Previa Cádiz CF - Rayo Vallecano: Fiesta de hermanos con el mayor por descubrir

Google Plus

Cádiz Club de Fútbol y Rayo Vallecano, dos hermanos de sangre que se entienden y se quieren como pocos lo hacen. Sinónimo de cordialidad y amistad, sinónimo de gran tarde de fútbol la que se vivirá este domingo en la Tacita de Plata, cuando el Ramón de Carranza abra sus puertas para que tanto andaluces como madrileños se batan el cobre a partir de las 18:00 horas. Tres puntos en juego y sin ningún favorito claro, sin un "hermano mayor" demasiado diferenciado a pesar del resultado de la primera vuelta, cuando el conjunto rayista dio un paseo triunfal ante un herido Cádiz. Pero las tornas han cambiado mucho desde entonces, con los gaditanos en la parte alta de la tabla y sus homólogos en la zona de peligro, por lo que en un duelo de estas características y con tres puntos vitales en juego, todo puede pasar. Ahora, que el fútbol sea quien decida.

A cerrar las heridas

El Cádiz Club de Fútbol se presenta ante su público después de una derrota un tanto dolorosa, en casa de un rival directo por el ascenso como es el Real Oviedo (2-1). Y aunque cierto es que el objetivo primordial sigue siendo el de la permanencia, en el Submarino Amarillo se han establecido miras altas después de haber ocupado la tercera posición durante seis jornadas consecutivas. No obstante, el tropiezo en el Carlos Tartiere ha bajado a los de Álvaro Cervera hasta la quinta plaza de la clasificación, aún asentados en playoff con 44 puntos, cinco más que el primer perseguidor, el Real Valladolid (39). No obstante, en LaLiga 1|2|3 no hay lugar para comodidades, y una nueva derrota podría suponer poner en peligro su zona de confort.

Los amarillos, pues, están obligados a cosechar un resultado positivo, que haga olvidar la derrota en tierras asturianas y que les devuelva al sendero de la victoria en Carranza después de no pasar del empate a cero ante el Reus Deportiu en su último compromiso como local. Por último, el conjunto de Cervera deberá lavar su imagen ante el Rayo después del repaso que sufrió en Vallecas en la primera vuelta (3-0), y demostrar que no es el "hermano menor".

El Cádiz, candidato a todo este curso | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Míchel, la nueva esperanza

Soplan nuevos vientos por Vallecas. Después de muchos años en la élite, el Rayo se ha condenado a sufrir desempeñando una temporada muy irregular y con unos resultados mucho inferiores de lo que se presumía. Ni Sandoval ni Baraja lograron asentar un equipo con infinidad de cracks, pero que no termina de ser el bloque compacto que se esperaba de un claro candidato al ascenso a LaLiga Santander. Los franjirrojos, tras una andadura con muchos altibajos, ocupan el decimonoveno lugar, y por tanto en puestos de descenso a Segunda B, con 29 puntos, a uno de la salvación, marcada por el Córdoba (30).

No obstante, el desembarco en el banquillo de una "vieja gloria" como es Míchel ha arrojado un rayo de luz en el futuro del conjunto rayista. Hasta el momento, cierto es, no ha logrado alzarse con el triunfo en sus dos primeros encuentros, con una derrota sobre la bocina en Getafe (1-0) y un empate sin goles en casa frente al Reus (0-0), curiosamente resultados idénticos a los del Cádiz. Eso sí, el fútbol del equipo, con un Roberto Trashorras que ha vuelto a ser la pieza angular desde la llegada del nuevo técnico, ha mejorado ostensiblemente y ello es sin duda un primer paso importante para que comience a obtener buenos resultados. Precisamente, el capitán fue noticia esta semana por cumplir los 200 partidos con la elástica rayista.

Formación titular del Rayo en el encuentro ante el Cádiz de la primera vuelta | Foto: María Olmo (VAVEL)

Precedentes

El Rayo solo se ha llevado cuatro de los últimos 33 puntos que ha disputado en Carranza

A nivel global, la balanza del historial de enfrentamientos se decanta ligeramente a favor del Rayo, con un total de 15 triunfos frente a 12 de los amarillos y 10 empates. No obstante, en Carranza la cosa cambia bastante, especialmente prestando la atención en los últimos 11 encuentros disputados en el coliseo gaditano, con hasta siete victorias amarillas frente a solo cuatro empates. Y para encontrar el último triunfo de los madrileños en tierras gaditanas hay que remontarse a 1973, con un resultado de dos goles a tres en Segunda División.

El Rayo vapuleó al Cádiz (3-0) en la primera vuelta | Foto: María Olmo (VAVEL)

Muy distinto fue el duelo de la primera vuelta, con un Cádiz inoperante, sin ideas y sin identidad, totalmente superado en Vallecas (3-0) por un Rayo muy efectivo y que con esos tres puntos miraba hacia los puestos de ascenso. Aquel día, Adrián Embarba volvería a ser de los más destacados para una escuadra dirigida en aquel entonces por Sandoval, y que incluso anotaría el primer gol, siendo Álex Moreno y Miku los encargados de redondear la cuenta en el segundo período.

En cuanto al último precedente en Carranza, data del año 2010, en la última incursión cadista en el fútbol de plata y en la que curiosamente estuvo el ahora entrenador rayista Míchel como jugador. El resultado fue de empate a uno después de que Abraham González adelantase a los de Víctor Espárrago en el primer tiempo y Edu Albácar igualara en el segundo con un bello tanto de libre directo.

