Un punto que sabe a poco

Buen partido, en líneas generales el disputado por el equipo de Enrique Martín Monreal en el Reino de León ante una Cultural que no estuvo cómoda en ningún momento del partido. Si alguien mereció ganar fue el Albacete.

Novedades en el once

El técnico de Campanas introdujo cambios en el once inicial dando entrada en punta de ataque al jugador alicantino, José Fran, que no estaba contando con muchos minutos en este inicio de temporada. El once del Albacete estuvo formado por Tomeu Nadal en portería, Álvaro Arroyo, Saveljich, Carlos Delgado, Chus Herrero, Mariano Bittolo en defensa, Jon Erice, César de la Hoz y Dani Rodríguez en el centro del campo y José Fran y Román Zozulia en la punta de ataque.

Gran presión albaceteña

El Albacete salió al campo realizando una presión muy intensa en la salida de balón de la Cultural, lo que supuso varias pérdidas del equipo leonés en zonas peligrosas, pero que el Albacete no supo aprovechar. La primera ocasión del partido se produjo tras una gran cabalgada de José Fran por la banda izquierda que puso el pase atrás para Dani Rodríguez que no consiguió dirigir su remate, posteriormente el balón le caía al ucraniano Zozulia que obligaba a intervenir a Jesús Fernández. El Albacete estaba muy cómodo en el terreno de juego debido a que la Cultural apenas inquietaba la portería defendida por Tomeu Nadal. En el minuto dieciséis, de nuevo Dani Rodríguez estuvo a punto de adelantar al Albacete con un potente disparo desde fuera del área que el meta de la Cultural Leonesa mandaba a saque de esquina. Gaffoor tuvo que entrar al terreno de juego en la primera parte debido a que Chus Herrero se hizo una brecha tras un golpe con Zozulia. Mediada la primera parte la Cultural comenzó a circular mejor el balón y a llegar con más asiduidad a la portería manchega, pero no era capaz de generar ocasiones claras de gol. Con el cero a cero se llegaba al descanso.

Buenas sensaciones

En la segunda mitad, el Albacete sufrió algo más que en la primera parte ya que no era capaz de salir a la contra con claridad. En el minuto 58, Fabián Espindola, que había entrado sustituyendo a José Fran, estuvo a punto de inaugurar el marcador tras un envío largo de Gaffoor, que el argentino mandó al lateral de la red. Espindola y Dani Rodríguez lo intentaron con sendos disparos en la frontal del área que Jesús Fernández atrapaba con comodidad. No sería hasta el minuto 70, cuando la Cultural tras un lanzamiento de falta de Julen Colinas, hacia intervenir a Tomeu Nadal. Poco después Yeray González mandaba un zurdazo a la escuadra de la portería albaceteña obligando a Tomeu Nadal a hacer una gran estirada. Fueron los peores minutos del partido del conjunto dirigido por Enrique Martín. Los últimos diez minutos del partido el Albacete buscó el gol, pero no fue capaz de tener claridad en el área del conjunto leonés. En la última descuento del partido Nili Perdomo tuvo una última ocasión tras una gran jugada de Espindola, pero su remate se marchó desviado.

De nuevo en descenso

Tras los resultados de la jornada once de La Liga123 el Albacete vuelve a estar en zona de descenso, aunque de momento es algo anecdótico debido a la gran igualdad que hay en esta categoría. El siguiente rival del Albacete será la SD Huesca, equipo que está situado en la zona de Play Off de ascenso a primera división con diecinueve puntos. El partido se disputará el próximo sábado a las seis en el Carlos Belmonte.