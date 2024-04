Análisis | Duelo de titanes en el Metropolitano

Tras una gesta memorable de los chicos del Cholo al eliminar a un Inter de Milán imbatible durante la tanda de penaltis, al equipo madrileño le sonrió 'la suerte' en el bombo de Champions.

Arsenal, Bayern de Múnich, PSG, o Manchester City (entre otros) eran los otros posibles rivales para el equipo rojiblanco.

Igualmente, para Simeone, el equipo dirigido por el técnico alemán, Edin Terzic, "es el equipo con más intensidad de los 8 clasificados".

Irregularidad en la Bundesliga

El equipo alemán se encuentra actualmente en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Por delante, el RB Leipzig, y por detrás, el Eintracht de Frankfurt.

1º Bayern Leverkusen - 76 puntos

2º Bayern Múnich - 60 puntos

3º Stuttgart - 60 puntos

4º RB Leipzig - 53 puntos

5º Borussia Dortmund - 53 puntos

6º Eintracht de Frankfurt - 42 puntos

A pesar de la distancia con el equipo que le persigue, los chicos de Edin Terzic se encuentran, actualmente, fuera de puestos de Champions League a falta de seis jornadas, es decir, con 18 puntos en juego.

De esos 53 puntos conseguidos en 28 jornadas, el BVB ha ganado 15 encuentros, ha empatado 8 y ha perdido 5.

En el lado goleador, 55 goles han sido a favor, por 33 en contra.

Derrota en la Bundesliga / @BVB

EMPATES

Bochum 1 vs 1 BVB

BVB 2 vs 2 Heidenheim

Frankfurt 3 vs 3 BVB

Leverkusen 1 vs 1 BVB

Augsburg 1 vs 1 BVB

BVB 1 vs Mainz 05

Heidenheim 0 vs 0 BVB

Wolfsburg 1 vs 1 BVB

DERROTAS

BVB 0 vs 4 Bayern de Múnich

Stuttgart 2 vs 1 BVB

BVB 2 vs 3 RB Leipzig

BVB 2 vs 3 Hoffenheim

BVB 0 vs 1 Stuttgart

El BVB como local

A pesar de la implacable afición que tiene el equipo alemán que, sin duda, será clave en la vuelta de estos cuartos de final, el equipo de Terzic no encuentra la fuerza necesaria como local para sacar todo su potencial en el Signal Iduna Park de Dortmund.

De los 53 puntos conseguidos en todo lo que va de la liga alemana, tan solo 26 han sido en casa. Eso se transforma en 14 partidos disputados, con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas, la más reciente en la última jornada de la Bundesliga contra el Stuttgart.

Además, en casa, el equipo de Terzic ha anotado 27 goles, por 20 recibidos. Sin duda, un número muy alto para jugar de local.

El BVB como visitante

visitante, el Borussia de Dortmund es el segundo equipo alemán con mejores números, por detrás del Bayern Leverkusen. Sin embargo, como, eldees elequipo alemán connúmeros, por detrás del

Ha conseguido 27 puntos en 14 partidos disputados, con 7 victorias, 6 empates y tan solo una derrota. Además, ha anotado 28 goles y recibido, tan solo, 13. Una de esas victorias fue contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

El Signal Iduna Park / @BVB

Implacable en Champions League

Y es que, aunque en la Bundesliga el equipo de Dortmund no se está desenvolviendo con toda la firmeza que le caracteriza, en Europa la historia es diferente.

Comenzó las andaduras por la Champions entrando en el bombo del grupo de la muerte:

Paris Saint Germain

Milán

Newcastle

Borussia de Dortmund

Pues, a pesar de no ser en absoluto el favorito, los chicos de Edin Terzic pasaron como primeros de grupo.

Terminó la clasificación en la jornada 6 con 11 puntos: 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Los goles anotados fueron 7, y los recibidos 4, el menos goleado del grupo.

1º BVB - 11 puntos

2º PSG - 8 puntos

3º Milan - 8 puntos

4º Newcastle - 5 puntos

Empezó perdiendo en casa del PSG por 2 goles a 0, después empató como local con el Milan. Tras eso, se impuso por 1 a 0 al Newcastle en Inglaterra, para después vencerle también por 2 a 0 en Alemania.

En San Siro, se impuso al equipo de Stefano Pioli por 1 gol a 3. Después, cuando el PSG de Mbappé viajó a Alemania, solo pudo llevarse un punto al terminar 1 a 1.

Con eso, el BVB certificó su pase a octavos como primero de grupo. En el bombo, le tocó el PSV, que fue capaz de aguantarle en casa al empatar 1 a 1, pero en cuanto tuvo que viajar a Alemania, el Borussia se llevó el partido fácil por 2 goles a 0.

BVB vs PSG / @BVB

Estilo de juego

Edin Terzic lleva disputados, entre todas las competiciones esta temporada, un total de 39 encuentros. De todos ellos, ha conseguido anotar 72 goles, 1,85 por partido. De penalti ha anotado 6, 0,15 por encuentro. Ha recibido 41 tantos en contra, 1,05 por partido.

Y ha sido amonestado (el equipo) con 62 tarjetas amarillas y 3 rojas, lo que supone un total de 1,67 tarjetas por encuentro.

Algunos de los jugadores a destacar son, por ejemplo, el delantero Füllkrug, que en 35 partidos disputados lleva 12 goles, con 2.673 minutos de juego.

También Donyell Malen en la delantera es un jugador clave para el entrenador alemán. En defensa, Schlotterbeck y Julian Ryerson se han convertido en pilares indiscutibles del equipo de Dortmund, ayudados por la ayuda más alta de Julian Brandt en el centro del campo.

Además, la lista de sancionados y lesionados de Edin Terzic es bastante positiva, con tan solo Donyell Malen fuera del terreno de juego por una lesión de cadera, y Bensebaini con problemas en la rodilla. El resto de jugadores están disponibles para el encuentro frente al equipo de Simeone.

En los últimos cinco partidos, los alemanes han cosechado 4 victorias y una derrota, la más reciente frente al Stuttgart, que además jugaron de local.

El 11 más repetido del entrenador, es decir, los once jugadores en los que deposita más a menudo su plena confianza son:

POR - Gregor Kobel

DEF - Schlotterbeck / Hummel / Bensebaini / Ryerson

MED - Sabitzer / Emre Can / Marco Reus

DEL - Byone-Gittens / Donyell / Füllkrug