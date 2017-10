Previa Real Oviedo - CD Tenerife: en busca de confirmar la candidatura

Cámara y Vitolo rodean a Linares en el Oviedo-Tenerife de la pasada temporada. | Fuente: lfp.es

Cualquier conjunto que se precie, de los llamados a, como popularmente se dice, estar arriba, debe contabilizar sus encuentros por victoria tras victoria. La pasada temporada, el Tenerife se mostró intratable en el Heliodoro, donde muy pocos puntos volaron lejos del Archipiélago, pero el déficit de los mismos cuando volaba a la península fue probablemente el lastre que no le permitió alcanzar el segundo y primer puesto. Con la lección aprendida, la misión es asaltar una plaza de prestigio como lo es el Nuevo Tartiere.

Sin Longo, pero con Malbasic

El delantero transalpino recayó de unas molestias físicas que venía arrastrando desde su llegada a la isla y probablemente no pueda volver a los terrenos de juego hasta el mes de noviembre. Se trata de un duro contratiempo para José Luis Martí, pues hasta el momento de la confirmación de su baja estaba siendo el mejor futbolista de los suyos amén del máximo goleador del plantel. Sin embargo, la irrupción de Malbasic, al más puro estilo Amath cuando la temporada pasada Lozano cayó también lesionado, ha permitido al Tenerife reactivar la ilusión a base de goles y buenas actuaciones: con cuatro goles es el actual pichichi blanquiazul.

Martí también pierde a Camille para las próximas siete semanas, merced de una lesión de carácter muscular que, para sorpresa de muchos, le impidió formar parte del once titular la jornada pasada frente al Nàstic, cuando se daba por hecho su presencia sobre el césped. En contraste, la convocatoria para viajar a Asturias cuenta con las novedades de Suso Santana, que vuelve tras su sanción de cinco partidos, y Carlos Ruiz, que también se encontraba lesionado.

Malbasic es marcado por un zaguero tarraconense. Fuente: lfp.es

Mossa apunta a titular en el Real Oviedo

Tras haber visto cartulina amarilla en el empate de la pasada jornada en el Mini Estadi (1-1), Christian no podrá ocupar la demarcación de lateral izquierdo ante el Tenerife. El ex del Nástic Mossa se perfila como titular para ubicarse en la parcela izquierda de la defensa y es probable que Anquela repita once con Toché en punta de lanza custodiado por Aarón Ñíguez en la mediapunta. El ilicitano, al que todo aficionado birria tendrá aún en la retina por su reciente pasado tinerfeñista, se postula como el máximo peligro del conjunto carbayón. Si bien no ha arrancado la temporada al 100% de su capacidad, el habilidoso futbolista del Real Oviedo es capaz de cambiar un encuentro con una acción o un pase entre líneas después de haber estado desaparecido durante decenas de minutos. Siguiendo este criterio, José Luis Martí querrá que su equipo cierre líneas en el centro del campo para ahogar el fútbol de Aarón y se encomendará a la magia de sus hombres de ataque, que tan buen rendimiento han ofrecido hasta el momento.

Aarón, en un partido del año pasado como jugador del Tenerife. Fuente: lfp.es

Martí destaca que el Oviedo es un equipo con vocación ofensiva

El entrenador del CD Tenerife compareció ante los medios de comunicación durante el mediodía del martes para analizar el próximo encuentro de su equipo ante el Real Oviedo. El preparador mallorquín anunció: "Carlos Ruiz está disponible y veremos cómo reacciona ante el último entrenamiento", en referencia a la reciente lesión del central andaluz. "Tenemos mucha gente y es un jugador importante, pero los que salen demuestran que tienen el derecho de estar", matizó con respecto a las altas y bajas de la lista de convocados.

Sobre el planteamiento con el que saltará el Tenerife al césped del Nuevo Tartiere, explicó: "Después del partido de Lugo, tenemos como referencia lo que hicimos y hay que centrarse únicamente en el Oviedo, que es un rival difícil confeccionado para estar arriba". Al ser cuestionado por su contrincante, afirmó: "El atractivo de un rival como el que tenemos enfrente, con la entidad que tiene y sus futbolistas son todo un aliciente". "El Oviedo tiene las cosas muy claras, es muy atrevido y cuenta con velocidad y remate. Se trata de un conjunto muy vertical que busca la portería contraria con mucha insistencia". "Sin embargo, en las transiciones les cuesta más porque sus jugadores son de un perfil más ofensivo", destacó.

Anquela asegura que la plantilla del Tenerife es la mejor de la categoría

El preparador oviedista se deshizo en halagos para el conjunto insular en la rueda de prensa que ofreció con motivo de la previa del partido ante el Tenerife. Así, insistió: "El encuentro no va a ser nada fácil, nos visita el equipo con mejor plantilla de la categoría. Tienen muy buenos futbolistas, que juegan muy bien". También fue cuestionado por la irregularidad mostrada hasta el momento por el cuadro asturiano, admitiendo: "No me gusta poner excusas. Hemos podido hacer más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, es lo que pensamos".

Concluyendo con su comparecencia, el entrenador jiennense habló acerca de la garra y coraje de su equipo: “Somos intensos, pero nos falta prolongar esa intensidad hasta el final del partido. Si bajas el ritmo es imposible ganar, pero ello no me preocupa en este equipo porque sé que tiene intensidad”, finalizó.

Posibles alineaciones iniciales del Real Oviedo - CD Tenerife