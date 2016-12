Anuario VAVEL Real Betis 2016: Brasanac, a la espera de su gran oportunidad

Google Plus

Brasanac | Fotomontaje: Anxo Rei

Darko Brasanac llegó al Real Betis en el mercado estival como apuesta de Gustavo Poyet para la presente campaña. El serbio llegaba para ayudar a la difícil tarea de cubrir la baja de N´Diaye, traspasado al Villarreal FC. Procedía del IFK Partizán de Belgrado, y está comprometido con la entidad verdiblanca para las próximas cinco temporadas.

Brasanac debutó en el año 2010 con el primer equipo del Partizán de Belgrado, aunque en la siguiente campaña saldría cedido al Smederevo en busca de minutos, debido a su juventud. A dá de hoy, Darko acumula casi 150 partidos entre competiciones nacionales e internacionales, siendo su última campaña una de las más destacadas de su carrera, jugando cuarenta partidos oficiales, y consiguiendo cuatro goles y cuatro asistencias.

El serbio comenzó la actual temporada acumulando minutos y buen juego, sobre todo bajo las órdenes de Gustavo Poyet, y cuajando grandes actuaciones como la de Mestalla, donde el Betis se hizo con los tres puntos a domicilio tras un gran partido de todo el equipo. Sin embargo, no ha dado todo lo que se esperaba de él, y desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo, no está siendo muy importante ya que el madrileño no cuenta mucho con él.

Hasta el momento, tan sólo ha disputado ocho partidos, jugando trescientos sesenta y seis minutos, ya que aún no ha llegado a disputar en Copa, y no lo hará esta temporada, ya que el Betis fue eliminado frente al Deportivo de la Coruña.

Como resumen a lo que lleva de temporada el serbio podemos concluir que puede aportar mucha calidad y técnica a ese centro del campo, aunque tendrá que competir duramente por el puesto con Donk, ya que parece que tanto Petros como Dani Ceballos son, hasta el momento, insustituibles para Víctor Sánchez del Amo.