Zozulia: "Me imagino jugando otra vez en primera con el Albacete"

Celebración Gol Zozulia (Albacete-Almería) | Foto: J. Mondéjar (VAVEL)

El jugador que esta temporada acapara todas las miradas y que más adeptos ha ganado, Roman Zozulia, hablaba de lo contento, feliz y agradecido que se siente con el apoyo de la afición sin olvidar que lo que realmente importa es que “el equipo sigue sumando puntos. Estoy muy feliz”. Comentaba también el ucraniano que para él lo más importante no eran los goles, sino que el equipo siga ganando. “Frente a los aficionados intento hacer todo lo posible por el equipo”, así dejaba claro, al igual que en el terreno, su prioridad en el trabajo colectivo.

El objetivo es llegar a Play Off

Y es que, a pesar de ser delantero, Zozulia, no cuenta con esa ansia de gol y de autoestima que le supone a un ariete el golear, pues comenta que no tiene una cifra de goles en la cabeza. Para él lo importante es alcanzar los play off. “Si lo conseguimos y me quedo con cuatro goles, seré feliz por haber conseguido el objetivo”, comentó.

No sorprende el optimismo con que encara la temporada el delantero ucraniano, pues Enrique Martín es lo que intenta transmitir tanto a la plantilla como a la afición. Zozulia habla de un equipo fuerte y familiar que a día de hoy está sumando puntos y que lo que se marca como objetivo es llegar a Play Off. “Me imagino jugando otra vez en Primera con el Albacete”.

El Albacete es como una gran familia

Además de sentir el Alba como una familia por el estupendo trato que tiene con directiva, entrenador, físicos, oficinas o el conductor del autobús, hablaba también sobre lo cómodo que se siente en Albacete. “Estoy muy contento. Es una ciudad pequeña que me encanta mucho. Lo más importante es que están conmigo mi familia y mis niños. Mi niña tiene colegio, juega al tenis.” Sobretodo de Albacete destacaba su feria, que coincidía con su llegada al equipo, la cual le gustó mucho, aunque no pudo disfrutarla con su familia. El 25 del Albacete ya lleva un año en España y aunque no habla mucho en español entiende todo y disfruta de la gastronomía albaceteña.

En el gol marcado ante el Almería vimos una singular celebración entre el jugador Jeremi Bella y Zozulia y es que, confesaba el ucraniano entre los dos hay una relación más estrecha pues hablan más e incluso charlan en inglés “Cuando no tenía la familia aquí íbamos juntos a todos lados. Aprendemos español juntos. Con Bela es muy especial la relación, pero me llevo bien con toda la plantilla”.

En su futuro no piensa ahora mismo, pues se califica como una persona que vive el presente, para Zozulia ahora mismo lo que más importa es el objetivo de llegar lo más alto posible.