gol, así lo dejó claro en la celebración. Pero él mira más allá: "el objetivo es marcar en todos los partidos hasta entonces. Si lo consigo, puede ser un verano divertido", afirmó Larsen a NRK.

El noruego es un delantero total. Con condiciones espléndidas para destacar y llegar a ser top en su posición. 1.93 y 24 años. Pocos jugadores de ese perfil se pueden encontrar con sus números en LaLiga. Este año duplicó su cifras goleadores, el año pasado anotó cinco y esta ya lleva diez. Su juego también se ha visto mejorado. A pesar de su estatura no destaca por ser un ganador de duelos aéreos sino por ser un jugador de buen piel, con gran capacidad de asociación y capaz de encontrar los desmarques en ruptura que dibuja Iago Aspas.

Necesidad de vender

El club vigués se encuentra en una encruzijada. El fairplay financiero ahoga, más tras el despido de Benítez (del que todavía no hay acuerdo). Por tanto, la cúpula directiva y la dirección deportiva está obligada a realizar una gran venta, y esa parece ser el '9' noruego. Tal y como había pasado con Gabri Veiga este último mercado de verano. En este caso, ese dinero no se reinvirtió. A pesar de las declaraciones de Carlos Mouriño, el porriñés voló a Arabia por menos de lo dicho (algo más de 30 millones de euros). Veremos si en este caso no pasa lo mismo, y esta vez el club cumple con lo dicho.

Sintonía con la grada

No es raro ver al noruego alentar a Balaídos o llamando su atención, de ahí que sea uno de los jugadores más queridos por los aficionados. Contra el Granada, se fue hasta la grada de marcador para celebrar su gol. Y sus declaraciones siempre gustan:

🔝 O mellor equipo do mundo. pic.twitter.com/OYpDIKyMsZ — RC Celta (@RCCelta) March 18, 2024

Esto dijo tras el Sevilla- Celta, sin embargo ha NRK ha declarado que "yo mismo sé que tengo mucho que desarrollar. Todavía no he jugado en un buen equipo, así que mi objetivo es llegar a un club que no sea siempre inferior". Dejando en evidencia al club vigués y contrastando con sus propias declaraciones.