Frente a frente: Álvaro García vs Ebert

En el apartado de destacados por parte local, siempre hay que tener en cuenta al ariete Alfredo Ortuño, máximo goleador del equipo y tercer mayor anotador de LaLiga 1|2|3 con 14 dianas, si bien es cierto que actualmente no se encuentra en su mejor momento goleador (solo ha hecho un gol en los últimos ocho partidos). Quien sí se encuentra más enchufado es Álvaro García, imparable en la banda izquierda partido tras partido por su velocidad y su desequilibrio. Solo lleva un gol esta campaña (ante el Lugo), pero igualmente es indispensable para el resto de labores tanto en defensa como en ataque, y junto a Brian Oliván forma sin duda una de las mejores bandas zurdas de toda LaLiga 1|2|3.

Por el bando visitante, cabría destacar quizás a Adrián Embarba, que ya en el partido de la primera vuelta dejó patente su calidad, volviendo loca a la zaga amarilla todo el encuentro. Por lo que si el Submarino Amarillo quiere tener opciones de cosechar un resultado positivo, no podrá dejar un solo espacio al "11" rayista. Embarba es además uno de los participantes, con tres tantos, en la repartida cuenta goleadora del Rayo, donde los máximos artilleros llevan solo cuatro y son Javi Guerra, Álex Moreno y Patrick Ebert. El alemán es otro de los nombres propios de este equipo, porque si coge su mejor forma claramente tenemos a uno de los jugadores de mayor calidad de la categoría de plata. Jugador que puede aparecer por todos lados, con buen golpeo y facilidad en la asociación, es uno de los mayores peligros de la escuadra madrileña sobre todo si logra volver a ser el que fue en el Real Valladolid y que llamó a la puerta de algunos grandes de Europa como el Atlético de Madrid.

Ebert, dinamita pura para el Rayo | Foto: María Olmo (VAVEL)

Declaraciones

Cervera: "El Rayo se hizo para ascender y es un equipo muy peligroso"

El técnico cadista, Álvaro Cervera, pasó esta semana por rueda de prensa en la previa del encuentro, admitiendo su sorpresa ante el descontento de parte de la afición tras la derrota en el Carlos Tartiere, pero lo encaja con filosofía e insta a la calma y a pasar página. "El que pierde nunca tiene razón, lo que hay que hacer es agachar la cabeza y seguir trabajando. Entiendo que la afición, cuando perdamos, no deje títeres con cabeza y cuando ganemos todo sea alabanza, simplemente son cosas del fútbol". Igualmente, el de Santa Isabel valoró a su rival del domingo, un Rayo del que no se fía en absoluto y a raíz de sus palabras se espera un partido complicado. "Van a querer crearnos problemas a través de la posesión, pero con nuestras armas intentaremos hacerles daño. El Rayo se hizo para ascender, se han encontrado con una situación adversa, pero es muy peligroso y te la puede liar en cualquier momento".

Álvaro Cervera, técnico cadista | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Por parte rayista, habló durante esta semana el centrocampista ofensivo Álex Moreno, votado por sus aficionados como el mejor jugador de su equipo durante el mes de febrero. El ex del Mallorca hacía autocrítica pero al mismo tiempo invitaba al optimismo"Es verdad que estamos en una situación muy complicada, pero quedan partidos y ahora mismo la mentalidad del equipo es buena. Solo falta un poco de finalización y acabar las jugadas. Seguramente llegarán los puntos". En cuanto al rival que hay enfrente, el barcelonés lo respeta pero no le teme, y tiene las intenciones muy claras. "Hay que ir a Cádiz a ganar, y luego a Oviedo también a ganar".

Árbitro: Valdés Aller

El colegiado leonés Jorge Valdés Aller, será el encargado de dirigir la contienda. Con una amplia trayectoria a sus espaldas, afronta actualmente su séptima temporada en la categoría de plata del fútbol español. En el presente ejercicio ha dirigido quince partidos entre todas las competiciones nacionales, con un total de 65 cartulinas amarillas mostradas (4, 33 de media por partido) y dos expulsiones (0,13 de promedio). Ha coincidido con el Cádiz en una ocasión este curso, en el encuentro de la derrota en Tarragona ante el Nàstic (1-0). Por su parte, el Rayo tampoco conoce la victoria con él ya que perdió en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (2-0) y no pasó del empate a uno en casa frente al Sevilla Atlético.

Altas, bajas y convocatorias

Cervera podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Gorka Santamaría, que ha recaído de su lesión, y de Salvi, que sufrió una microrrotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha tras el compromiso en Asturias. Por otro lado, Abdullah y Álvaro García podrán estar sin problemas y recupera totalmente también a Jon Ander Garrido tras haber quedado fuera las últimas cinco semanas. Fuera de la convocatoria por decisión técnica quedan Migue y Dani Güiza, mientras que Nico Hidalgo e Iván Malón son las principales novedades.

Mientras tanto, Míchel podrá contar con Ebert después de que el comité de competición le retirase su quinta amarilla de ciclo, la que vio frente al Reus, por lo que será de la partida en Carranza. Las únicas bajas confirmadas serán la del meta Toño y la del centrocampista Raúl Baena, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fernández, Aridane, Sankaré, Servando, Brian Oliván, Carpio, Iván Malón, Luis Ruiz, Garrido, Abdullah, José Mari, Álvaro García, Imaz, Aitor García, Aketxe, Nico Hidalgo, Eddy Silvestre, Rubén Cruz y Alfredo Ortuño.

Rayo: Gazzaniga, Tomás Mejías, Quini, Nacho, Pablo Íñiguez, Amaya, Dorado, Trashorras, Clavería, Jordi Gómez, Embarba, Lass Bangoura, Ebert, Álex Moreno, Santi Comesaña, Miku, Javi Guerra y Manucho.

Posibles alineaciones