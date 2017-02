Así fue el Celta - Shakhtar en Balaídos

Google Plus

Taison intenta superar a Hugo Mallo y Pablo Hernández en el partido de ida: Fuente: LaLiga.es

El RC Celta de Vigo jugará el jueves 21 de febrero, el partido de vuelta de la ronda de los dieciseisavos de final de la Europa League 2016/17 contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania, con la firme convicción de remontar una eliminatoria que se puso cuesta arriba tras perder en Balaídos por cero a uno, con gol de Gustavo Blanco en un contragolpe en el que el equipo ucraniano se benefició de la mala suerte en varias acciones durante esa jugada.

El Shakhtar Donetsk superó al Celta en la ida

El equipo entrenado por Eduardo Berizzo cayó derrotado en el partido de ida con un solitario gol del reciente fichaje del Shakhtar Donetsk: Gustavo Blanco. El entrenador argentino alineó su once de gala para hacer frente a un equipo que llevaba varios meses sin disputar un partido oficial tras el parón invernal en su liga.

El Celta salió con la idea de imponer su juego y dominar la posesión del balón en los primeros minutos, mientras que los ucranianos se mantenían sólidos en defensa a la espera de aprovechar su momento. No ocurrió nada especialmente reseñable en los primeros 15 minutos, siendo Pione Sisto el jugador más destacado en el Celta de Vigo gracias a sus regates por banda izquierda frente a un experimentado y rocoso Srna, quien tuvo mucho trabajo en la primera mitad para frenar al extremo celeste. Guidetti asumió el papel de delantero centro mostrándose muy activo en varias facetas del juego, aunque no tuvo suerte en varios rechaces dentro del área.

El Shakhtar empezó a crecer gracias a la velocidad de sus futbolistas, y jugadores como Taison tuvieron más influencia en el juego de su equipo con varias internadas desde la banda izquierda.

El gol de Gustavo Blanco fue decisivo

Pese a que el balón apenas había llegado al área del portero Sergio Álvarez, en una jugada desafortunada llegó el gol de los ucranianos, tras un saque de esquina favorable al Celta de Vigo. El balón fue despejado por la defensa ucraniana, e inmediatamente lanzaron un contragolpe letal por banda izquierda. Primero fue Radoja quien intentó frenar el ataque con una falta táctica, aunque no tuvo éxito en la realización de la misma. Después fue un inoportuno resbalón del último hombre del Celta en esa jugada, Jonny, quedándose el futbolista visitante Fred en un mano a mano delante de Sergio Álvarez, quien aguantó todo lo que pudo para no hacer penalti. Y en tercer lugar, el disparo de Fred acabó golpeando la espalda de Bongonda, quien intentó desviar la trayectoria del balón, con mala suerte ya que el esférico quedó suelto en el área pequeña, y fue Gustavo Blanco el que llegó desde atrás para empujar el balón a la red.

El gol visitante supuso un fuerte varapalo anímico para el Celta de Vigo, aunque el equipo lo siguió intentando sin demasiado éxito, ya que las jugadas finalizaban sin disparo a la portería de Pyatov. Guidetti pidió penalti por agarrón de su defensor en un lance del juego dentro del área del Shakhtar, pero el colegiado no consideró la acción como punible, por lo que dejó seguir el juego.

El tiempo de descanso llegó con numerosas protestas de los jugadores ucranianos, quienes pidieron falta en varias jugadas en el centro del campo no señaladas por el árbitro lituano. Srna, insistente en la protesta durante varios minutos, fue amonestado con tarjeta amarilla.

Intento de remontada sin premio

En la segunda parte, el Celta quiso pero no pudo, ya que el Shakhtar tiró de oficio y la experiencia de casi todos sus jugadores en competición europea se impuso a las ganas de los celestes, quienes buscaron con más ímpetu la portería visitante. Berizzo movió el banquillo pero el resultado no se movió hasta el final del encuentro, pese al buen juego del Celta de Vigo por segundo partido consecutivo tras lo visto en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid. La sensación de los jugadores y cuerpo técnico del Celta era que habían sido superiores pero no en eficacia, y que en el partido de vuelta podrían conseguir la proeza de eliminar al Shakhtar y remontar el cero a uno adverso que encajaron los celestes en Balaídos.

Nemanja Radoja vio su tercera tarjeta amarilla en la competición europea y se perderá el partido de vuelta, por lo que Berizzo tendrá que buscarle un sustituto a un jugador que se ha convertido en pieza básica en el juego de ataque y defensa del Celta.