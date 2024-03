La Real Sociedad volvió a la senda de la victoria en casa, frente a uno de los equipos de la zona baja, el Cádiz. Los tantos de Mikel Merino y de Arsen Zakharyan dieron la victoria al conjunto donostiarra. “¡Por fin!”, señalaba Imanol tras el encuentro.

El técnico txuri – urdin también señaló su alegría por volver a ganar en casa; “ha sido todo diferente. Estoy muy contento por haber ganado otra vez en casa”, añadió.

Gracias afición

La Real volvía a ganar con el apoyo cercano de su gente, que no había dejado de animar en ninguno de los encuentros en los que el equipo sucumbió. Por ello, Imanol destacó su “satisfacción por los aficionados. Era mucho tiempo sin ganar y siempre han estado ahí con nosotros. Y luego, la verdad es que ya se nos había olvidado lo que era celebrar los tres puntos” en su feudo.

Pero, tal vez, el buen rendimiento de las últimas semanas va ligado al mayor descanso que los jugadores han tenido: “se ha visto que el equipo cuando está algo más fresco es capaz de hilvanar y de generar mucho más fácil. Evidentemente no hay dinero para pagar piernas frescas”, comentó.

La grada del Reale Arena frente al Cádiz. | Foto: Real Sociedad on X.

Por su parte, el entrenador del conjunto donostiarra no dudó en admitir que el equipo venía “de una mala racha, pero en esa mala racha también ha habido buenos partidos. Es verdad que hoy se ha notado que los jugadores estaban más frescos. Así es mucho más fácil. Seguramente por eso hemos podido presionar como nos gusta, por eso hemos podido jugar como nos gusta, y por eso hemos podido generar muchas situaciones de peligro, cuando no es fácil”. Y no le faltaron los elogios para los visitantes que “venían de ganar al Atlético de Madrid, que está en cuartos de final de la Champions”.

El momento de Turrientes

El ‘22’ de la Real Sociedad está gozando de pocas oportunidades en la presente temporada, pero Imanol alabó en la noche de ayer el buen momento que está atravesando el jugador; “he tenido dudas en la alineación, y eso es buena señal, y he tenido dudas en el dibujo. Por cómo se está comportando este año, está siempre preparado y le está poniendo las cosas difíciles a Merino o Zubimendi, y eso ya es mucho decir”.

Beñat Turrientes frente al Cádiz. | Foto: Real Sociedad on X.

Tampoco se quedó corto en palabras para Brais, el MVP del encuentro, “a partir del minuto 10 ha estado disfrutando en el campo y eso les costaba a los jugadores, más que nada por el cansancio acumulado. No es fácil jugar como queremos, presionando al contrario y queriendo jugar siempre.” Además, señaló que ojalá Brais y Merino “vuelvan a ofrecernos el nivel que han ofrecido esta temporada”.

En el mejor momento

El técnico vasco señaló además que este triunfo quita mucha presión al equipo y que son tres puntos muy importantes. “Cortamos la racha de no ganar en casa y llega en el mejor momento”, comentó.

Además, lanzó otro mensaje de agradecimiento a la afición, que en todo momento ha estado apoyando al equipo; “el aficionado ha estado en todo momento de Champions, sobre todo en esta fase en la que el equipo no ha dado las alegrías que se merecía”.

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando el tanto frente al Cádiz. | Foto: Real Sociedad on X.

Las palabras del ‘4’

Tras el encuentro también pudimos escuchar a Zubimendi, quien señaló que “han sido tres puntos, con dos goles y con portería a cero, creo que es una noche bastante completa y feliz por empezar una racha así aquí en casa”. Pero también añadió que el Cádiz con poco les habían sacado varios tiros y eso lo tienen que mejorar.