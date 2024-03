Una de las maneras que encontró la Real Sociedad para aligerar su plantilla en el mercado de verano y poder así, traer nuevas caras al equipo, fue mediante cesiones. Diego Rico se marchó al Getafe CF, Roberto López al CD Tenerife, Robert Navarro al Cádiz CF y Álex Sola y Jon Karrikaburu al Alavés CF. Cada jugador ha tenido un protagonismo diferente en los ¾ de temporada que llevamos, habiendo un cambio de equipo por parte del último de la lista. El delantero dejó el cuadro vasco en invierno para probar fortuna en Segunda División de la mano del Andorra FC.

Desde el inicio de 2024, todos juegan, aunque algunos destacan mucho más que otros, abriendo así la puerta a una hipotética vuelta al Reale Arena el curso que viene.

DIEGO RICO - GETAFE CF

Diego Rico en el Getafe CF. Fuente: Getafe X.

Diego Rico fue uno de los jugadores cedidos por la Real Sociedad al Getafe en el mercado de fichajes de verano. El defensa que llegó al sur de Madrid se adaptó muy bien a los planes de José Bordalás. Siete asistencias en 21 partidos de Liga para el conjunto madrileño. Las dos últimas ante la UD Las Palmas le dieron un récord.

El cedido realista es el primer jugador que registra dos asistencias en los primeros 15 minutos de un partido de LaLiga con el Getafe CF. Además, al ser el primero en hacerlo en dos ocasiones batió el récord establecido por Cosmin Contra en 2007. Un récord que demuestra el gran momento del futbolista.

Su salida de la Real Sociedad en el mercado de fichajes le dejó un amargo sabor de boca tras haber renovado poco antes, pero ahora podía estar cerca de volver. La competencia en su puesto, lateral izquierdo, ahora mismo es casi nula en la Real Sociedad. Con Aihen Muñoz en la enfermería tras romperse el ligamento cruzado anterior la Real fichó cedido a Javi Galán que está respondiendo con una total seriedad a lo que le encomienda Imanol, pero por el momento no se ha comentado que pueda quedarse como jugador oficial para la próxima temporada. El otro lateral izquierdo del conjunto txuri-urdin en esta temporada es Kieran Tierney, quien vino cedido del Arsenal y pese a estar haciendo buena temporada su continuidad en el equipo está casi descartada. El contrato de Tierney no incluye ninguna opción de compra por la sencilla y comprensible razón de que el Arsenal no estaba por la labor de fijarla en menos de 25 millones de euros, una cantidad simplemente inabordable para un club como la Real.

Pensando en la siguiente temporada, con el nivel que tiene ahora Diego Rico, podría volver a la Real Sociedad y conseguir ocupar un hueco fundamental en la plantilla de Imanol Alguacil. Aunque habría que tener en cuenta la posibilidad de que el conjunto vasco fiche a Javi Galán al Atlético de Madrid.

ALEX SOLA - DEPORTIVO ALAVÉS

Alex Sola en un partido con el Alavés. Fuente: Alex Sola Instagram.

Alex Solá subió al primer equipo de la Real Sociedad en 2019 de la mano de Imanol Alguacil tras una destacada temporada en el Sanse. Su primer partido fue en Real Sociedad-Leganés de esa temporada, partido que completó entero. Tras jugar en el filial, algunas cesiones y graves lesiones Sola no volvió a jugar en el primer equipo hasta tres años después en un partido ante Osasuna. Ese verano ascendió al primer equipo y completó un curso entero en la Real, pero Imanol no terminó de darle la oportunidad definitiva en el equipo y tras las llegadas de Traoré y Odriozola decidió marcharse cedido.

Ahora está en el Deportivo Alavés, en, tal vez, el mejor momento de su carrera donde alterna partidos como extremo y como lateral y donde está rindiendo a un gran nivel en todos los partidos con el Alavés. Todos lo minutos que ha jugado con el equipo de Luis García Plaza prácticamente han sido como extremo y no como lateral y cuando ha tenido minutos como extremo ha cumplido con creces. Algo que no le viene bien a la Real Sociedad, que lo quería en su equipo como lateral. Así que esto reduce considerablemente sus opciones de volver al equipo txuri-urdin.

ROBERTO LÓPEZ - CD TENERIFE

Roberto López en un partido con el CD Tenerife. Fuente: Roberto López X.

