Tras la racha complicada que sufrió el Betis en la temporada 19/20, el equipo directivo cedió las riendas del equipo al chileno, recién salido del West Ham para que los salvase del descenso.

El ingeniero venía de un Manchester City victorioso y de un largo recorrido como entrenador en La Liga, dirigiendo equipos como la Villarreal, el Real Madrid o el Málaga. Consiguió en el Betis construir un proyecto sólido con grandes aspiraciones. Un trabajo que lo convertido también en referente de la afición verdiblanca.

Es querido por los jugadores y por la afición, que ovaciona su nombre en cada partido.

Entrenador del Betis | Getty Images

Estilo de juego

La determinación, preparación y estándares exigentes son fundamentales en el enfoque de gestión de Manuel Pellegrini. A lo largo del tiempo, el entrenador chileno ha adoptado cada vez más un esquema 4-4-2, que durante la fase ofensiva se transforma en un 4-2-3-1 para facilitar la construcción del juego desde la retaguardia. Su enfoque se centra en un ataque combinativo, con énfasis en el juego profundo, cambios de ritmo y mantener el control del balón durante el mayor tiempo posible.

Durante su tiempo en el Villarreal, Pellegrini siempre optaba por tener dos delanteros en la punta, alternándose constantemente en los movimientos de desmarque. En relación a las bandas, buscaba activamente la participación de los laterales en el ataque, así como la incorporación de los extremos.

La movilidad continua de los jugadores en la fase ofensiva es otro aspecto característico de su estrategia, el cual, cuando se ejecuta correctamente, abre más espacios para que los delanteros intercambien posiciones.

En su etapa en el Real Madrid, Pellegrini prefería utilizar principalmente el sistema 4-2-3-1 y el 4-3-1-2, ambos con un enfoque muy ofensivo, aunque enfrentaban dificultades en las transiciones. Durante las fases de ataque, su equipo exhibía un juego rápido y bien organizado, haciendo uso de principios como el tercer hombre y las triangulaciones entre jugadores clave como Kaká, Marcelo y Gonzalo Higuaín para crear oportunidades en espacios entre líneas, buscando así cambios de ritmo en la zona de finalización y capitalizando los espacios generados.

Pellegrini ha implantado un enfoque de juego combinativo y ofensivo en el Betis. Su equipo busca mantener el control del balón, construyendo desde la defensa con salidas elaboradas. Ha priorizado la amplitud en el campo mediante el uso activo de los laterales y la movilidad de los centrocampistas para crear superioridad numérica en diversas áreas del campo.

Si bien Pellegrini tiene preferencias tácticas claras, también ha demostrado adaptabilidad según las necesidades del partido y las características del rival. Ha variado entre sistemas como el 4-2-3-1 y el 4-3-3, ajustando la disposición del equipo según las circunstancias del juego.

Ha logrado sacar lo mejor de jugadores clave como Nabil Fekir, Sergio Canales y Borja Iglesias, dotándoles de roles importantes en el equipo y permitiéndoles expresar su talento en el campo. Además, ha sido capaz de hacer rotaciones efectivas para mantener la frescura física y mental de su plantilla.

Aunque su enfoque principal está en el juego de posesión y ataque, Pellegrini ha trabajado en mejorar la solidez defensiva del Betis. Ha implementado estrategias para presionar la salida del balón del rival y para mantener una buena estructura defensiva cuando no tienen la posesión.

Los resultados pueden variar, especialmente en una liga tan competitiva como La Liga, Pellegrini ha llevado al Betis a competir por puestos europeos, lo que refleja un progreso significativo bajo su dirección.

Pellegrini ha dejado una marca positiva en el Betis con su estilo de juego atractivo, su capacidad táctica y su habilidad para gestionar al equipo y a los jugadores de manera efectiva. Si continúa desarrollando este proyecto, el Betis podría consolidarse como un contendiente consistente en la liga española bajo su liderazgo.

Pellegrini y Pezzella | Getty Images

Últimos partidos

Los últimos partidos disputados por el Betis comenzaron empatando contra el Dinamo de Zagreb y el Alavés, después consiguiendo la victoria contra el Athletic Club y perdiendo los dos últimos partidos, contra el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Las bajas por expulsión y lesiones no han desanimado al Ingeniero, quien ha seguido creando un once que ha generado peligro en todos los partidos que han disputado. Sin embargo, el peligro no ha sido suficiente, ya que, en esta temporada el Betis podría haber conseguido más de una victoria si hubiera buscado el gol con más ansias.

Por ello, a pesar del amor de la afición por el entrenador bético, últimamente se ha rumoreado la deficiente toma de decisiones, los fallos en el once y la falta de reacción durante el tiempo de juego.

El billete a Europa

El Betis sufrió una eliminación dramática en Zagreb, en parte por la falta de determinación en el Benito Villamarín. Los 'verdiblancos' sucumbieron ante un Dinamo de Zagreb que demostró mayor confianza en su feudo y que no se arrugó ante el gol de ventaja que puso Bakambu en la primera parte. Asimismo, los de Manuel Pellegrini se despiden de Europa de la peor manera y además con daños colaterales para LaLiga.

La pugna por adquirir una plaza más en Champions de cara al curso que viene es una de las principales preocupaciones entre los equipos de las cinco grandes ligas. El formato renovado trae consigo la implementación de premiar a aquellas ligas que han obtenido mejores resultados en Europa esta temporada. Es ahí donde entra el Coeficiente UEFA y los puntos que se suman por superar rondas, victorias o incluso empates, entre otros.

Por otro lado, si la liga española se hace con alguna de las plazas adicionales eso significaría que el quinto clasificado disputaría Champions y que se podría contar con hasta ocho equipos disputando competiciones europeas. Ya fuera Champions, Europa League o Conference League. Según 'Opta Analyst la posibilidad es tan escasa que se reduce prácticamente al 100%, en el caso de España.

Si bien la Ligue 1 contempló la eliminación de Lens, Toulouse y Stade Rennes, el cómputo global le beneficia con dos triunfos y un empate que son suficientes para adelantar a España en el ranking. Es LaLiga de hecho la última de las grandes ligas. Por otro lado, Alemania se quedó sin ver al Eintracht de Frankfurt prosperar, pero sí lo hizo el Friburgo.

Con la nula participación inglesa en la jornada de Europa League y Conference, además de la derrota del Arsenal frente al Porto (1-0). Italia ha sido en este sentido la gran beneficiada tras ver como Roma y Milan clasificaron a octavos de Europa League, el Inter de Milán ganaba al Atlético y el Nápoles sacaba un jugoso empate frente al Barça.

Es por ello, que en función de lo que suceda en Champions, esta puede determinar si España adquiere o no esa plaza extra. Barça, Madrid y Atlético siguen vivos en Champions, mientras que el Villarreal sigue en Europa League. Por otro lado, Italia cuenta con siete equipos intactos, Inglaterra seis y Alemania tiene cinco, mientras que Francia solamente cuenta con tres equipos.