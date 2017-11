Google Plus

Jon Erice: "El compromiso de todos es máximo"

Comenzó señalando el trabajo realizado por el conjunto en verano. Todo el esfuerzo llevado a cabo fue para "ser un equipo decidido a competir en la categoría con garantías". El jugador es optimista con la plantilla: "Tenemos equipo para competir con cualquiera. Se está demostrando en los resultados” añadió. Jon Erice mira hacia atrás y destaca: “Está claro que vamos creciendo, vamos sacando puntos cada jornada. Llevamos varias semanas sin perder".

El Albacete aún no ha ganado fuera de casa, a pesar de haberse adelantado en los dos últimos partidos. Aunque no es algo que preocupe a los jugadores. Erice ha informado: "Esta victoria fuera va a llegar, pero no nos obsesiona. Lo que sí nos tiene centrados y obsesionados es nuestro propio trabajo”.

El equipo ya tiene la mente puesta en el próximo partido. El Carlos Belmonte recibirá a un Sporting de Gijón en ocatava posición. Erice ha hablado sobre el rival: "Sabemos lo que es, un gran rival. Espero que sea un aliciente para que la gente se acabe de enganchar al Albacete. A esa gente no les podemos prometer resultados, pero sí trabajo”. Le ha dado importancia al equipo. Ha destacado que el Sporting tiene "una de las tres mejores plantillas de la categoría". También ha resaltado la importancia histórica del rival: "Es un partido atractivo para el espectador por el nombre del rival. Tenemos muchas ganas de que la gente esté de nuestro lado, como vienen haciendo".

"Somos fuertes en casa y queremos seguir siéndolo”

Ha apelado a la fuerza que ha ganado el Belmonte en los últimos partidos. Ahora es un estadio donde el equipo se está haciendo peligroso: “Somos fuertes en casa y queremos seguir siéndolo”.

Debido a su pasado en Oviedo es un equipo importante para Erice: . “Pasé cuatro años en el Real Oviedo y allí se peleó y trabajó mucho por vivir el derbi en Primera. Lo ha habido este año y se disfrutó".