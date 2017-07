Jozabed Sánchez: el comodín del equipo

Google Plus

Imagen: Marta G. Brea

Cuando el actual director deportivo, Felipe Miñambres, fichó a Jozabed se le criticó por traer a un jugador que no estaba jugando y que previsiblemente le costaría acoplarse al equipo dirigido por Eduardo "Toto" Berizzo; sin embargo, ya en su primer partido defendiendo la elástica celeste se le vio jugar bien y seguir a la perfección lo que le pedía el entrenador argentino.

El andaluz era el jugador número 12 para Berizzo pues era indiscutible en el once del denominado equipo "B" y además era el primer cambio en los partidos importantes bien si fuera ganando o perdiendo.

Jozabed es un jugador que te puede aportar distintas cualidades en función del estado del partido. Si el marcador está a favor ayuda a mantener la posesión del esférico y si el marcador está en contra, ayuda en la salida del balón y mete balones al hueco, combina con sus compañeros para darle más velocidad al juego; un jugador parecido a las cualidades del Michael Krohn Dehli.

Desde el primer día que jugó en Vigo, se ganó a la afición de Balaídos, tanto por el fútbol que lleva en sus botas como por su buena actitud; ambas cualidades no solo gustaron a la afición, si no que además también gustó a la directiva, de tal forma que en cuanto terminó la temporada se pusieron en contacto con el Fulham para negociar su incorporación a la plantilla de Unzué.

Fueron unas negociaciones duras ya que el dinero del traspaso impedía que llegara a Vigo y no sería hasta el 4 de julio cuando se anunciaría su fichaje, siendo el segundo jugador añadido a la plantilla después del delantero uruguayo Maxi Gómez.

Para la próxima temporada que viene Jozabed luchará por un puesto en el once y deberá convencer a Unzué, y no lo tendrá nada fácil pues además de los compañeros que tenía la pasada temporada se ha fichado al eslovaco Lobotka, una de las perlas del europeo sub 21; sin embargo, con este fichaje la puerta de salida se abre para Marcelo Díaz.