Mendizorrotza acogerá este mismo domingo el encuentro entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid, correspondienre a la trigésimo segunda jornada de LaLiga EA Sports. Ambos equipos no están atravesando la mejor de sus rachas, el Alavés no ve la derrota desde hace más de tres encuentros, mientras que el Atlético acaba de ser eliminado de la UEFA Champions League, aunque en LaLiga se mantiene en puestos de la máxima competición europea.

Los madrileños se alzan actualmente con la cuarta posición, a tres puntos de su inmediato perseguidor, el Athletic de Bilbao, pese a haber caído recientemente en cuartos de final de la Champions, luchará por mantenerse en puestos europeos. Por su parte, el conjunto vasco se encuentra en la zona baja de la tabla, concretamente en la decimocuarta plaza, tan solo a 7 puntos por encima del descenso, marcado en este momento por el Cádiz, por lo que buscará hacerse con la victoria para alejarse aún más de los puestos más preocupantes del campeonato.

Los jugadores del Atlético celebrando un gol. Fuente: Atlético de Madrid.

Volver a Europa

El Atlético de Madrid se ha quedado a las puertas de la semifinal de la UEFA Champions League, cayendo frente al Borussia Dortmund en el encuentro de vuelta. Un partido que parecían tener bajo control fue dado la vuelta por los alemanes, finalizando con un resultado general de 5 goles a 4, terminando así el viaje europeo de los madrileños. Tras ello, los del Cholo buscarán volver a hacerse con la victoria para no quedarse fuera de los puestos que dan acceso a dicha competición.

Riquelme marcando un gol. | Foto: Atlético de Madrid.

Ahora mismo se colocan en cuarta posición, la cual, por el momento, les da el billete para la Champions de la temporada que viene, pero se encuentran solamente a tres puntos por encima del quinto clasificado, el Athletic Club de Bilbao, por lo que no sumar en Álava podría complicarle las cosas. Obviando la reciente derrota en Dortmund el Atlético está atravesando una época neutra en cuanto a resultados; de los últimos cinco encuentros ligueros se ha hecho con la victoria en 3 de ellos, siendo estos frente a Real Betis, Villarreal y Girona, y quedándose con las manos vacías en los dos restantes, contra Cádiz, uno de los colistas, y FC Barcelona. Es por ello por lo que precisan de los tres puntos en el estadio vasco.

Salir de ahí

En cuanto al conjunto alavés se ubica en la zona media de la tabla, en decimocuarta posición con 32 puntos, cayendo más hacia abajo que hacia arriba, tan solo a 7 puntos de, en este momento, el marcador del descenso, el Cádiz, con 25 puntos. Estos, al contrario que los madrileños, se encuentran en una mala racha en cuanto a resultados se refiere, habiendo ganado únicamente un encuentro de los últimos cinco, frente al Rayo Vallecano. Habiendo caído frente a Osasuna, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y Granada. Es por ello por lo que, en este caso, necesitan hacerse con los tres puntos para volver a la senda de la victoria y no hundirse más en el pozo.

Correa frente al Alavés. | Foto: Atlético de Madrid.

Bajas de cada conjunto

Mientras que el Deportivo Alavés solo cuenta con la ya habitual baja de Sedlar, por una lesión del ligamento cruzado anterior, Luis García Plaza podrá contar con su plantilla casi al completo para hacerse con los tres puntos.

Por su parte el Atlético no contará ni con los lesionados de larga duración, Vitolo y Lemar, ni con Memphis por una lesión muscular, ni con Marcos Llorente por sanción. Además, Álvaro Morata no se ha entrenado hoy por una indisposición. Por lo que el Cholo deberá jugar sus cartas para plantear el mejor once posible.

Últimos encuentros disputados

En cuanto a los últimos catorce encuentros entre ambos equipos la balanza cae del lado rojiblanco, con nueve victorias a favor del Atlético de Madrid, tres empates y tan solo una a favor del Deportivo Alavés.

Y en cuento a los últimos cinco encuentros disputados siguen siendo los madrileños los que llevan el mando:

Temporada Local Resultado Visitante LaLiga 2023/2024 Atlético de Madrid 2 – 1 Deportivo Alavés LaLiga 2021/2022 Atlético de Madrid 4 – 1 Deportivo Alavés LaLiga 2021/2022 Deportivo Alavés 1 – 0 Atlético de Madrid LaLiga 2020/2021 Atlético de Madrid 1 – 0 Deportivo Alavés LaLiga 2020/2021 Deportivo Alavés 1 – 2 Atlético de Madrid

Sensaciones de cada técnico

El Cholo Simeone compareció esta mañana tras la sesión de entrenamiento ante los medios y comentó que frente al Borussia Dortmund “se hizo todo lo que pudimos a nivel de entrega, competimos, a nivel de esfuerzo, dimos lo mejor. Hay que estar tranquilos. Cometimos errores y ahora empieza lo que nos queda, que es LaLiga. Hay que seguir la línea en la que estamos.” Y en cuanto al encuentro liguero añadió que “sabemos que el Alavés juega con intensidad, lo hace muy bien y no me imagino otro partido que este”.

Además, habló en lo personal sobre algún que otro jugador, el primero de ellos Samuel Omorodion, jugador rojiblanco cedido en el Alavés. En cuanto a él, el Cholo solamente comentó que siente que “no es justo hablar de un chico que está en otro lado. Se valora por sí solo el trabajo que está haciendo. Cuando acabe la temporada, responderemos con más cosas. Está en otro lugar y tengo mucho respeto al lugar en el que está”.

Simeone en rueda de prensa. | Foto: Atlético de Madrid.

También se refirió a Nahuel Molina y Arthur Vermeeren. Sobre el primero de ellos declaró que “es un jugador muy importante, tiene cosas buenas, otras por corregir, como todos los jugadores. En alguna ocasión, algún error puede generar estar más pendiente de lo que pueda hacer él. Ha demostrado que lo puede hacer bien: tiene recorrido, llegada, centro, trabajo, gol…”. En cuento al joven belga comentó que este tiene que seguir trabajando, acercarse desde el idioma, lo habla mejor y eso hace que tenga más convivencia con sus compañeros. También añadió que en los entrenamientos está dando sus mejores cosas y confían en que mejore y poder darle la oportunidad de que lo demuestre.

Por su parte, Luis García Plaza también ha comparecido esta misma mañana ante los medios, comentando que “el equipo va a salir anímicamente bien, otra cosa es que juguemos mejor o peor. Nos hemos dado cuenta de que aprovechamos nuestros recursos al máximo. O estamos concentrados al cien por cien o nos cuesta ganar. Estando acertados y competitivos y dándolo todo somos capaces de ganar perder o empatar, pero el otro día no me gusto y lo transmití, ahora el equipo se ha levantado, esta con fuerzas y con ganas.”

Árbitro del encuentro

El colegiado asignado para el encuentro entre madrileños y vascos será Jesús Gil Manzano. Quien contará con Alejandro Muñiz Ruiz como encargado del VAR.

Cabe destacar que Gil Manzano es el árbitro con el cual el Atlético de Madrid tiene mayor porcentaje de victorias.