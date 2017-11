Juan Merino: "Me voy con mal sabor de boca"

Google Plus

Juan Merino, entrenador del Córdoba CF // Fuente: Córdoba CF

Solo le valía la victoria al Córdoba CF, y el hecho de salir con solo un punto en un partido en el que tenían mayoría numérica deja a Juan Merino con “mal sabor de boca” como ha contado en la rueda de prensa posterior al encuentro. Como él mismo ha señalado: “La psicología es muy importante en el mundo del deporte.”

Según el técnico califal: “Se ha podido dar cualquier resultado. En el primer tiempo, el Sevilla Atlético salió muy fuerte y ya nos lo esperábamos. Están en una buena dinámica porque vienen de ganar en Granada y de empatar con equipos también importantes como el Zaragoza, el Tenerife o el Barcelona B. Es lo que pasa con los filiales que van de menos a más y ellos ya han encontrado el camino.” Merino se encontraba con un equipo que, aunque es colista, tenía una progresión bastante más positiva que la del Córdoba. Esta situación descuadró totalmente los planes del técnico que tuvo que hacer cambios para salvar la situación: “Durante el primer tiempo, tuve que variar tácticamente el equipo porque vi que estaba más cerca el gol del Sevilla que el nuestro, aunque llegamos en algunas ocasiones. En el segundo tiempo, ajustamos bastante bien el final del primer tiempo y eso hizo que saliéramos bastante bien y hubo bastante igualdad. Nosotros dispusimos de alguna que otra ocasión, tuvimos nuestro gol”.

Incluso cuando el Sevilla se quedaba con 10 jugadores, el Córdoba no terminó de rematar el partido. Merino cree que la desventaja numérica jugó más en su contra que a su favor: “Cuando un equipo se queda con uno menos pero tiene enfrente a un equipo que no tiene una dinámica de resultados nada buenos, la cabeza al futbolista le pesa bastante. Hubo momentos donde no presionábamos el inicio del saque de ellos con uno menos pero sí lo hacíamos cuando íbamos 0-0.” El hecho de que el Sevilla Atlético empatara incluso con un jugador menos, sorprendió al técnico del Córdoba que felicitó a su rival por su juego e intensidad.

Juan Merino ve al equipo cada vez peor y sabe que ya no le valen los empates: “El punto fuera de casa está bien, pero en nuestra situación nos vale ganar tanto dentro como fuera de casa.” Según ha declarado el entrenador del Córdoba, al equipo le falta “temple y tranquilidad” a pesar de tener buenos jugadores en “elaboración y salida”.

El Córdoba ha sentido “miedo escénico de tener los tres puntos” como ha dicho su entrenador y esto ha provocado que lo que podría haber sido una victoria se haya convertido en un agrio empate tras la caída del telón.