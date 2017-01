Previa Celta de Vigo - Málaga CF: Balaídos medirá a un equipo renovado

Google Plus

Previa Celta de Vigo - Mága CF: Balaídos medirá al nuevo Málaga

Balaídos se estrena en este año nuevo y quiere hacerlo a lo grande. Para ello deberá ganara al Málaga, uno de los 4 equipos que todavía no ha ganado fuera de casa, junto al Sporting de Gijón, el Deportivo de la Coruña y el Granada. Pese a este dato, el Celta no debe confiarse, ya que el Málaga suele crear problemas en Balaídos. Además andaluces y gallegos están igualados a puntos en la tabla, y ambos quieres aspirara a objetivos mayores. Se espera por tanto un duelo disputado en el que ambos intentarán llevarse los tres puntos para distanciarse del otro en la clasificación.

Mismos puntos, distintas sensaciones

Aunque los dos equipos llegan igualados a puntos en la tabla a este encuentro, lo hacen con sensaciones distintas. El Celta llega con la moral alta tras haber dejado casi sentenciada la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al Valencia. Un partido en el que Berizzo sacó a relucir todas sus estrellas y en la que el equipo jugó un gran encuentro con unos primeros veinte minutos de vértigo. Por su parte el Málaga llega tras haber quedado eliminado en Copa por el Córdoba, en una eliminatoria bochornosa para los malagueños. El Málaga, además, estrenará nuevo entrenador tras la marcha de Juande Ramos.

Marcelo Romero se estrenará en el banquillo malaguista ante el Celta de Vigo, que viene de enfrentarse ante dos rivales que también estrenaban nuevo entrenador, el UCAM Murcia y el Valencia. A ninguno de los dos les fue bien en su estreno contra los de Berizzo, algo que intentará cambiar el “Gato” Romero. El Celta es un rival complicado con el que estrenarse. Un rival con una idea de juego muy clara que siempre lleva a cabo, y al que es difícil sorprenderle. El domingo se verá qué es capaz de hacer el nuevo técnico malaguista, y de paso ver qué espera hacer para levantar al equipo, que vive en horas bajas.

El Celta por su parte espera poder sumar una nueva victoria en liga, la que sería su número cien en Primera División ante rivales andaluces. A los vigueses se les está atragantando un poco la competición doméstica, donde no consigue resultados tan buenos como en Europa League o Copa. Las sensaciones no son malas, sin embargo al equipo le falta regularidad en cuanto a resultados y cosechar victorias de manera más continuada. La última experiencia en liga para el Celta no fue nada buena, cuando en San Mamés el Athletic le remontó un partido que hasta el minuto 81 estaba en el bolsillo. Berizzo, Iago Aspas y compañía intentarán regalar una nueva victoria a Balaídos para olvidar ese mal trago.

Precedentes

El balance en Vigo entre ambos equipos en Liga es ligeramente favorable al Málaga CF, que ha ganado en cinco de sus once visitas al feudo celeste (cuatro en Primera y una en Segunda), por cuatro triunfos locales además de dos empates. Sin embargo, el Celta guarda un buen recuerdo de la última visita de los malagueños a Balaídos. Fue el 8 de mayo de la temporada pasada, cuando el Celta se estaba jugando la clasificación para la Europa League, y ganó 1-0, con tanto de Nolito.

El balance global de enfrentamientos entre los dos equipos, tanto en Málaga como en Vigo es igualado. Entre ellos han disputado 25 partidos oficiales, en los que el Celta ganó 9 partidos, empató 7 y perdió 9. El Celta ha marcado 32 goles en esos 25 partidos y el Málaga ha marcado 28 goles a su favor. Todo hace indicar, por tanto, que el partido que se verá en Balaídos será disputado e igualado.

Iago Aspas vs Sandro Ramírez

Iago Aspas comanda esta temporada la lista de los máximos goleadores nacionales en La Liga Santander en lo que va de campaña. Al moañés le siguen, entre otros, el malaguista Sandro Ramírez, con el que se enfrentara este domingo en el estadio de Balaídos en un duelo de aspirantes al Trofeo Zarra. Ambos delanteros tienen dos cosas en común: son españoles y son los máximos artilleros de Celta y Málaga.

Aspas y Sandro son dos de los aspirantes a suceder a Aduriz como el máximo goleador nacional de La Liga una vez que finalice la temporada. Tras 17 jornadas, el moañés lleva 10 tantos en el campeonato doméstico y el canario siete, de ahí que ambos estén siendo vitales para sus respectivos equipos. Veremos quién sale vencedor del enfrentamiento.

Los ausentes

Berizzo y Romero no podrán contar con todos sus jugadores para el encuentro. Por parte del Celta no estará, disponibles: Facundo Roncaglia por sanción; Orellana, que todavía sigue en su proceso de recuperación, entrenando ya con el grupo, eso sí, con limitaciones; Carles Planas y Beauvue, que todavía siguen lesionados; tampoco podrá contar Berizzo con David Costas, que está apartado con permiso del club.

Por parte del Málaga, Marcelo Romero no podrá contar con Charles y Keko, que sigue lesionados, además de Kuzmanovic, que sigue en tierras suizas ni los africanos En-Nesyri y Koné, concentrados con sus selecciones para la Copa África. El Maálaga si embargo contará con Peñaranda, su nueva incorporación, que podría contar con algunos minutos en Balaídos.

Posibles onces