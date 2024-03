Después de un partido de infarto que empata Memphis Depay en el minuto 87 para llevar al Atleti y al Inter a la prórroga, Simeone tuvo que lidiar, aún, con la tanda de penaltis.

El entrenador rojiblanco quiso dejar claro en todo momento que se rinde ante su afición:

"Tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. Es emocionante ver cómo estaban todos esperándonos cuando llegábamos al estadio. El recibimiento de todo el estadio al comienzo del partido ha sido espectacular".

"Veníamos de un mal partido en Bilbao en la semifinal de la Copa del Rey, veníamos de un partido feo en Cádiz, y no era momento de pedir nada a la afición."

"Yo tenía que pedir a mis jugadores, no a la afición. Hemos sentido enormemente el apoyo de la gente. Nuestra afición es determinante en nuestro campo. Nuestros jugadores crecen cuando se sienten arropados".

"Hemos jugado contra un rival increíble, con muchas opciones de ataque, mucha velocidad, mucha agresividad... Y nuestros centrales hicieron un partido extraordinario para frenarles. Los carrileros igual, Koke se dejó la vida, Griezmann pidió el cambio cuando ya no podía más..."

"Entró Memphis y apareció. Es lo que necesitamos de un jugador como Depay. Apareció también Correa. Barrios y Riquelme con su juventud. Rodrigo que falló el gol y se fue directo a tirar el penalti. Necesitamos todo eso, porque lo tenemos".

"Volver a estar entre los 8 primeros parece fácil, pero créanme que no lo es."

El equipo celebrando el gol del Memphis / @Atleti

"Hemos tenido partidos importantes este año. El partido de la SuperCopa contra el Real Madrid, que perdimos en la prórroga, el partido reivindicativo contra ellos en el Metropolitano en Copa, que llevamos el partido a nuestro beneficio. No pudimos llegar a la final porque no lo hicimos bien, el Bilbao lo hizo mejor".

"El equipo ha sido irregular desde el partido en San Mamés. Almería, Betis, Cádiz... Pero hoy el equipo apareció. Apareció porque estamos con nuestra gente"

"Tenemos que mejorar fuera de casa, y el primer responsable soy yo, porque les tengo que transmitir mejores situaciones para que puedan surgir más oportunidades".

"Hoy teníamos un plan, y los chicos siguieron el plan incluso perdiendo 1 a 0. Corrieron, Griezmann, Lino, Llorente, Koke, Rodrigo... Corrieron sin pensar, porque este estadio es increíble."

"En cuanto terminó el partido con el Cádiz en todos lados se leía que no teníamos ninguna oportunidad contra el Inter. Y pensé que era lo mejor que nos podía pasar. Porque cuando nos ven flojos en cuando el equipo reacciona mejor".

"Mucha gente no creía en nosotros, menos los aficionados del estadio, que siempre pensaron que podía suceder. Hemos hecho un gran partido y tenemos muy buenos futbolistas".

Comienzo del partido en el Metropolitano / @Atleti

Los protagonistas

RIQUELME

Rodrigo Riquelme, que fue protagonista al final de los noventa minutos cuando, en el último minuto del tiempo añadido, tuvo en sus botas una jugada clara de gol que acabó con el balón en la grada.

Tras eso, el joven jugador de la cantera rojiblanca no dudó en tirar uno de los penaltis decisivos de la noche.

"Feliz por el equipo y por la gente que hoy nos ha entregado el corazón en la grada y en casa."

Sobre tirar el penalti después de fallar una acción muy clara a favor del Atlético de Madrid en los últimos minutos del encuentro:

"No estaba nada nervioso. Quería tirar el penalti y quitarme ese peso de encima y marcar el penalti."

"Estoy muy feliz por el pase y ahora toca disfrutar de la victoria".

"La afición siempre nos entrega el corazón, y nosotros tratamos de devolvérselo. Nos apoyan muchísimo y lo notamos, por eso todo esto es por y para la afición. Siempre están de 12 sobre 10."

"Vamos a por el siguiente partido que también es fundamental. Tenemos que descansar y reponernos bien para ir a por todas contra el Barcelona".

❝Este triunfo es por y para la afición. Gracias❞.



— Rodrigo Riquelme 🎙 pic.twitter.com/2pzgh7WXu0 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2024

KOKE

El capitán, por su parte, fue clave durante todas las fases del encuentro. Fue el jugador que más kilómetros corrió de todo el partido, pero también el que más celebró la victoria tras el penalti fallido de Lautaro:

"Una noche que todos soñábamos, aunque muchos de fuera (del equipo) no confiaban en nosotros."

"Nos sirve de mucho para motivarnos y para estar fuertes de cara a lo que viene por delante. Tenemos ganas y ambición de seguir y de conseguir los objetivos que tenemos marcados".

"Cuando necesitamos de nuestra gente siempre responden, y hoy el equipo ha respondido a la afición".

"Es súper importante que podamos conseguir lo que estamos haciendo en casa fuera de ella, porque hemos ilusionado a mucha gente esta temporada, sobre todo con la Copa del Rey."

"No estuvimos bien en Bilbao, perdimos la semifinal, pero estamos haciendo una Champions muy buena. Hemos eliminado a un gran equipo como es el Inter de Milán, que el año pasado quedó sub campeón del torneo, llevaba varios partidos sin perder, aún no había perdido este año..."

"Sin duda, es mérito de la afición, de los jugadores, del cuerpo técnico... Ojalá que podamos seguir compitiendo como venimos haciendo".

"La motivación y las ganas están ahí. En algunos momentos de los partidos tienes que saber dar calma al ritmo del encuentro porque sino son muchas 'idas y venidas'. Hemos jugado muy bien y hemos sido agresivos e intensos en ambas áreas".

"Ojalá esto sea un principio de cara a lo que nos viene en adelante y podamos estar en este estado, aunque es muy difícil ser constante. Tenemos que trabajar y seguir con esta dinámica".

"Hoy es una noche para celebrar con todos los atléticos, para darles las gracias por apoyarnos en todos los momentos, sobre todo hoy, que veníamos de un momento complicado. Igualmente, siguieron animando incluso cuando nos metieron el gol."

"Cuando el equipo no está bien la afición siempre está, por eso tenemos que darle las gracias a toda nuestra gente y disfrutar de esta noche, que ya mañana toca trabajar de cara al partido del domingo".