El centrocampista aragonés, de 23 años, ha jugado en el primer equipo donostiarra, tanto en liga con 21 encuentros, como en Europa League con dos partidos. La pasada temporada fue una pieza clave en el CD Mirandés, donde también jugó a préstamo, participando con ocho goles y cinco asistencias en 42 encuentros entre LaLiga SmartBank y la Copa del Rey.

Esta temporada 2023-2024 fue cedido al Tenerife donde ha hecho una maravillosa temporada como mediocentro. Ha jugado 30 partidos de los 31 posibles con el equipo y con ellos ha conseguido 6 goles y 4 asistencias. Es un fijo en el centro del campo de Asier Garitano.

Roberto López se está convirtiendo en un experimentado jugador en la Segunda División española, pero en el primer equipo txuri-urdin tiene una gran competencia en su posición. Con el titular indiscutible para Imanol de Brais Méndez y el reciente fichaje de Asier Zahkaryan, dificulta enormemente su posible vuelta al equipo txuri-urdin.

JON KARRIKABURU - ANDORRA FC

Jon Karrikaburu en su presentación con el FC Andorra. Fuente: FC Andorra.

El jugador de la Real Sociedad estaba cedido a principio de temporada en el Alavés de primera división, pero no contó mucho para Luis García Plaza y el de Elizondo buscaba un club dónde tuviera más minutos y recabó en el Andorra para terminar la temporada 23-24.

En la temporada 2022-2023 jugó 12 partidos con el primer equipo txuri-urdin y en el mes de enero del 2023 fue cedido al Leganés de la segunda división. En el club 'pepinero' marcó tres goles en 1.071 minutos.

Después de esta cesión volvió a la Real Sociedad en verano, pero fue cedido de nuevo al Deportivo Alavés. Con los de Luis García Plaza jugó solo en dos partidos de liga con 14 minutos y muy poco protagonismo. En Copa del Rey jugó dos partidos dónde marcó tres goles al Deportivo Murcia en un partido que acabó 0 a 10.

En el mercado de invierno paso a jugar en la Liga Smartbank en el FC Andorra, donde apenas ha contado con minutos y nada de protagonismo pese a que el equipo está prácticamente descendido a la Segunda División B. Ha jugado 10 partidos de los 31 en los que ha formado parte de la plantilla y ha jugado solo 591 minutos. En ellos no ha conseguido marcar ningún gol ni ninguna asistencia significativa. Estadísticas muy poco favorables para que Imanol cuente con Jon de cara a la siguiente temporada sabiendo la falta que tiene la Real Sociedad de un delantero que le de los goles que el equipo necesita.

ROBERT NAVARRO - CÁDIZ CF

Robert Navarro en un encuentro con el Cádiz. Fuente: Cádiz FC.

Robert Navarro tras un complicado inicio de temporada se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del Cádiz. El pasado viernes el conjunto amarillo visitó el Reale Arena y todos pudieron tomar buena nota del extremo catalán, que además ha recibido el premio de ser convocado de nuevo por la selección española sub-21 ante el buen momento por el que atraviesa. El internacional tiene contrato con el conjunto visto hasta 2025.

Al término del último partido de Liga el propio Imanol se refirió al momento del jugador cadista elogiándolo pese a la derrota de su equipo. "Ya habéis visto. Ha sido uno de los mejores otra vez. Estoy contento por él, porque cuando cedemos jugadores es para que lo aprovechen, como él está haciendo", afirmó.

Robert Navarro ya ha jugado más en el Cádiz que en las dos temporadas que estuvo en la Real. En las dos últimas temporadas su papel bajo el mando de Imanol Alguacil fue secundario. Participó en 34 partidos, consiguiendo seis goles y dos asistencias, para un total de 1.168 minutos, los cuales ya ha superado en el Cádiz sin que la temporada haya acabado. De amarillo, suma 21 encuentros y 1.323 minutos, lo que le lleva a mantener esa continuidad.

De las palabras del técnico txuri-urdin se puede deducir que se estudia la opción de que Robert Navarro tenga una nueva oportunidad en la próxima temporada. Pero antes deberá regresar en pretemporada y ganarse un sitio. Todo ello, con la incertidumbre de que sólo tenga un año más de contrato, hasta junio de 2025.